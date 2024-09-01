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Байден после отпуска на пляже переедет в ядерный бункер, считает Ким Дотком
Байден после отпуска на пляже переедет в ядерный бункер, считает Ким Дотком - РИА Новости, 01.09.2024
Байден после отпуска на пляже переедет в ядерный бункер, считает Ким Дотком
Основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Шмитц, известный также как Ким Дотком, высказал мнение, что после отпуска на пляже президенту США Джо Байдену,... РИА Новости, 01.09.2024
2024-09-01T19:53
2024-09-01T19:53
2024-09-01T19:53
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Шмитц, известный также как Ким Дотком, высказал мнение, что после отпуска на пляже президенту США Джо Байдену, возможно, придется переехать в бункер. Байден после выступления на съезде демократов в Чикаго 19 августа отбыл в Санта-Барбару, где оставался до воскресенья, теперь он находится в своей пляжной резиденции в штате Делавэр. "Потратили бы вы 16 дней на последний отпуск на пляже, если бы знали, что скоро переедете в ядерный бункер?" - написал Дотком на своей странице в соцсети Х. В понедельник координатор стратегических коммуникаций совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявлял, что Байден в отпуске, но не перестанет руководить страной. Сомнения в том, что Байден продолжает руководить страной, стали с новой силой звучать после того, как он объявил о выходе из борьбы за пост президента США, количество его публичных мероприятий значительно уменьшилось, а выходные удлинились.
https://ria.ru/20240901/tramp-1969833795.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, чикаго, делавэр, джо байден, джон кирби, megaupload
В мире, США, Чикаго, Делавэр, Джо Байден, Джон Кирби, Megaupload
Байден после отпуска на пляже переедет в ядерный бункер, считает Ким Дотком
Ким Дотком: Байдену после отпуска на пляже придется переехать в ядерный бункер