https://ria.ru/20240901/aeroport-1969780628.html

В аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковском ночью вводили ограничения

В аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковском ночью вводили ограничения - РИА Новости, 01.09.2024

В аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковском ночью вводили ограничения

Аэропорты московского региона - "Внуково", "Домодедово" и "Жуковский" - после временных ограничений, введенных ночью на 1 сентября и утром в воскресенье,... РИА Новости, 01.09.2024

2024-09-01T09:39

2024-09-01T09:39

2024-09-01T14:26

жуковский

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

домодедово (аэропорт)

происшествия

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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Аэропорты московского региона - "Внуково", "Домодедово" и "Жуковский" - после временных ограничений, введенных ночью на 1 сентября и утром в воскресенье, вернулись к штатной работе, говорится в официальном Telegram-канале представителя Росавиации."Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) ночью и утром 1 сентября, на работу аэропортов Внуково, Домодедово и Жуковский вводились временные ограничения... Из-за ограничения использования воздушного пространства на запасные аэродромы "ушли" 43 ВС (воздушных судна - ред.), следовавших в эти аэропорты. На вылет в перечисленных выше аэропортах было задержано суммарно 74 рейса... С 09.05 мск все аэропорты московского региона работают штатно", - говорится в публикации.

https://ria.ru/20240901/bezopasnost-1969773110.html

жуковский

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

жуковский, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), домодедово (аэропорт), происшествия