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В Белгороде после ночной атаки ВСУ повреждено около 50 жилых домов - РИА Новости, 01.09.2024
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14:14 01.09.2024 (обновлено: 14:42 01.09.2024)
https://ria.ru/20240901/belgorod-1969810754.html
В Белгороде после ночной атаки ВСУ повреждено около 50 жилых домов
В Белгороде после ночной атаки ВСУ повреждено около 50 жилых домов - РИА Новости, 01.09.2024
В Белгороде после ночной атаки ВСУ повреждено около 50 жилых домов
Порядка 50 жилых объектов и 17 автомобилей повреждены в Белгороде после атаки ВСУ в ночь на воскресенье, сообщил глава администрации Валентин Демидов. РИА Новости, 01.09.2024
2024-09-01T14:14
2024-09-01T14:42
специальная военная операция на украине
происшествия
белгород
белгородский район
украина
валентин демидов
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
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БЕЛГОРОД, 1 сен - РИА Новости. Порядка 50 жилых объектов и 17 автомобилей повреждены в Белгороде после атаки ВСУ в ночь на воскресенье, сообщил глава администрации Валентин Демидов. В ночь на 1 сентября губернатор Вячеслав Гладков информировал, что система ПВО сработала над Белгородом и Белгородским районом, было сбито несколько воздушных целей на подлете к городу. По предварительной информации, пострадавших нет. "В Белгороде в результате ночной террористической атаки противника, по последним данным, есть повреждения в 4 МКД (24 квартиры) и в 23 частных домах. Пострадало 14 автомобилей, сгорело 3 машины. Зафиксированы повреждения в производственном и коммерческих объектах", - написал Демидов с своем Telegram-канале. Он добавил, что с утра для ликвидации последствий в пострадавшем микрорайоне продолжают работу сотрудники коммунального предприятия. Десять специалистов Белгорблагоустройства (БГБ) убирают территорию, нависшие стекла и конструкции. Как подчеркнул Демидов, работает местная управляющая компания. Активно помогают жители и волонтеры. "Строительная организация, которая будет заниматься восстановлением квартир и домов, закрывает тепловой контур помещений и уже приступила к замерам оконных проемов. Специалисты городских управ продолжают обходить микрорайон и официально фиксировать последствия атаки, составлять электронные акты", - отметил мэр. По информации Демидова, в результате обстрела Белгорода со стороны Украины 30 августа выявлены разрушения в 53 квартирах 15 многоквартирных домов. Пострадали 48 автомобилей, два социальных и два коммерческих объекта.
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происшествия, белгород, белгородский район, украина, валентин демидов, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгород, Белгородский район, Украина, Валентин Демидов, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
В Белгороде после ночной атаки ВСУ повреждено около 50 жилых домов

В Белгороде после атаки ВСУ повреждены около 50 жилых объектов и 17 автомобилей

© Фото : ДЕМИДОВ/TelegramЛиквидация последствий ударов со стороны ВСУ в Белгороде
Ликвидация последствий ударов со стороны ВСУ в Белгороде - РИА Новости, 1920, 01.09.2024
© Фото : ДЕМИДОВ/Telegram
Ликвидация последствий ударов со стороны ВСУ в Белгороде
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БЕЛГОРОД, 1 сен - РИА Новости. Порядка 50 жилых объектов и 17 автомобилей повреждены в Белгороде после атаки ВСУ в ночь на воскресенье, сообщил глава администрации Валентин Демидов.
В ночь на 1 сентября губернатор Вячеслав Гладков информировал, что система ПВО сработала над Белгородом и Белгородским районом, было сбито несколько воздушных целей на подлете к городу. По предварительной информации, пострадавших нет.
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"В Белгороде в результате ночной террористической атаки противника, по последним данным, есть повреждения в 4 МКД (24 квартиры) и в 23 частных домах. Пострадало 14 автомобилей, сгорело 3 машины. Зафиксированы повреждения в производственном и коммерческих объектах", - написал Демидов с своем Telegram-канале.
Он добавил, что с утра для ликвидации последствий в пострадавшем микрорайоне продолжают работу сотрудники коммунального предприятия. Десять специалистов Белгорблагоустройства (БГБ) убирают территорию, нависшие стекла и конструкции. Как подчеркнул Демидов, работает местная управляющая компания. Активно помогают жители и волонтеры.
"Строительная организация, которая будет заниматься восстановлением квартир и домов, закрывает тепловой контур помещений и уже приступила к замерам оконных проемов. Специалисты городских управ продолжают обходить микрорайон и официально фиксировать последствия атаки, составлять электронные акты", - отметил мэр.
По информации Демидова, в результате обстрела Белгорода со стороны Украины 30 августа выявлены разрушения в 53 квартирах 15 многоквартирных домов. Пострадали 48 автомобилей, два социальных и два коммерческих объекта.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 30.08.2024
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородБелгородский районУкраинаВалентин ДемидовВячеслав ГладковВооруженные силы Украины
 
 
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