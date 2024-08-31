https://ria.ru/20240831/zaharchenko-1969649317.html

В Донецке почтили память Александра Захарченко

В Донецке почтили память Александра Захарченко - РИА Новости, 31.08.2024

В Донецке почтили память Александра Захарченко

Память первого главы ДНР Александра Захарченко почтили в субботу в Донецке на месте его гибели в 2018 году в результате взрыва, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 31.08.2024

2024-08-31T10:52

2024-08-31T10:52

2024-08-31T11:01

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ДОНЕЦК, 31 авг - РИА Новости. Память первого главы ДНР Александра Захарченко почтили в субботу в Донецке на месте его гибели в 2018 году в результате взрыва, передает корреспондент РИА Новости. Тридцать первого августа знакомые, родственники и единомышленники на протяжении всего дня возлагают цветы к месту гибели Захарченко у бывшего кафе "Сепар", где в 2018 году погиб первый глава республики. "Тридцать первое августа - тяжелая дата для нас всех. Это траурная дата не только для меня, а для всех жителей Донбасса. Вы знаете, хороших людей всегда не хватает, патриотов всегда не хватает. Это человек, который внес огромный вклад в развитие, в продвижение, в сближение с нашей Родиной Россией. И сейчас все его движения, все его дела – это пример. Как для нас, ребят, которые с первых дней взяли в руки оружие для защиты Республики, так и для подрастающего поколения. Он одним из первых встал на защиту нашего региона от киевского агрессора. Взял руководство в самый тяжелый момент для всех нас, сплотил нас всех воедино", - рассказал журналистам председатель Народного Совета, Герой ДНР Артем Жога. Первый глава ДНР Александр Захарченко погиб 31 августа 2018 года в результате взрыва в кафе "Сепар" в центре Донецка. До этого на него было совершено несколько покушений. Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам данных референдумов, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.

https://ria.ru/20240619/motorola-1953919055.html

https://ria.ru/20240618/sud-1953683380.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, александр захарченко, артем жога, владимир путин, донецк