https://ria.ru/20240901/bady-1969786373.html

Диетолог рассказала о рисках неконтролируемого приема БАДов

Диетолог рассказала о рисках неконтролируемого приема БАДов - РИА Новости, 01.09.2024

Диетолог рассказала о рисках неконтролируемого приема БАДов

Неконтролируемый прием биологически активных добавок (БАДов) может создать у человека ложное чувство безопасности или вызвать побочные эффекты, если совмещать... РИА Новости, 01.09.2024

2024-09-01T10:41

2024-09-01T10:41

2024-09-01T10:41

общество

самарская область

самгму

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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Неконтролируемый прием биологически активных добавок (БАДов) может создать у человека ложное чувство безопасности или вызвать побочные эффекты, если совмещать прием с лекарствами, такое мнение высказала РИА Новости директор института профилактической медицины СамГМУ, главный внештатный диетолог Минздрава Самарской области, эксперт рынка НТИ Хелснет (HealthNet) Ольга Сазонова. "Неконтролируемый прием БАДов сопряжен с рядом рисков. Например, они могут взаимодействовать с некоторыми лекарственными средствами, что может снизить эффективность лечения или вызвать побочные эффекты. Также употребление добавок может создать ложное чувство безопасности, что чревато пренебрежением здоровым образом жизни или необходимостью медицинских консультаций", - рассказала Сазонова. По ее словам, люди часто потребляют продукты, которые обычно проходят технологическую обработку. В результате в еде снижается содержание, а иногда и вовсе удаляются витамины, минеральные элементы и другие необходимые для организма вещества, которые сам организм не в состоянии синтезировать. Дефицит веществ приводит к снижению защитных сил организма, снижению умственной и физической работоспособности и ускорению процессов старения. Она отметила, что даже при разнообразном рационе, учитывая низкий уровень энергозатрат людей, полностью восполнить все необходимые организму вещества за счет традиционной пищи невозможно. Здесь решением становится применение БАД. Эксперт добавила, что с точки зрения официальной медицины, БАДы могут быть рекомендованы в случае недостатка витаминов и минералов: если у человека диагностирован дефицит определенных веществ (например, витамина D или кальция), врачи могут рекомендовать прием дополнительных добавок. "БАД - это дополнение к пище, а не лекарство, как иногда можно услышать от рекламщиков, дающих обещания вплоть до того, что они лечат онкологические заболевания. Правильный подход к питанию и общему состоянию здоровья остается основой для поддержки организма и профилактики заболеваний", - пояснила Сазонова.

https://ria.ru/20240822/bad-1967695023.html

https://ria.ru/20240327/bad-1936195774.html

самарская область

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, самарская область, самгму