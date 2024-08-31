https://ria.ru/20240831/zemletryasenie-1969620899.html

У берегов Курил произошло землетрясение

У берегов Курил произошло землетрясение - РИА Новости, 31.08.2024

У берегов Курил произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 4,7 произошло в субботу в Тихом океане - у побережья южных Курил, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена... РИА Новости, 31.08.2024

2024-08-31T03:23

2024-08-31T03:23

2024-08-31T03:23

происшествия

тихий океан

курильские острова

елена семенова

россия

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 31 авг – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,7 произошло в субботу в Тихом океане - у побережья южных Курил, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова. "Землетрясение магнитудой 4,7 зарегистрировано 31 августа в 10.14 (2.14 мск). Эпицентр находился в 104 километрах восточнее необитаемого курильского острова Симушир. Очаг располагался на глубине 23 километров", - рассказала собеседница агентства. По ее словам, данные об ощутимости в населенных пунктах Курильских островов не поступали.

https://ria.ru/20240830/zemletryasenie-1969378121.html

тихий океан

курильские острова

россия

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происшествия, тихий океан, курильские острова, елена семенова, россия