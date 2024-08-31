https://ria.ru/20240831/zgv-1969218605.html

Вывод Западной группы войск из Германии

Вывод Западной группы войск из Германии - РИА Новости, 31.08.2024

Вывод Западной группы войск из Германии

Западная группа войск (ЗГВ) – оперативно-стратегическое территориальное объединение вооруженных сил (ВС) Российской Федерации, дислоцировавшееся на территории... РИА Новости, 31.08.2024

2024-08-31T02:05

2024-08-31T02:05

2024-08-31T02:05

справки

ссср

россия

германия

гельмут коль

георгий жуков

борис ельцин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/102197/56/1021975643_0:168:3041:1879_1920x0_80_0_0_d3e3655ef631c53311d7ddbed3217fb2.jpg

Западная группа войск (ЗГВ) – оперативно-стратегическое территориальное объединение вооруженных сил (ВС) Российской Федерации, дислоцировавшееся на территории Германии в 1992-1994 годах. До марта 1992 года входила в состав ВС СССР (до 1989 года – Группа советских войск в Германии). История создания ЗГВ связана с осуществлением выработанных союзными державами политических и экономических принципов послевоенного устройства Германии, территория которой после окончания Второй мировой войны согласно Декларации о поражении Германии была разделена на четыре зоны оккупации: советскую, американскую, английскую и французскую. Для осуществления оккупационного режима в советской зоне часть войск из состава 1-го и 2-го Белорусского и 1-го Украинского фронтов в июне 1945 года была объединена в Группу советских оккупационных войск в Германии (ГСОВГ). Главнокомандующим ГСОВГ и одновременно главнокомандующим Советской военной администрации в Германии постановлением Совета Министров СССР от 6 июня 1945 года был назначен маршал Советского Союза Георгий Жуков. Полевое управление Группы, сформированное на базе полевого управления 1-го Белорусского фронта 14 июня 1945 года, размещалось в городе Потсдам, а в 1946 году было переведено в Вюнсдорф. В первые послевоенные годы войска Группы привлекались к охране границы советской зоны оккупации и принимали участие в осуществлении мероприятий, проводимых Советской военной администрацией, направленных на обеспечение необходимых условий для ликвидации последствий фашистского режима и милитаризации в Германии. Численность Группы к 1949 году составляла 2,9 миллиона человек.После образования ГДР (1949) ГСОВГ согласно директиве Генштаба от 26 марта 1954 года получила название Группа советских войск в Германии (ГСВГ). По Договору об отношениях между СССР и ГДР (1955) и Соглашению о временном пребывании советских войск на территории ГДР (1957) охрана государственной границы была передана пограничным войскам ГДР, а за Группой было сохранено право контроля проезда в Западный Берлин военнослужащих США, Великобритании, Франции и другие контрольные функции, оговоренные на Потсдамской конференции 1945 года. В Соглашении был также определен правовой статус советских военнослужащих, членов их семей, рабочих и служащих Советской Армии, были включены положения о невмешательстве советских войск во внутренние дела ГДР, о согласовании с государственными органами ГДР численности советских войск, их дислокации, районов учений и др.В 1970-1980-х годах ГСВГ являлась наиболее мощным и боеспособным оперативно-стратегическим объединением Советских ВС, которое предназначалось для решения главных задач в операциях Объединенных ВС государств - участников Варшавского Договора на европейском театре военных действий. В ГСВГ входило несколько общевойсковых и танковых армий, воздушная армия, соединения и части родов войск, специальных войск и тыла. Войска были полностью укомплектованы и оснащены самым современным вооружением.Группа войск относилась к первому стратегическому эшелону (войскам прикрытия). Воинские соединения Группы, в случае начала войны вероятным противником, должны были удержаться на линии границы, до мобилизации всех Вооруженных сил СССР и вооруженных сил государств-участников Варшавского договора.В июне 1989 году ГСВГ была переименована в Западную группу войск (ЗГВ).На ноябрь 1990 года на вооружении Группы имелось: 4,1 тысячи танков, около 8 тысячи боевых бронированных машин, около 3,6 тысячи артиллерийских систем, минометов и РСЗО, 390 боевых и 315 транспортных вертолетов.Среди соединений и частей 139 были гвардейскими, 127 носили почетные наименования, 214 были награждены орденами.