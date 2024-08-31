https://ria.ru/20240831/zaes-1969621280.html
Украина шантажирует сотрудников ЗАЭС, сообщили в МИД
Украина шантажирует сотрудников ЗАЭС, сообщили в МИД - РИА Новости, 31.08.2024
Украина шантажирует сотрудников ЗАЭС, сообщили в МИД
Украина шантажирует сотрудников Запорожской АЭС, угрожая убийством их родным и склоняя к совершению терактов, заявил в интервью РИА Новости посол по особым... РИА Новости, 31.08.2024
2024-08-31T03:34
2024-08-31T03:34
2024-08-31T09:39
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МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Украина шантажирует сотрудников Запорожской АЭС, угрожая убийством их родным и склоняя к совершению терактов, заявил в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник."На территории Украины идет гражданская война и большое количество семей оказались разделенными. Украина совершенно не брезгует в том, чтобы прийти в семью и сказать, что ваш муж, брат, сват работает, например, на Запорожской АЭС. Они вычисляют таких людей для того, чтобы оказывать давление или провоцировать на то, чтобы они совершили террористический акт, передали какую-то информацию в интересах Украины", — сказал он.По словам дипломата, люди уходили с предприятий или покидали должности, которые подразумевают риски, похожие на совершение террористического акта."Они увольняются или меняют работу, чтобы "лишить" себя возможности совершить злодеяние и чтобы шантажисты потеряли к ним интерес", — указал посол.Мирошник отметил, что это далеко не уникальная ситуация — Киев интересует не только ЗАЭС, но и другие важные объекты. Зачастую люди, которые подвергаются такому шантажу, сообщают о давлении."Сейчас эти данные были выявлены, они есть. Наши службы об этом знают, за этой системой ведется внимательное слежение. Противодействие вот этому механизму тоже есть. Увы, Запорожская атомная электростанция здесь далеко не единственная", — заключил он.Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя РИА Новости сообщения об отключении Украиной резервной линии ЗАЭС, ранее заявила, что киевский режим, как и боевики "Исламского государства"*, имеет в своем арсенале террористические схемы деятельности.*Террористическая организация, запрещенная в России.
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Мирошник: "Киевский режим совершит преступление против Курской АЭС, если у него появится такая возможность"
Киевский режим совершит преступление против Курской АЭС, если у него появится такая возможность, но Россия делает все, чтобы этого не допустить, заявил в интервью РИА Новости посол российского МИД Мирошник
2024-08-31T03:34
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украина, происшествия, россия, запорожская область, запорожская аэс, родион мирошник, киев
Специальная военная операция на Украине, Украина, Происшествия, Россия, Запорожская область, Запорожская АЭС, Родион Мирошник, Киев
Украина шантажирует сотрудников ЗАЭС, сообщили в МИД
Мирошник: Украина шантажирует сотрудников ЗАЭС, угрожая убийством их родных
МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Украина шантажирует сотрудников Запорожской АЭС, угрожая убийством их родным и склоняя к совершению терактов, заявил в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
"На территории Украины идет гражданская война и большое количество семей оказались разделенными. Украина совершенно не брезгует в том, чтобы прийти в семью и сказать, что ваш муж, брат, сват работает, например, на Запорожской АЭС. Они вычисляют таких людей для того, чтобы оказывать давление или провоцировать на то, чтобы они совершили террористический акт, передали какую-то информацию в интересах Украины", — сказал он.
По словам дипломата, люди уходили с предприятий или покидали должности, которые подразумевают риски, похожие на совершение террористического акта.
«
"Они увольняются или меняют работу, чтобы "лишить" себя возможности совершить злодеяние и чтобы шантажисты потеряли к ним интерес", — указал посол.
Мирошник отметил, что это далеко не уникальная ситуация — Киев
интересует не только ЗАЭС, но и другие важные объекты. Зачастую люди, которые подвергаются такому шантажу, сообщают о давлении.
"Сейчас эти данные были выявлены, они есть. Наши службы об этом знают, за этой системой ведется внимательное слежение. Противодействие вот этому механизму тоже есть. Увы, Запорожская атомная электростанция здесь далеко не единственная", — заключил он.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя РИА Новости сообщения об отключении Украиной резервной линии ЗАЭС, ранее заявила, что киевский режим, как и боевики "Исламского государства"*, имеет в своем арсенале террористические схемы деятельности.
*Террористическая организация, запрещенная в России.