https://ria.ru/20240901/ataki-1969852670.html

Три белгородских села подверглись атакам ВСУ

Три белгородских села подверглись атакам ВСУ - РИА Новости, 01.09.2024

Три белгородских села подверглись атакам ВСУ

Украинские войска атаковали три населенных пункта в Белгородской области, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. РИА Новости, 01.09.2024

2024-09-01T20:49

2024-09-01T20:49

2024-09-01T21:55

специальная военная операция на украине

происшествия

россия

белгородский район

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Украинские войска атаковали три населенных пункта в Белгородской области, сообщил глава региона Вячеслав Гладков."Предварительно, обошлось без пострадавших", — написал он в Telegram-канале.Гладков уточнил, что село Мокрая Орловка в Грайворонском городском округе подверглось атакам FPV-дронов. В результате произошли обрывы на линии электропередачи — часть населенного пункта временно остается без света. Аварийные бригады приступят к восстановительным работам после согласования с Минобороны.Помимо этого, в селе Петровка в Белгородском районе при атаке беспилотника повреждено остекление социального объекта. В свою очередь, в селе Тишанка в Волоконовском районе в результате прилетов произошел пожар в трех частных домовладениях. С огнем борется добровольная пожарная команда.Информация о последствиях атак уточняется, оперативные службы работают на местах, резюмировал Гладков.ВСУ регулярно атакуют центральные и приграничные регионы России, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. Так, в воскресенье днем под обстрел попали Белгород и Белгородский район. В результате пострадали 11 человек, включая двух детей.На всей территории Белгородской области действует высокий уровень террористической опасности.

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https://ria.ru/20240901/belgorod-1969825072.html

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происшествия, россия, белгородский район, вячеслав гладков, вооруженные силы украины