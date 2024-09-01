https://ria.ru/20240901/aeroport-1969780628.html
В аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковском ночью вводили ограничения
В аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковском ночью вводили ограничения - РИА Новости, 01.09.2024
В аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковском ночью вводили ограничения
Аэропорты московского региона - "Внуково", "Домодедово" и "Жуковский" - после временных ограничений, введенных ночью на 1 сентября и утром в воскресенье,... РИА Новости, 01.09.2024
2024-09-01T09:39
2024-09-01T09:39
2024-09-01T14:26
жуковский
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
домодедово (аэропорт)
происшествия
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Аэропорты московского региона - "Внуково", "Домодедово" и "Жуковский" - после временных ограничений, введенных ночью на 1 сентября и утром в воскресенье, вернулись к штатной работе, говорится в официальном Telegram-канале представителя Росавиации."Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) ночью и утром 1 сентября, на работу аэропортов Внуково, Домодедово и Жуковский вводились временные ограничения... Из-за ограничения использования воздушного пространства на запасные аэродромы "ушли" 43 ВС (воздушных судна - ред.), следовавших в эти аэропорты. На вылет в перечисленных выше аэропортах было задержано суммарно 74 рейса... С 09.05 мск все аэропорты московского региона работают штатно", - говорится в публикации.
https://ria.ru/20240901/bezopasnost-1969773110.html
жуковский
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
жуковский, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), домодедово (аэропорт), происшествия
Жуковский, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Домодедово (аэропорт), Происшествия
В аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковском ночью вводили ограничения
Росавиация: в трех московских аэропортах ночью и утром задержали 74 рейса