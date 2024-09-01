https://ria.ru/20240901/ataka-1969835463.html

Число белгородцев, пострадавших при атаке ВСУ, увеличилось

Число белгородцев, пострадавших при атаке ВСУ, увеличилось - РИА Новости, 01.09.2024

Число белгородцев, пострадавших при атаке ВСУ, увеличилось

Количество пострадавших при атаке ВСУ на Белгород и окрестности увеличилось до 11, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. РИА Новости, 01.09.2024

2024-09-01T17:36

2024-09-01T17:36

2024-09-01T18:52

специальная военная операция на украине

белгородский район

вооруженные силы украины

белгород

вячеслав гладков

происшествия

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МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Количество пострадавших при атаке ВСУ на Белгород и окрестности увеличилось до 11, сообщил глава региона Вячеслав Гладков."Сегодня в Белгороде и Белгородском районе в результате атаки Вооруженных сил Украины ранены 11 мирных жителей, из них — двое детей", — написал он в Telegram-канале.По словам губернатора, десятерых пострадавших доставили в городские медучреждения. Еще одному оказали помощь на месте, дальнейшее лечение он будет проходить амбулаторно. Среди пострадавших в крайне тяжелом состоянии находятся двое детей: один мальчик получил осколочное ранение брюшной полости и открытый перелом правой стопы, а другой — обширные раны обеих ног. Сейчас их оперируют и при необходимости отправят на лечение в Москву.При атаке ВСУ повреждения также получили 22 квартиры и 21 автомобиль. В частных домах пострадали кровля, фасады, окна и заборы. В Белгороде и селе Шагаровка Белгородского района при падении осколков загорелась сухая трава, пожар удалось быстро ликвидировать. Помимо этого, спасатели оперативно потушили автомобиль и балкон в одной из квартир многоквартирного дома.Данные о последствиях воздушной атаки уточняются. Все оперативные службы и администрации работают на местах, подчеркнул Гладков.ВСУ регулярно атакуют центральные и приграничные регионы России, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. На всей территории Белгородской области действует высокий уровень террористической опасности.

https://ria.ru/20240901/ataka-1969778771.html

https://ria.ru/20240901/belgorod-1969825072.html

https://ria.ru/20240831/karasinyj-1969693566.html

белгородский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

белгородский район, вооруженные силы украины, белгород, вячеслав гладков, происшествия