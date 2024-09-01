https://ria.ru/20240901/avtomobil-1969811348.html
На Варшавском шоссе в Москве перевернулся автомобиль
На Варшавском шоссе в Москве перевернулся автомобиль - РИА Новости, 01.09.2024
На Варшавском шоссе в Москве перевернулся автомобиль
Автомобиль перевернулся на Варшавском шоссе в Москве, на месте работают оперативные службы, сообщает столичный дептранс в Telegram-канале. РИА Новости, 01.09.2024
2024-09-01T14:22
2024-09-01T14:22
2024-09-01T14:28
происшествия
москва
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Автомобиль перевернулся на Варшавском шоссе в Москве, на месте работают оперативные службы, сообщает столичный дептранс в Telegram-канале. "На Варшавском шоссе (в районе дома 132а) перевернулся автомобиль. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются", - говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что движение в сторону области затруднено на 1,5 километра.
https://ria.ru/20240901/dtp-1969805778.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва
На Варшавском шоссе в Москве перевернулся автомобиль
На Варшавском шоссе в Москве перевернулся автомобиль, движение затруднено