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Назван советский автомобиль, который до сих пор популярнее японской Toyota - РИА Новости, 01.09.2024
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02:17 01.09.2024
https://ria.ru/20240901/avtomobil-1969758282.html
Назван советский автомобиль, который до сих пор популярнее японской Toyota
Назван советский автомобиль, который до сих пор популярнее японской Toyota - РИА Новости, 01.09.2024
Назван советский автомобиль, который до сих пор популярнее японской Toyota
“Рабочая лошадка” советского и российского производства ВАЗ-2107 до сих пор лидирует на вторичном рынке, хотя ее не выпускают уже 12 лет, рассказал агентству... РИА Новости, 01.09.2024
2024-09-01T02:17
2024-09-01T02:17
авто
егор васильев
ваз 2107
toyota motor
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. “Рабочая лошадка” советского и российского производства ВАЗ-2107 до сих пор лидирует на вторичном рынке, хотя ее не выпускают уже 12 лет, рассказал агентству “Прайм” автоэксперт Егор Васильев.“По сути, ВАЗ-2107 — это вершина эволюции отечественного заднего привода, которая отличается максимальной простотой, утилитарностью и приспособленностью к функционированию в условиях жесткой эксплуатации и неквалифицированного сервиса. Неубиваемый реликт советской эпохи”, — констатировал он.Эксперт напомнил, что по данным за первые шесть месяцев текущего года “семерка” лидировала на вторичном рынке — было реализовано 62,7 тысячи машин. Всего за первое полугодие 2024 года на вторичке продали (и, соответственно, купили) 683,5 тысячи авто семейства ВАЗ. Для сравнения, признанный лидер вторичного рынка — Toyota — уступила более чем вдвое.
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авто, егор васильев, ваз 2107, toyota motor
Авто, Егор Васильев, ВАЗ 2107, Toyota Motor
Назван советский автомобиль, который до сих пор популярнее японской Toyota

Автоэксперт Васильев назвал ВАЗ-2107 лидером продаж на вторичном рынке

© РИА Новости / Руслан Кривобок | Перейти в медиабанкСтенд компании Toyota на автосалоне
Стенд компании Toyota на автосалоне - РИА Новости, 1920, 01.09.2024
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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Стенд компании Toyota на автосалоне. Архивное фото
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. “Рабочая лошадка” советского и российского производства ВАЗ-2107 до сих пор лидирует на вторичном рынке, хотя ее не выпускают уже 12 лет, рассказал агентству “Прайм” автоэксперт Егор Васильев.
“По сути, ВАЗ-2107 — это вершина эволюции отечественного заднего привода, которая отличается максимальной простотой, утилитарностью и приспособленностью к функционированию в условиях жесткой эксплуатации и неквалифицированного сервиса. Неубиваемый реликт советской эпохи”, — констатировал он.
Эксперт напомнил, что по данным за первые шесть месяцев текущего года “семерка” лидировала на вторичном рынке — было реализовано 62,7 тысячи машин. Всего за первое полугодие 2024 года на вторичке продали (и, соответственно, купили) 683,5 тысячи авто семейства ВАЗ. Для сравнения, признанный лидер вторичного рынка — Toyota — уступила более чем вдвое.
Ремонт автомобиля - РИА Новости, 1920, 17.08.2024
Россиянам раскрыли необычный способ сэкономить на автозапчастях
17 августа, 02:17
 
АвтоЕгор ВасильевВАЗ 2107Toyota Motor
 
 
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