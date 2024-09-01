https://ria.ru/20240901/bayden-1969847484.html

Байден после отпуска на пляже переедет в ядерный бункер, считает Ким Дотком

Байден после отпуска на пляже переедет в ядерный бункер, считает Ким Дотком - РИА Новости, 01.09.2024

Байден после отпуска на пляже переедет в ядерный бункер, считает Ким Дотком

Основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Шмитц, известный также как Ким Дотком, высказал мнение, что после отпуска на пляже президенту США Джо Байдену,... РИА Новости, 01.09.2024

2024-09-01T19:53

2024-09-01T19:53

2024-09-01T19:53

в мире

сша

чикаго

делавэр

джо байден

джон кирби

megaupload

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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Шмитц, известный также как Ким Дотком, высказал мнение, что после отпуска на пляже президенту США Джо Байдену, возможно, придется переехать в бункер. Байден после выступления на съезде демократов в Чикаго 19 августа отбыл в Санта-Барбару, где оставался до воскресенья, теперь он находится в своей пляжной резиденции в штате Делавэр. "Потратили бы вы 16 дней на последний отпуск на пляже, если бы знали, что скоро переедете в ядерный бункер?" - написал Дотком на своей странице в соцсети Х. В понедельник координатор стратегических коммуникаций совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявлял, что Байден в отпуске, но не перестанет руководить страной. Сомнения в том, что Байден продолжает руководить страной, стали с новой силой звучать после того, как он объявил о выходе из борьбы за пост президента США, количество его публичных мероприятий значительно уменьшилось, а выходные удлинились.

https://ria.ru/20240901/tramp-1969833795.html

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чикаго

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, сша, чикаго, делавэр, джо байден, джон кирби, megaupload