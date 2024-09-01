https://ria.ru/20240901/ataki-1969802103.html

ВС России сорвали три попытки атак противника на Курском направлении

ВС России сорвали три попытки атак противника на Курском направлении - РИА Новости, 01.09.2024

ВС России сорвали три попытки атак противника на Курском направлении

Подразделения российской группировки "Север" за сутки отразили четыре атаки и сорвали три попытки украинских атак в курском приграничье, ВСУ потеряли до 30... РИА Новости, 01.09.2024

2024-09-01T13:06

2024-09-01T13:06

2024-09-01T13:18

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

безопасность

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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Подразделения российской группировки "Север" за сутки отразили четыре атаки и сорвали три попытки украинских атак в курском приграничье, ВСУ потеряли до 30 человек убитыми и ранеными, сообщило в воскресенье министерство обороны РФ."Подразделениями группировки войск "Север" при поддержке армейской авиации и огня артиллерии отражены четыре атаки штурмовых групп противника в направлении населенных пунктов Коренево и Александровка", - говорится в сводке военного ведомства."Кроме того, в течение суток сорваны три попытки атак в направлении Нижняя Паровая и Погребки. В результате ВСУ потеряли до 30 человек убитыми и ранеными, уничтожены две боевые бронированные машины и два автомобиля. Один военнослужащий ВСУ сдался в плен", - сообщило ведомство.

https://ria.ru/20240901/bakterii-1969799373.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, вооруженные силы украины, безопасность