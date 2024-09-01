https://ria.ru/20240901/aptechka-1969753629.html

Вступают в силу новые требования к составу автомобильной аптечки

Вступают в силу новые требования к составу автомобильной аптечки - РИА Новости, 01.09.2024

Вступают в силу новые требования к составу автомобильной аптечки

Требования к комплектации автомобильной аптечки меняются в воскресенье, теперь там, в частности, должно быть спасательное одеяло, однако старые аптечки можно... РИА Новости, 01.09.2024

2024-09-01T00:10

2024-09-01T00:10

2024-09-01T02:41

россия

общество

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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Требования к комплектации автомобильной аптечки меняются в воскресенье, теперь там, в частности, должно быть спасательное одеяло, однако старые аптечки можно будет использовать до конца их срока годности, но не позднее 1 сентября 2027 года, соответствующий приказ министерства здравоохранения России вступает в силу."Утвердить прилагаемые требования к комплектации аптечки для оказания первой помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях (автомобильной)", — говорится в приказе, опубликованном на интернет-портале правовой информации. Согласно документу, в аптечку теперь будут входить маска, перчатки, устройство для проведения искусственного дыхания, жгут, бинт, марлевая салфетка, лейкопластырь, спасательное покрывало, ножницы. Приказ вступает в силу в воскресенье. При этом аптечки, произведенные до этой даты, можно будет применять до истечения их срока годности, но не позднее 1 сентября 2027 года.

https://ria.ru/20240827/osago-1968642328.html

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