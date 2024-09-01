Военные на Украине заражаются супербактериями, пишут СМИ
Times: у раненых украинских военных находят устойчивые к антибиотикам бактерии
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военные
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военные. Архивное фото
МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Западные врачи находят устойчивые к антибиотикам бактерии в организмах раненных на Украине военных, заражение в большинстве случаев происходит в медицинских учреждениях, сообщила газета Times.
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"Заражение наиболее трудно поддающимися лечению бактериями происходит не в траншее на фронте, а почти всегда в медицинских учреждениях", — приводит издание слова доктора Люка Мура, инфекциониста-консультанта из Лондона.
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Как пишет Times, медики из лондонской больницы Святого Георгия нашли устойчивые к антибиотикам бактерии в поврежденной ноге военного, привезенного в страну на лечение. Для обработки раны применялись различные антибиотики, включая колистин, но конечность пришлось ампутировать. Издание отметило, что такие случаи фиксировались в больницах Нидерландов, Германии и Норвегии, где также проходили лечение раненые с Украины.
Пострадавший военный прошел через четыре украинские больницы, прежде чем его доставили в Великобританию. Невосприимчивые к лечению бактерии он подхватил именно в одном из медицинских заведений.
Мур назвал антибиотикорезистентность "тихой пандемией".
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"Украина стала новым фронтом в войне с супербактериями. Под их воздействие попадают не только военные. Восемь образцов в исследовании были взяты у новорожденных детей с пневмонией", — указано в материале.
В октябре 2023 года газета Financial Times сообщала, что в Западной Европе с 2014-го наблюдается рост числа инфекций, устойчивых к антибиотикам, при этом значительная часть случаев инфицирования приходится на граждан Украины. Как отмечало издание, военные и экономические проблемы отвлекают власти от борьбы с угрозами здоровью населения.