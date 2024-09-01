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Нижегородский аэропорт принял 13 рейсов, следовавших в Москву - РИА Новости, 01.09.2024
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10:38 01.09.2024
https://ria.ru/20240901/aeroport-1969786196.html
Нижегородский аэропорт принял 13 рейсов, следовавших в Москву
Нижегородский аэропорт принял 13 рейсов, следовавших в Москву - РИА Новости, 01.09.2024
Нижегородский аэропорт принял 13 рейсов, следовавших в Москву
Нижегородский аэропорт принял 13 рейсов, следовавших в Москву, они готовятся к вылету в пункт назначения, сообщает пресс-служба воздушной гавани. РИА Новости, 01.09.2024
2024-09-01T10:38
2024-09-01T10:38
москва
жуковский
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
домодедово (аэропорт)
происшествия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 сен - РИА Новости. Нижегородский аэропорт принял 13 рейсов, следовавших в Москву, они готовятся к вылету в пункт назначения, сообщает пресс-служба воздушной гавани. "Утром 1 сентября аэропорт Нижнего Новгорода имени Чкалова принял в качестве запасного 13 бортов, следовавших в аэропорты московского авиационного узла. В настоящее время идет подготовка бортов к вылету в пункты назначения. На 10.00 3 борта отправлены. С пассажирами работают представители авиакомпаний", - говорится в сообщении. Ранее Росавиация сообщила о введении в ночь на воскресенье и утром 1 сентября временных ограничениях в московских аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский "для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов".
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москва, жуковский, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), домодедово (аэропорт), происшествия
Москва, Жуковский, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Домодедово (аэропорт), Происшествия
Нижегородский аэропорт принял 13 рейсов, следовавших в Москву

Нижегородский аэропорт имени Чкалова принял 13 рейсов, следовавших в Москву

© РИА Новости / Игорь Онучин | Перейти в медиабанкСамолет
Самолет - РИА Новости, 1920, 01.09.2024
© РИА Новости / Игорь Онучин
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 сен - РИА Новости. Нижегородский аэропорт принял 13 рейсов, следовавших в Москву, они готовятся к вылету в пункт назначения, сообщает пресс-служба воздушной гавани.
"Утром 1 сентября аэропорт Нижнего Новгорода имени Чкалова принял в качестве запасного 13 бортов, следовавших в аэропорты московского авиационного узла. В настоящее время идет подготовка бортов к вылету в пункты назначения. На 10.00 3 борта отправлены. С пассажирами работают представители авиакомпаний", - говорится в сообщении.
Ранее Росавиация сообщила о введении в ночь на воскресенье и утром 1 сентября временных ограничениях в московских аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский "для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов".
Аэропорт Внуково - РИА Новости, 1920, 11.11.2023
Аэропорты "Внуково" и "Домодедово" вводили временные ограничения на полеты
11 ноября 2023, 23:06
 
МоскваЖуковскийФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Домодедово (аэропорт)Происшествия
 
 
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