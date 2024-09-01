https://ria.ru/20240901/avtomobil-1969811348.html

На Варшавском шоссе в Москве перевернулся автомобиль

На Варшавском шоссе в Москве перевернулся автомобиль - РИА Новости, 01.09.2024

На Варшавском шоссе в Москве перевернулся автомобиль

Автомобиль перевернулся на Варшавском шоссе в Москве, на месте работают оперативные службы, сообщает столичный дептранс в Telegram-канале. РИА Новости, 01.09.2024

2024-09-01T14:22

2024-09-01T14:22

2024-09-01T14:28

происшествия

москва

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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Автомобиль перевернулся на Варшавском шоссе в Москве, на месте работают оперативные службы, сообщает столичный дептранс в Telegram-канале. "На Варшавском шоссе (в районе дома 132а) перевернулся автомобиль. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются", - говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что движение в сторону области затруднено на 1,5 километра.

https://ria.ru/20240901/dtp-1969805778.html

москва

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2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, москва