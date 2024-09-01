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Военные на Украине заражаются супербактериями, пишут СМИ - РИА Новости, 01.09.2024
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12:40 01.09.2024 (обновлено: 14:03 01.09.2024)
https://ria.ru/20240901/bakterii-1969799373.html
Военные на Украине заражаются супербактериями, пишут СМИ
Военные на Украине заражаются супербактериями, пишут СМИ - РИА Новости, 01.09.2024
Военные на Украине заражаются супербактериями, пишут СМИ
Западные врачи находят устойчивые к антибиотикам бактерии в организмах раненных на Украине военных, заражение в большинстве случаев происходит в медицинских... РИА Новости, 01.09.2024
2024-09-01T12:40
2024-09-01T14:03
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МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Западные врачи находят устойчивые к антибиотикам бактерии в организмах раненных на Украине военных, заражение в большинстве случаев происходит в медицинских учреждениях, сообщила газета Times. "Заражение наиболее трудно поддающимися лечению бактериями происходит не в траншее на фронте, а почти всегда в медицинских учреждениях", — приводит издание слова доктора Люка Мура, инфекциониста-консультанта из Лондона. Как пишет Times, медики из лондонской больницы Святого Георгия нашли устойчивые к антибиотикам бактерии в поврежденной ноге военного, привезенного в страну на лечение. Для обработки раны применялись различные антибиотики, включая колистин, но конечность пришлось ампутировать. Издание отметило, что такие случаи фиксировались в больницах Нидерландов, Германии и Норвегии, где также проходили лечение раненые с Украины. Пострадавший военный прошел через четыре украинские больницы, прежде чем его доставили в Великобританию. Невосприимчивые к лечению бактерии он подхватил именно в одном из медицинских заведений. Мур назвал антибиотикорезистентность "тихой пандемией". "Украина стала новым фронтом в войне с супербактериями. Под их воздействие попадают не только военные. Восемь образцов в исследовании были взяты у новорожденных детей с пневмонией", — указано в материале. В октябре 2023 года газета Financial Times сообщала, что в Западной Европе с 2014-го наблюдается рост числа инфекций, устойчивых к антибиотикам, при этом значительная часть случаев инфицирования приходится на граждан Украины. Как отмечало издание, военные и экономические проблемы отвлекают власти от борьбы с угрозами здоровью населения.
https://ria.ru/20240831/ukraina-1969733834.html
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в мире, украина, нидерланды, германия
В мире, Украина, Нидерланды, Германия
Военные на Украине заражаются супербактериями, пишут СМИ

Times: у раненых украинских военных находят устойчивые к антибиотикам бактерии

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 01.09.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Западные врачи находят устойчивые к антибиотикам бактерии в организмах раненных на Украине военных, заражение в большинстве случаев происходит в медицинских учреждениях, сообщила газета Times.
«
"Заражение наиболее трудно поддающимися лечению бактериями происходит не в траншее на фронте, а почти всегда в медицинских учреждениях", — приводит издание слова доктора Люка Мура, инфекциониста-консультанта из Лондона.
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Как пишет Times, медики из лондонской больницы Святого Георгия нашли устойчивые к антибиотикам бактерии в поврежденной ноге военного, привезенного в страну на лечение. Для обработки раны применялись различные антибиотики, включая колистин, но конечность пришлось ампутировать. Издание отметило, что такие случаи фиксировались в больницах Нидерландов, Германии и Норвегии, где также проходили лечение раненые с Украины.
Пострадавший военный прошел через четыре украинские больницы, прежде чем его доставили в Великобританию. Невосприимчивые к лечению бактерии он подхватил именно в одном из медицинских заведений.
Мур назвал антибиотикорезистентность "тихой пандемией".
«
"Украина стала новым фронтом в войне с супербактериями. Под их воздействие попадают не только военные. Восемь образцов в исследовании были взяты у новорожденных детей с пневмонией", — указано в материале.
В октябре 2023 года газета Financial Times сообщала, что в Западной Европе с 2014-го наблюдается рост числа инфекций, устойчивых к антибиотикам, при этом значительная часть случаев инфицирования приходится на граждан Украины. Как отмечало издание, военные и экономические проблемы отвлекают власти от борьбы с угрозами здоровью населения.
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