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Вступают в силу новые требования к составу автомобильной аптечки - РИА Новости, 01.09.2024
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00:10 01.09.2024 (обновлено: 02:41 01.09.2024)
https://ria.ru/20240901/aptechka-1969753629.html
Вступают в силу новые требования к составу автомобильной аптечки
Вступают в силу новые требования к составу автомобильной аптечки - РИА Новости, 01.09.2024
Вступают в силу новые требования к составу автомобильной аптечки
Требования к комплектации автомобильной аптечки меняются в воскресенье, теперь там, в частности, должно быть спасательное одеяло, однако старые аптечки можно... РИА Новости, 01.09.2024
2024-09-01T00:10
2024-09-01T02:41
россия
общество
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Требования к комплектации автомобильной аптечки меняются в воскресенье, теперь там, в частности, должно быть спасательное одеяло, однако старые аптечки можно будет использовать до конца их срока годности, но не позднее 1 сентября 2027 года, соответствующий приказ министерства здравоохранения России вступает в силу."Утвердить прилагаемые требования к комплектации аптечки для оказания первой помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях (автомобильной)", — говорится в приказе, опубликованном на интернет-портале правовой информации. Согласно документу, в аптечку теперь будут входить маска, перчатки, устройство для проведения искусственного дыхания, жгут, бинт, марлевая салфетка, лейкопластырь, спасательное покрывало, ножницы. Приказ вступает в силу в воскресенье. При этом аптечки, произведенные до этой даты, можно будет применять до истечения их срока годности, но не позднее 1 сентября 2027 года.
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россия, общество
Россия, Общество
Вступают в силу новые требования к составу автомобильной аптечки

В России с 1 сентября меняются требования к составу автомобильной аптечки

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобили едут по Гагаринскому тоннелю в Москве
Автомобили едут по Гагаринскому тоннелю в Москве - РИА Новости, 1920, 01.09.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Автомобили едут по Гагаринскому тоннелю в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Требования к комплектации автомобильной аптечки меняются в воскресенье, теперь там, в частности, должно быть спасательное одеяло, однако старые аптечки можно будет использовать до конца их срока годности, но не позднее 1 сентября 2027 года, соответствующий приказ министерства здравоохранения России вступает в силу.
"Утвердить прилагаемые требования к комплектации аптечки для оказания первой помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях (автомобильной)", — говорится в приказе, опубликованном на интернет-портале правовой информации.
Согласно документу, в аптечку теперь будут входить маска, перчатки, устройство для проведения искусственного дыхания, жгут, бинт, марлевая салфетка, лейкопластырь, спасательное покрывало, ножницы.
Приказ вступает в силу в воскресенье. При этом аптечки, произведенные до этой даты, можно будет применять до истечения их срока годности, но не позднее 1 сентября 2027 года.
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