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ВСУ обстреляли машину с детьми под Курском - РИА Новости, 01.09.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
09:22 01.09.2024 (обновлено: 09:24 01.09.2024)
https://ria.ru/20240901/ataka-1969778771.html
ВСУ обстреляли машину с детьми под Курском
ВСУ обстреляли машину с детьми под Курском - РИА Новости, 01.09.2024
ВСУ обстреляли машину с детьми под Курском
ВСУ расстреляли автомобиль с двумя женщинами и детьми в Курской области, которые пытались спастись и эвакуироваться из Суджанского района, в результате была... РИА Новости, 01.09.2024
2024-09-01T09:22
2024-09-01T09:24
специальная военная операция на украине
россия
курская область
брянская область
владимир путин
валерий герасимов
вооруженные силы украины
происшествия
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. ВСУ расстреляли автомобиль с двумя женщинами и детьми в Курской области, которые пытались спастись и эвакуироваться из Суджанского района, в результате была ранена девочка, рассказала мать пострадавшей. Как рассказала военному следователю жительница села Новоивановка в Суджанском районе Курской области, 7 августа взрывы усилились, из-за чего в доме выбило стекла. Поэтому женщина и ее родные решили эвакуироваться. "Я, сестра и двое детей погрузились быстренько в машину. Документы, такое самое необходимое, что нужно было взять, взяли и отправились в сторону Льгова, пытались выехать из села. Когда ехали в сторону Малой Локни из (хутора - ред.) Посадки, военные Украины обстреляли нашу машину полностью. В результате дочка получила ранение", - рассказала женщина на видео, которое есть в распоряжении РИА Новости. Она добавила, что женщины просили военных ВСУ отпустить их в безопасное место, потому что у ребенка было сильное ранение, но украинские военные отказали в этом, заявив, что их врач окажет помощь. Сама женщина на видео говорит, что ВСУ взяли их "в плен". Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 30 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 7800 военнослужащих, 75 танков. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20240901/rodina-1969763961.html
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353
60
353
60
ВСУ расстреляли автомобиль с двумя женщинами и детьми в Курской области
ВСУ расстреляли автомобиль с двумя женщинами и детьми в Курской области, которые пытались спастись из Суджанского района, в результате была ранена девочка, рассказала мать пострадавшей.
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РИА Новости
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россия, курская область, брянская область, владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Брянская область, Владимир Путин, Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины, Происшествия
ВСУ обстреляли машину с детьми под Курском

В Курской области ВСУ обстреляли машину с женщинами и детьми, ранена девочка

Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. ВСУ расстреляли автомобиль с двумя женщинами и детьми в Курской области, которые пытались спастись и эвакуироваться из Суджанского района, в результате была ранена девочка, рассказала мать пострадавшей.
Как рассказала военному следователю жительница села Новоивановка в Суджанском районе Курской области, 7 августа взрывы усилились, из-за чего в доме выбило стекла. Поэтому женщина и ее родные решили эвакуироваться.
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"Я, сестра и двое детей погрузились быстренько в машину. Документы, такое самое необходимое, что нужно было взять, взяли и отправились в сторону Льгова, пытались выехать из села. Когда ехали в сторону Малой Локни из (хутора - ред.) Посадки, военные Украины обстреляли нашу машину полностью. В результате дочка получила ранение", - рассказала женщина на видео, которое есть в распоряжении РИА Новости.
Она добавила, что женщины просили военных ВСУ отпустить их в безопасное место, потому что у ребенка было сильное ранение, но украинские военные отказали в этом, заявив, что их врач окажет помощь. Сама женщина на видео говорит, что ВСУ взяли их "в плен".
Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 30 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 7800 военнослужащих, 75 танков.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияКурская областьБрянская областьВладимир ПутинВалерий ГерасимовВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
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