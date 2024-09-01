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Байден заявил об обнаружении тел шести заложников, которых удерживал ХАМАС
Байден заявил об обнаружении тел шести заложников, которых удерживал ХАМАС - РИА Новости, 01.09.2024
Байден заявил об обнаружении тел шести заложников, которых удерживал ХАМАС
Президент США Джо Байден заявил, что израильские силы в секторе Газа обнаружили тела шести заложников, которых удерживало палестинское движение ХАМАС, среди... РИА Новости, 01.09.2024
2024-09-01T07:15
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что израильские силы в секторе Газа обнаружили тела шести заложников, которых удерживало палестинское движение ХАМАС, среди жертв значится один гражданин США."Ранее сегодня в туннеле под городом Рафах израильские силы обнаружили шесть тел заложников, которых удерживало ХАМАС. Мы подтвердили, что один из заложников… был американским гражданином, это Херш Гольдберг-Полин", - говорится в заявлении Байдена на сайте Белого дома.В заявлении Байден также пригрозил лидерам ХАМАС возмездием. Он добавил, что США продолжат работать над организацией сделки об освобождении заложников.Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, погибли более 40 тысяч человек, пострадали свыше 94 тысяч. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, а Израиль проводит наземную операцию в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС.МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
https://ria.ru/20240901/zalozhniki-1969770176.html
https://ria.ru/20240901/zalozhniki-1969770176.html
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сша, рафах (провинция), джо байден, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире
США, Рафах (провинция), Джо Байден, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, В мире
Байден заявил об обнаружении тел шести заложников, которых удерживал ХАМАС
Байден: обнаружены тела шести заложников ХАМАС, в том числе одного американца
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что израильские силы в секторе Газа обнаружили тела шести заложников, которых удерживало палестинское движение ХАМАС, среди жертв значится один гражданин США.
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"Ранее сегодня в туннеле под городом Рафах израильские силы обнаружили шесть тел заложников, которых удерживало ХАМАС. Мы подтвердили, что один из заложников… был американским гражданином, это Херш Гольдберг-Полин", - говорится в заявлении Байдена на сайте Белого дома.
В заявлении Байден также пригрозил лидерам ХАМАС возмездием. Он добавил, что США продолжат работать над организацией сделки об освобождении заложников.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.
Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, погибли более 40 тысяч человек, пострадали свыше 94 тысяч. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, а Израиль проводит наземную операцию в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС.
МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.