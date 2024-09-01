Число белгородцев, пострадавших при атаке ВСУ, увеличилось
Гладков: число раненых в Белгороде и Белгородском районе при атаке выросло до 11
МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Количество пострадавших при атаке ВСУ на Белгород и окрестности увеличилось до 11, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
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"Сегодня в Белгороде и Белгородском районе в результате атаки Вооруженных сил Украины ранены 11 мирных жителей, из них — двое детей", — написал он в Telegram-канале.
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По словам губернатора, десятерых пострадавших доставили в городские медучреждения. Еще одному оказали помощь на месте, дальнейшее лечение он будет проходить амбулаторно.
Среди пострадавших в крайне тяжелом состоянии находятся двое детей: один мальчик получил осколочное ранение брюшной полости и открытый перелом правой стопы, а другой — обширные раны обеих ног. Сейчас их оперируют и при необходимости отправят на лечение в Москву.
При атаке ВСУ повреждения также получили 22 квартиры и 21 автомобиль. В частных домах пострадали кровля, фасады, окна и заборы. В Белгороде и селе Шагаровка Белгородского района при падении осколков загорелась сухая трава, пожар удалось быстро ликвидировать. Помимо этого, спасатели оперативно потушили автомобиль и балкон в одной из квартир многоквартирного дома.
Данные о последствиях воздушной атаки уточняются. Все оперативные службы и администрации работают на местах, подчеркнул Гладков.
Данные о последствиях воздушной атаки уточняются. Все оперативные службы и администрации работают на местах, подчеркнул Гладков.
ВСУ регулярно атакуют центральные и приграничные регионы России, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. На всей территории Белгородской области действует высокий уровень террористической опасности.
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