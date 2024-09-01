https://ria.ru/20240901/bakterii-1969799373.html

Военные на Украине заражаются супербактериями, пишут СМИ

Военные на Украине заражаются супербактериями, пишут СМИ - РИА Новости, 01.09.2024

Военные на Украине заражаются супербактериями, пишут СМИ

Западные врачи находят устойчивые к антибиотикам бактерии в организмах раненных на Украине военных, заражение в большинстве случаев происходит в медицинских... РИА Новости, 01.09.2024

2024-09-01T12:40

2024-09-01T12:40

2024-09-01T14:03

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МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Западные врачи находят устойчивые к антибиотикам бактерии в организмах раненных на Украине военных, заражение в большинстве случаев происходит в медицинских учреждениях, сообщила газета Times. "Заражение наиболее трудно поддающимися лечению бактериями происходит не в траншее на фронте, а почти всегда в медицинских учреждениях", — приводит издание слова доктора Люка Мура, инфекциониста-консультанта из Лондона. Как пишет Times, медики из лондонской больницы Святого Георгия нашли устойчивые к антибиотикам бактерии в поврежденной ноге военного, привезенного в страну на лечение. Для обработки раны применялись различные антибиотики, включая колистин, но конечность пришлось ампутировать. Издание отметило, что такие случаи фиксировались в больницах Нидерландов, Германии и Норвегии, где также проходили лечение раненые с Украины. Пострадавший военный прошел через четыре украинские больницы, прежде чем его доставили в Великобританию. Невосприимчивые к лечению бактерии он подхватил именно в одном из медицинских заведений. Мур назвал антибиотикорезистентность "тихой пандемией". "Украина стала новым фронтом в войне с супербактериями. Под их воздействие попадают не только военные. Восемь образцов в исследовании были взяты у новорожденных детей с пневмонией", — указано в материале. В октябре 2023 года газета Financial Times сообщала, что в Западной Европе с 2014-го наблюдается рост числа инфекций, устойчивых к антибиотикам, при этом значительная часть случаев инфицирования приходится на граждан Украины. Как отмечало издание, военные и экономические проблемы отвлекают власти от борьбы с угрозами здоровью населения.

https://ria.ru/20240831/ukraina-1969733834.html

https://ria.ru/20230526/oruzhie-1874266378.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, украина, нидерланды, германия