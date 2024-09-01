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Число белгородцев, пострадавших при атаке ВСУ, увеличилось - РИА Новости, 01.09.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:36 01.09.2024 (обновлено: 18:52 01.09.2024)
https://ria.ru/20240901/ataka-1969835463.html
Число белгородцев, пострадавших при атаке ВСУ, увеличилось
Число белгородцев, пострадавших при атаке ВСУ, увеличилось - РИА Новости, 01.09.2024
Число белгородцев, пострадавших при атаке ВСУ, увеличилось
Количество пострадавших при атаке ВСУ на Белгород и окрестности увеличилось до 11, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. РИА Новости, 01.09.2024
2024-09-01T17:36
2024-09-01T18:52
специальная военная операция на украине
белгородский район
вооруженные силы украины
белгород
вячеслав гладков
происшествия
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МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Количество пострадавших при атаке ВСУ на Белгород и окрестности увеличилось до 11, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.&quot;Сегодня в Белгороде и Белгородском районе в результате атаки Вооруженных сил Украины ранены 11 мирных жителей, из них — двое детей&quot;, — написал он в Telegram-канале.По словам губернатора, десятерых пострадавших доставили в городские медучреждения. Еще одному оказали помощь на месте, дальнейшее лечение он будет проходить амбулаторно. Среди пострадавших в крайне тяжелом состоянии находятся двое детей: один мальчик получил осколочное ранение брюшной полости и открытый перелом правой стопы, а другой — обширные раны обеих ног. Сейчас их оперируют и при необходимости отправят на лечение в Москву.При атаке ВСУ повреждения также получили 22 квартиры и 21 автомобиль. В частных домах пострадали кровля, фасады, окна и заборы. В Белгороде и селе Шагаровка Белгородского района при падении осколков загорелась сухая трава, пожар удалось быстро ликвидировать. Помимо этого, спасатели оперативно потушили автомобиль и балкон в одной из квартир многоквартирного дома.Данные о последствиях воздушной атаки уточняются. Все оперативные службы и администрации работают на местах, подчеркнул Гладков.ВСУ регулярно атакуют центральные и приграничные регионы России, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. На всей территории Белгородской области действует высокий уровень террористической опасности.
https://ria.ru/20240901/ataka-1969778771.html
https://ria.ru/20240901/belgorod-1969825072.html
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белгородский район, вооруженные силы украины, белгород, вячеслав гладков, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Белгородский район, Вооруженные силы Украины, Белгород, Вячеслав Гладков, Происшествия
Число белгородцев, пострадавших при атаке ВСУ, увеличилось

Гладков: число раненых в Белгороде и Белгородском районе при атаке выросло до 11

© Фото : Настоящий Гладков/TelegramПоследствия атаки ВСУ в Белгороде
Последствия атаки ВСУ в Белгороде - РИА Новости, 1920, 01.09.2024
© Фото : Настоящий Гладков/Telegram
Последствия атаки ВСУ в Белгороде
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Количество пострадавших при атаке ВСУ на Белгород и окрестности увеличилось до 11, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
«

"Сегодня в Белгороде и Белгородском районе в результате атаки Вооруженных сил Украины ранены 11 мирных жителей, из них — двое детей", — написал он в Telegram-канале.

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ВСУ обстреляли машину с детьми под Курском
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По словам губернатора, десятерых пострадавших доставили в городские медучреждения. Еще одному оказали помощь на месте, дальнейшее лечение он будет проходить амбулаторно.
Среди пострадавших в крайне тяжелом состоянии находятся двое детей: один мальчик получил осколочное ранение брюшной полости и открытый перелом правой стопы, а другой — обширные раны обеих ног. Сейчас их оперируют и при необходимости отправят на лечение в Москву.
Жительница Белгорода о последствиях атаки ВСУ - РИА Новости, 1920, 01.09.2024
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При атаке ВСУ повреждения также получили 22 квартиры и 21 автомобиль. В частных домах пострадали кровля, фасады, окна и заборы. В Белгороде и селе Шагаровка Белгородского района при падении осколков загорелась сухая трава, пожар удалось быстро ликвидировать. Помимо этого, спасатели оперативно потушили автомобиль и балкон в одной из квартир многоквартирного дома.

Данные о последствиях воздушной атаки уточняются. Все оперативные службы и администрации работают на местах, подчеркнул Гладков.
ВСУ регулярно атакуют центральные и приграничные регионы России, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. На всей территории Белгородской области действует высокий уровень террористической опасности.
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Специальная военная операция на УкраинеБелгородский районВооруженные силы УкраиныБелгородВячеслав ГладковПроисшествия
 
 
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