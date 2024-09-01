https://ria.ru/20240901/belgorod-1969825072.html

Жительница Белгорода рассказала об обстреле города

Жительница Белгорода рассказала об обстреле города - РИА Новости, 01.09.2024

Жительница Белгорода рассказала об обстреле города

Жительница многоэтажки в Белгороде рассказала, как при обстреле города ВСУ у нее разбились балконные окна, а во дворе загорелась машина. РИА Новости, 01.09.2024

2024-09-01T15:59

2024-09-01T15:59

2024-09-01T16:44

происшествия

белгород

белгородская область

белгородский район

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/01/1969829274_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_842ffefec817b1a2f072f0d71ceb9700.jpg

БЕЛГОРОД, 1 сен - РИА Новости. Жительница многоэтажки в Белгороде рассказала, как при обстреле города ВСУ у нее разбились балконные окна, а во дворе загорелась машина. По данным губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, над Белгородом и Белгородским районом сработала система ПВО, сбито несколько воздушных целей. В Белгороде, по предварительной информации, ранены восемь мирных жителей, из них двое детей. Пожарные расчеты потушили горящий автомобиль во дворе многоквартирного дома и балкон в одной из квартир, отметил глава региона. Корреспондент РИА Новости побывала в микрорайне, пострадавшем от обстрела. В одном из кафе вылетели окна, повреждены фасады. Разбиты окна и в некоторых квартирах домов в округе. В одной из таких квартир проживает Валентина Коц. У нее при взрыве вылетели балконные окна. "Я прилегла отдохнуть и вдруг услышала хлопок, очень сильный, я аж подскочила. Я сразу в ванную. А потом потихонечку подхожу, смотрю - дырки у меня в стекле. Посмотрела в окошко - машина полыхала. Молодцы мужчины, быстренько машины оттаскивали от горящей. И пожарная, как мне показалось, через минуту прилетела", - рассказала женщина. Валентина добавила, что о пострадавших ничего не знает и не видела их. При этом, по ее словам, "испуганных много очень". Собеседница призналась, что и сама, когда установилась тишина, очень боялась выйти из дома.

https://ria.ru/20240831/karasinyj-1969693566.html

https://ria.ru/20240830/obstrel-1969604458.html

белгород

белгородская область

белгородский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Жительница Белгорода о последствиях атаки ВСУ Жительница Белгорода рассказала о последствиях атаки ВСУ на город, повреждениях автомобилей и домов, а также почти мгновенной реакции на произошедшее экстренных служб 2024-09-01T15:59 true PT1M14S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, белгород, белгородская область, белгородский район, вячеслав гладков, вооруженные силы украины