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Три белгородских села подверглись атакам ВСУ - РИА Новости, 01.09.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:49 01.09.2024 (обновлено: 21:55 01.09.2024)
https://ria.ru/20240901/ataki-1969852670.html
Три белгородских села подверглись атакам ВСУ
Три белгородских села подверглись атакам ВСУ - РИА Новости, 01.09.2024
Три белгородских села подверглись атакам ВСУ
Украинские войска атаковали три населенных пункта в Белгородской области, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. РИА Новости, 01.09.2024
2024-09-01T20:49
2024-09-01T21:55
специальная военная операция на украине
происшествия
россия
белгородский район
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Украинские войска атаковали три населенных пункта в Белгородской области, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.&quot;Предварительно, обошлось без пострадавших&quot;, — написал он в Telegram-канале.Гладков уточнил, что село Мокрая Орловка в Грайворонском городском округе подверглось атакам FPV-дронов. В результате произошли обрывы на линии электропередачи — часть населенного пункта временно остается без света. Аварийные бригады приступят к восстановительным работам после согласования с Минобороны.Помимо этого, в селе Петровка в Белгородском районе при атаке беспилотника повреждено остекление социального объекта. В свою очередь, в селе Тишанка в Волоконовском районе в результате прилетов произошел пожар в трех частных домовладениях. С огнем борется добровольная пожарная команда.Информация о последствиях атак уточняется, оперативные службы работают на местах, резюмировал Гладков.ВСУ регулярно атакуют центральные и приграничные регионы России, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. Так, в воскресенье днем под обстрел попали Белгород и Белгородский район. В результате пострадали 11 человек, включая двух детей.На всей территории Белгородской области действует высокий уровень террористической опасности.
https://ria.ru/20240901/obstrel-1969830761.html
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происшествия, россия, белгородский район, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Россия, Белгородский район, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
Три белгородских села подверглись атакам ВСУ

Три белгородских села подверглись атакам ВСУ, предварительно, пострадавших нет

© Фото : Шёпот Шебекино/TelegramПоследствия обстрела Белгородской области со стороны ВСУ
Последствия обстрела Белгородской области со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 01.09.2024
© Фото : Шёпот Шебекино/Telegram
Последствия обстрела Белгородской области со стороны ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Украинские войска атаковали три населенных пункта в Белгородской области, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
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"Предварительно, обошлось без пострадавших", — написал он в Telegram-канале.

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Вчера, 16:43
Гладков уточнил, что село Мокрая Орловка в Грайворонском городском округе подверглось атакам FPV-дронов. В результате произошли обрывы на линии электропередачи — часть населенного пункта временно остается без света. Аварийные бригады приступят к восстановительным работам после согласования с Минобороны.
Помимо этого, в селе Петровка в Белгородском районе при атаке беспилотника повреждено остекление социального объекта.
В свою очередь, в селе Тишанка в Волоконовском районе в результате прилетов произошел пожар в трех частных домовладениях. С огнем борется добровольная пожарная команда.
Жительница Белгорода о последствиях атаки ВСУ - РИА Новости, 1920, 01.09.2024
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Информация о последствиях атак уточняется, оперативные службы работают на местах, резюмировал Гладков.
ВСУ регулярно атакуют центральные и приграничные регионы России, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. Так, в воскресенье днем под обстрел попали Белгород и Белгородский район. В результате пострадали 11 человек, включая двух детей.
На всей территории Белгородской области действует высокий уровень террористической опасности.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияРоссияБелгородский районВячеслав ГладковВооруженные силы Украины
 
 
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