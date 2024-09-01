https://ria.ru/20240901/bayden-1969770269.html

Байден заявил об обнаружении тел шести заложников, которых удерживал ХАМАС

Байден заявил об обнаружении тел шести заложников, которых удерживал ХАМАС - РИА Новости, 01.09.2024

Байден заявил об обнаружении тел шести заложников, которых удерживал ХАМАС

Президент США Джо Байден заявил, что израильские силы в секторе Газа обнаружили тела шести заложников, которых удерживало палестинское движение ХАМАС, среди... РИА Новости, 01.09.2024

2024-09-01T07:15

2024-09-01T07:15

2024-09-01T07:31

сша

рафах (провинция)

джо байден

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/19/1961849561_0:194:3072:1922_1920x0_80_0_0_60e19153b02605a3face2faebde2fd9c.jpg

МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что израильские силы в секторе Газа обнаружили тела шести заложников, которых удерживало палестинское движение ХАМАС, среди жертв значится один гражданин США."Ранее сегодня в туннеле под городом Рафах израильские силы обнаружили шесть тел заложников, которых удерживало ХАМАС. Мы подтвердили, что один из заложников… был американским гражданином, это Херш Гольдберг-Полин", - говорится в заявлении Байдена на сайте Белого дома.В заявлении Байден также пригрозил лидерам ХАМАС возмездием. Он добавил, что США продолжат работать над организацией сделки об освобождении заложников.Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, погибли более 40 тысяч человек, пострадали свыше 94 тысяч. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, а Израиль проводит наземную операцию в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС.МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://ria.ru/20240901/zalozhniki-1969770176.html

https://ria.ru/20240901/zalozhniki-1969770176.html

сша

рафах (провинция)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сша, рафах (провинция), джо байден, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире