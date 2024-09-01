https://ria.ru/20240901/avtomobil-1969758282.html

Назван советский автомобиль, который до сих пор популярнее японской Toyota

Назван советский автомобиль, который до сих пор популярнее японской Toyota - РИА Новости, 01.09.2024

Назван советский автомобиль, который до сих пор популярнее японской Toyota

“Рабочая лошадка” советского и российского производства ВАЗ-2107 до сих пор лидирует на вторичном рынке, хотя ее не выпускают уже 12 лет, рассказал агентству... РИА Новости, 01.09.2024

2024-09-01T02:17

2024-09-01T02:17

2024-09-01T02:17

авто

егор васильев

ваз 2107

toyota motor

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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. “Рабочая лошадка” советского и российского производства ВАЗ-2107 до сих пор лидирует на вторичном рынке, хотя ее не выпускают уже 12 лет, рассказал агентству “Прайм” автоэксперт Егор Васильев.“По сути, ВАЗ-2107 — это вершина эволюции отечественного заднего привода, которая отличается максимальной простотой, утилитарностью и приспособленностью к функционированию в условиях жесткой эксплуатации и неквалифицированного сервиса. Неубиваемый реликт советской эпохи”, — констатировал он.Эксперт напомнил, что по данным за первые шесть месяцев текущего года “семерка” лидировала на вторичном рынке — было реализовано 62,7 тысячи машин. Всего за первое полугодие 2024 года на вторичке продали (и, соответственно, купили) 683,5 тысячи авто семейства ВАЗ. Для сравнения, признанный лидер вторичного рынка — Toyota — уступила более чем вдвое.

https://ria.ru/20240817/zapchasti-1966717676.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

авто, егор васильев, ваз 2107, toyota motor