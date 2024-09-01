https://ria.ru/20240901/almazy-1969819298.html

Доходы ЕС от экспорта алмазов рухнули

Доходы ЕС от экспорта алмазов рухнули - РИА Новости, 01.09.2024

Доходы ЕС от экспорта алмазов рухнули

Доходы Евросоюза от экспорта алмазов в прошлом полугодии - после введения ограничений в отношении российских камней - рухнули почти в полтора раза, и результат... РИА Новости, 01.09.2024

2024-09-01T15:21

2024-09-01T15:21

2024-09-01T15:21

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МОСКВА, 1 сен – РИА Новости. Доходы Евросоюза от экспорта алмазов в прошлом полугодии - после введения ограничений в отношении российских камней - рухнули почти в полтора раза, и результат стал одним из худших в истории, следует из расчетов РИА Новости по данным Евростата. Евросоюз с начала года ввел ограничения на ввоз непромышленных российских натуральных и искусственных алмазов напрямую из России. С 1 марта запрет распространился на камни от 1 карата, ограненные в других странах, а с 1 сентября – от 0,5 карата. В итоге в первом полугодии Евросоюз получил от экспорта алмазов 3,2 миллиарда евро по сравнению с 4,7 миллиарда в январе-июне прошлого года. Для объединения это второй худший показатель в истории – меньше доходы были только в "коронавирусный" 2020 год (2,5 миллиарда евро), а близкие к текущему уровню - фиксировались еще в разгар глобального финансового кризиса в 2009 году (3,6 миллиарда евро). Основные убытки несет Бельгия – на нее приходится 94% от всего алмазного экспорта объединения. За указанный период она недосчиталась 1,5 миллиардов евро, отправив за рубеж драгоценных камней лишь на 3 миллиарда. Главным образом падение доходов ЕС объясняется резким сокращением импорта – также в полтора раза, до 3,7 миллиарда евро. При этом закупки снизились от всех крупных торговцев алмазами на мировом рынке. Самое серьезное падение пришлось на ОАЭ – импорт оттуда упал в 3,5 раза, до 200 миллионов евро. Из Канады импорт сократился в 1,6 раза – до 420 миллионов евро, из Индии и Ботсваны – на четверть, до 1 миллиарда и 433 миллионов евро соответственно. Россия не поставляет в ЕС натуральные или синтетические камни уже больше года – последняя партия на сумму от 1 миллиона долларов была в июне 2023 года, а стабильные крупные поставки прекратились еще раньше – в июне 2022 года. Если сравнивать текущие доходы ЕС от экспорта алмазов с первым полугодием 2022 года, то за два года они рухнули вдвое.

https://ria.ru/20240328/almazy-1936238281.html

https://ria.ru/20230924/sanktsii-1898236126.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, россия, бельгия, оаэ, евросоюз, евростат