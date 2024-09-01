https://ria.ru/20240901/belgorod-1969825072.html
Жительница Белгорода рассказала об обстреле города
Жительница Белгорода рассказала об обстреле города - РИА Новости, 01.09.2024
Жительница Белгорода рассказала об обстреле города
Жительница многоэтажки в Белгороде рассказала, как при обстреле города ВСУ у нее разбились балконные окна, а во дворе загорелась машина. РИА Новости, 01.09.2024
2024-09-01T15:59
2024-09-01T15:59
2024-09-01T16:44
происшествия
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белгородский район
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 1 сен - РИА Новости. Жительница многоэтажки в Белгороде рассказала, как при обстреле города ВСУ у нее разбились балконные окна, а во дворе загорелась машина. По данным губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, над Белгородом и Белгородским районом сработала система ПВО, сбито несколько воздушных целей. В Белгороде, по предварительной информации, ранены восемь мирных жителей, из них двое детей. Пожарные расчеты потушили горящий автомобиль во дворе многоквартирного дома и балкон в одной из квартир, отметил глава региона. Корреспондент РИА Новости побывала в микрорайне, пострадавшем от обстрела. В одном из кафе вылетели окна, повреждены фасады. Разбиты окна и в некоторых квартирах домов в округе. В одной из таких квартир проживает Валентина Коц. У нее при взрыве вылетели балконные окна. "Я прилегла отдохнуть и вдруг услышала хлопок, очень сильный, я аж подскочила. Я сразу в ванную. А потом потихонечку подхожу, смотрю - дырки у меня в стекле. Посмотрела в окошко - машина полыхала. Молодцы мужчины, быстренько машины оттаскивали от горящей. И пожарная, как мне показалось, через минуту прилетела", - рассказала женщина. Валентина добавила, что о пострадавших ничего не знает и не видела их. При этом, по ее словам, "испуганных много очень". Собеседница призналась, что и сама, когда установилась тишина, очень боялась выйти из дома.
https://ria.ru/20240831/karasinyj-1969693566.html
https://ria.ru/20240830/obstrel-1969604458.html
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Жительница Белгорода о последствиях атаки ВСУ
Жительница Белгорода рассказала о последствиях атаки ВСУ на город, повреждениях автомобилей и домов, а также почти мгновенной реакции на произошедшее экстренных служб
2024-09-01T15:59
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PT1M14S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, белгород, белгородская область, белгородский район, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Происшествия, Белгород, Белгородская область, Белгородский район, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
Жительница Белгорода рассказала об обстреле города
Жительница Белгорода рассказала, как от взрыва у нее выбило окна
БЕЛГОРОД, 1 сен - РИА Новости. Жительница многоэтажки в Белгороде рассказала, как при обстреле города ВСУ у нее разбились балконные окна, а во дворе загорелась машина.
По данным губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
, над Белгородом и Белгородским районом
сработала система ПВО, сбито несколько воздушных целей. В Белгороде, по предварительной информации, ранены восемь мирных жителей, из них двое детей. Пожарные расчеты потушили горящий автомобиль во дворе многоквартирного дома и балкон в одной из квартир, отметил глава региона.
Корреспондент РИА Новости побывала в микрорайне, пострадавшем от обстрела. В одном из кафе вылетели окна, повреждены фасады. Разбиты окна и в некоторых квартирах домов в округе. В одной из таких квартир проживает Валентина Коц. У нее при взрыве вылетели балконные окна.
"Я прилегла отдохнуть и вдруг услышала хлопок, очень сильный, я аж подскочила. Я сразу в ванную. А потом потихонечку подхожу, смотрю - дырки у меня в стекле. Посмотрела в окошко - машина полыхала. Молодцы мужчины, быстренько машины оттаскивали от горящей. И пожарная, как мне показалось, через минуту прилетела", - рассказала женщина.
Валентина добавила, что о пострадавших ничего не знает и не видела их. При этом, по ее словам, "испуганных много очень". Собеседница призналась, что и сама, когда установилась тишина, очень боялась выйти из дома.