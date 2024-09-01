В Белгороде после ночной атаки ВСУ повреждено около 50 жилых домов
В Белгороде после атаки ВСУ повреждены около 50 жилых объектов и 17 автомобилей
БЕЛГОРОД, 1 сен - РИА Новости. Порядка 50 жилых объектов и 17 автомобилей повреждены в Белгороде после атаки ВСУ в ночь на воскресенье, сообщил глава администрации Валентин Демидов.
В ночь на 1 сентября губернатор Вячеслав Гладков информировал, что система ПВО сработала над Белгородом и Белгородским районом, было сбито несколько воздушных целей на подлете к городу. По предварительной информации, пострадавших нет.
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"В Белгороде в результате ночной террористической атаки противника, по последним данным, есть повреждения в 4 МКД (24 квартиры) и в 23 частных домах. Пострадало 14 автомобилей, сгорело 3 машины. Зафиксированы повреждения в производственном и коммерческих объектах", - написал Демидов с своем Telegram-канале.
Он добавил, что с утра для ликвидации последствий в пострадавшем микрорайоне продолжают работу сотрудники коммунального предприятия. Десять специалистов Белгорблагоустройства (БГБ) убирают территорию, нависшие стекла и конструкции. Как подчеркнул Демидов, работает местная управляющая компания. Активно помогают жители и волонтеры.
"Строительная организация, которая будет заниматься восстановлением квартир и домов, закрывает тепловой контур помещений и уже приступила к замерам оконных проемов. Специалисты городских управ продолжают обходить микрорайон и официально фиксировать последствия атаки, составлять электронные акты", - отметил мэр.
По информации Демидова, в результате обстрела Белгорода со стороны Украины 30 августа выявлены разрушения в 53 квартирах 15 многоквартирных домов. Пострадали 48 автомобилей, два социальных и два коммерческих объекта.
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