Всего за время существования Группы войск в ней прошли службу 8,5 миллионов граждан Советского Союза. В Группе в разные годы проходили службу 1171 Герой Советского Союза, 26 человек были удостоены этого звания дважды, а Георгий Жуков и Иван Кожедуб – трижды.На конец 1990 года имущество Западной группы войск оценивалось в 30 миллиардов западногерманских марок. Она располагала 36 290 зданиями и сооружениями в 777 военных городках. Более 21тысячи объектов были построены на средства Советского Союза.12 сентября 1990 года ГДР, ФРГ, Великобританией, США, СССР и Францией был подписан "Договор об окончательном урегулировании в отношении Германии", в котором предусматривалось, что все советские войска, дислоцированные на территории Германии, должны были покинуть ее к концу 1994 года. Договор между СССР и ФРГ от 12 октября 1990 года уточнял, что вывод советских войск будет происходить поэтапно с конца 1990 года и будет завершен к исходу 1994 года.Согласно договоренностям, немецкая сторона взяла на себя обязательство выделить на вывод российских войск 12 миллиардов марок, в том числе свыше 8 миллиардов марок на строительство домов для офицерских семей, с 1991 по 1994 год. Со стороны СССР в 1991 году на содержание группы войск было выделено 820 миллионов марок. После распада СССР указом президента РСФСР от 4 марта 1992 года ЗГВ перешла под юрисдикцию Российской Федерации, взявшую на себя обязательства по дальнейшему выводу войск. В 1992 году финансирование ЗГВ было резко сокращено до 19,8 миллиона марок, а затем и вовсе прекратилось.В декабре 1992 года, после совместного заявления президента России Бориса Ельцина и канцлера ФРГ Гельмута Коля о переносе срока окончания вывода войск из Германии с 31 декабря на 31 августа 1994 года график вывода был значительно уплотнен.На ход вывода войск постоянно оказывали влияние трудности, связанные с финансированием, приемом военнослужащих и размещением членов их семей на территории Российской Федерации.Но несмотря на все сложности, задачу вывода войск удалось решить в установленные сроки. Вывод Западной группы войск из Германии был завершен 31 августа 1994 года. Историческое событие было отмечено прощальным парадом перед монументом советскому воину-освободителю в Трептов-парке в Берлине, на котором присутствовали президент России Борис Ельцин и канцлер Германии Гельмут Коль, а вечером в парке Люстгардем прошел праздничный концерт российских и немецких артистов. На торжественной церемонии в Трептов-парке собралось более 3 тысяч зрителей. Президент России Борис Ельцин, принимавший последний парад российских войск на германской земле, выразил уверенность, что этот день войдет в историю "и России, и Германии, и всей Европы".9 сентября 1994 года на территории штаба Западной группы войск в Вюнсдорфе был спущен государственный флаг Российской Федерации.Всего за три года и восемь месяцев из Германии в Россию и другие страны СНГ были выведены шесть армий. В их числе – 22 дивизии (восемь мотострелковых, восемь танковых, одна артиллерийская, пять авиационных), 49 бригад, 42 отдельных полка. Было выведено также более 123,6 тысячи единиц вооружения и боевой техники, вывезено около 2,8 миллиона тонн материальных средств, в том числе 677 тысяч тонн боеприпасов. Из Германии на историческую Родину вернулись 546,2 тысячи человек, в том числе 338,8 тысячи военнослужащих. Из всей недвижимости, ранее находившейся в распоряжении группы, немецкой стороне было передано более 21,1 тысячи зданий в 777 военных городках. Российские эксперты оценили стоимость компенсации за это имущество в 7,35 миллиарда долларов. Немецкие власти настаивали на встречной компенсации — за экологический и имущественный ущерб. В результате переговоров российская сторона получила в качестве компенсации лишь 385 миллионов долларов.Приказом министра обороны РФ от 5 сентября 1994 года Западная группа войск была упразднена с 1 сентября 1994 года.Большинство ее соединений и объединений после возвращения из Германии в Россию было расформировано. (Дополнительный источник: Военная энциклопедия. Председатель Главной редакционной комиссии С.Б. Иванов. Воениздат. Москва, 2004 г.)Материал подготовлен на основе информации открытых источников

ссср

россия

германия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, ссср, россия, германия, гельмут коль, георгий жуков, борис ельцин