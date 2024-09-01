https://ria.ru/20240901/aeroport-1969786196.html

Нижегородский аэропорт принял 13 рейсов, следовавших в Москву

Нижегородский аэропорт принял 13 рейсов, следовавших в Москву - РИА Новости, 01.09.2024

Нижегородский аэропорт принял 13 рейсов, следовавших в Москву

Нижегородский аэропорт принял 13 рейсов, следовавших в Москву, они готовятся к вылету в пункт назначения, сообщает пресс-служба воздушной гавани. РИА Новости, 01.09.2024

2024-09-01T10:38

2024-09-01T10:38

2024-09-01T10:38

москва

жуковский

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

домодедово (аэропорт)

происшествия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 сен - РИА Новости. Нижегородский аэропорт принял 13 рейсов, следовавших в Москву, они готовятся к вылету в пункт назначения, сообщает пресс-служба воздушной гавани. "Утром 1 сентября аэропорт Нижнего Новгорода имени Чкалова принял в качестве запасного 13 бортов, следовавших в аэропорты московского авиационного узла. В настоящее время идет подготовка бортов к вылету в пункты назначения. На 10.00 3 борта отправлены. С пассажирами работают представители авиакомпаний", - говорится в сообщении. Ранее Росавиация сообщила о введении в ночь на воскресенье и утром 1 сентября временных ограничениях в московских аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский "для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов".

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москва

жуковский

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

москва, жуковский, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), домодедово (аэропорт), происшествия