В Донецке почтили память Александра Захарченко
В Донецке почтили память первого главы ДНР Александра Захарченко
© РИА НовостиВ Донецке почтили память первого главы ДНР Александра Захарченко
© РИА Новости
В Донецке почтили память первого главы ДНР Александра Захарченко
ДОНЕЦК, 31 авг - РИА Новости. Память первого главы ДНР Александра Захарченко почтили в субботу в Донецке на месте его гибели в 2018 году в результате взрыва, передает корреспондент РИА Новости.
Тридцать первого августа знакомые, родственники и единомышленники на протяжении всего дня возлагают цветы к месту гибели Захарченко у бывшего кафе "Сепар", где в 2018 году погиб первый глава республики.
"Тридцать первое августа - тяжелая дата для нас всех. Это траурная дата не только для меня, а для всех жителей Донбасса. Вы знаете, хороших людей всегда не хватает, патриотов всегда не хватает. Это человек, который внес огромный вклад в развитие, в продвижение, в сближение с нашей Родиной Россией. И сейчас все его движения, все его дела – это пример. Как для нас, ребят, которые с первых дней взяли в руки оружие для защиты Республики, так и для подрастающего поколения. Он одним из первых встал на защиту нашего региона от киевского агрессора. Взял руководство в самый тяжелый момент для всех нас, сплотил нас всех воедино", - рассказал журналистам председатель Народного Совета, Герой ДНР Артем Жога.
Первый глава ДНР Александр Захарченко погиб 31 августа 2018 года в результате взрыва в кафе "Сепар" в центре Донецка. До этого на него было совершено несколько покушений.
Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам данных референдумов, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.