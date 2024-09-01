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ВС России сорвали три попытки атак противника на Курском направлении - РИА Новости, 01.09.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
13:06 01.09.2024 (обновлено: 13:18 01.09.2024)
https://ria.ru/20240901/ataki-1969802103.html
ВС России сорвали три попытки атак противника на Курском направлении
ВС России сорвали три попытки атак противника на Курском направлении - РИА Новости, 01.09.2024
ВС России сорвали три попытки атак противника на Курском направлении
Подразделения российской группировки "Север" за сутки отразили четыре атаки и сорвали три попытки украинских атак в курском приграничье, ВСУ потеряли до 30... РИА Новости, 01.09.2024
2024-09-01T13:06
2024-09-01T13:18
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Подразделения российской группировки "Север" за сутки отразили четыре атаки и сорвали три попытки украинских атак в курском приграничье, ВСУ потеряли до 30 человек убитыми и ранеными, сообщило в воскресенье министерство обороны РФ."Подразделениями группировки войск "Север" при поддержке армейской авиации и огня артиллерии отражены четыре атаки штурмовых групп противника в направлении населенных пунктов Коренево и Александровка", - говорится в сводке военного ведомства."Кроме того, в течение суток сорваны три попытки атак в направлении Нижняя Паровая и Погребки. В результате ВСУ потеряли до 30 человек убитыми и ранеными, уничтожены две боевые бронированные машины и два автомобиля. Один военнослужащий ВСУ сдался в плен", - сообщило ведомство.
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россия, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность
ВС России сорвали три попытки атак противника на Курском направлении

На Курском направлении сорвали три попытки атак ВСУ, один украинец сдался в плен

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в зоне проведения спецоперации
Российские военнослужащие в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 01.09.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российские военнослужащие в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Подразделения российской группировки "Север" за сутки отразили четыре атаки и сорвали три попытки украинских атак в курском приграничье, ВСУ потеряли до 30 человек убитыми и ранеными, сообщило в воскресенье министерство обороны РФ.
"Подразделениями группировки войск "Север" при поддержке армейской авиации и огня артиллерии отражены четыре атаки штурмовых групп противника в направлении населенных пунктов Коренево и Александровка", - говорится в сводке военного ведомства.
"Кроме того, в течение суток сорваны три попытки атак в направлении Нижняя Паровая и Погребки. В результате ВСУ потеряли до 30 человек убитыми и ранеными, уничтожены две боевые бронированные машины и два автомобиля. Один военнослужащий ВСУ сдался в плен", - сообщило ведомство.
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