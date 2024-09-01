https://ria.ru/20240901/belgorod-1969810754.html

В Белгороде после ночной атаки ВСУ повреждено около 50 жилых домов

В Белгороде после ночной атаки ВСУ повреждено около 50 жилых домов - РИА Новости, 01.09.2024

В Белгороде после ночной атаки ВСУ повреждено около 50 жилых домов

Порядка 50 жилых объектов и 17 автомобилей повреждены в Белгороде после атаки ВСУ в ночь на воскресенье, сообщил глава администрации Валентин Демидов. РИА Новости, 01.09.2024

2024-09-01T14:14

2024-09-01T14:14

2024-09-01T14:42

специальная военная операция на украине

происшествия

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белгородский район

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валентин демидов

вячеслав гладков

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БЕЛГОРОД, 1 сен - РИА Новости. Порядка 50 жилых объектов и 17 автомобилей повреждены в Белгороде после атаки ВСУ в ночь на воскресенье, сообщил глава администрации Валентин Демидов. В ночь на 1 сентября губернатор Вячеслав Гладков информировал, что система ПВО сработала над Белгородом и Белгородским районом, было сбито несколько воздушных целей на подлете к городу. По предварительной информации, пострадавших нет. "В Белгороде в результате ночной террористической атаки противника, по последним данным, есть повреждения в 4 МКД (24 квартиры) и в 23 частных домах. Пострадало 14 автомобилей, сгорело 3 машины. Зафиксированы повреждения в производственном и коммерческих объектах", - написал Демидов с своем Telegram-канале. Он добавил, что с утра для ликвидации последствий в пострадавшем микрорайоне продолжают работу сотрудники коммунального предприятия. Десять специалистов Белгорблагоустройства (БГБ) убирают территорию, нависшие стекла и конструкции. Как подчеркнул Демидов, работает местная управляющая компания. Активно помогают жители и волонтеры. "Строительная организация, которая будет заниматься восстановлением квартир и домов, закрывает тепловой контур помещений и уже приступила к замерам оконных проемов. Специалисты городских управ продолжают обходить микрорайон и официально фиксировать последствия атаки, составлять электронные акты", - отметил мэр. По информации Демидова, в результате обстрела Белгорода со стороны Украины 30 августа выявлены разрушения в 53 квартирах 15 многоквартирных домов. Пострадали 48 автомобилей, два социальных и два коммерческих объекта.

https://ria.ru/20240831/karasinyj-1969693566.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, белгород, белгородский район, украина, валентин демидов, вячеслав гладков, вооруженные силы украины