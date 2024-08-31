https://ria.ru/20240831/wp-1969667751.html

СМИ предупредили Украину об опасной угрозе из-за операции в Курской области

СМИ предупредили Украину об опасной угрозе из-за операции в Курской области - РИА Новости, 31.08.2024

СМИ предупредили Украину об опасной угрозе из-за операции в Курской области

Провал операции ВСУ в Курской области приведет к потере войск и территорий, сообщает The Washington Post. РИА Новости, 31.08.2024

2024-08-31T13:17

2024-08-31T13:17

2024-08-31T13:18

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вооруженные силы украины

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МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Провал операции ВСУ в Курской области приведет к потере войск и территорий, сообщает The Washington Post."Если дерзкий план главкома ВСУ Александра Сырского провалится, то Украина может потерять многих хорошо подготовленных солдат и множество западного вооружения, которое она использует в Курской области, а также и земли на востоке своей территории, где российские войска, превосходящие украинские по количеству, упорно продолжают наступление на ключевой транзитный узел Красноармейск", — говорится в материале.Кроме того, эксперты в статье предупредили, что украинские силы не смогут долго держать подконтрольные территории в Курской области, а потерянные в результате продвижения российской армии земли на востоке Украины ВСУ вернуть не смогут.В пятницу Минобороны России сообщило об освобождении села Новожеланное в направлении Красноармейска (украинское название — Покровск) в ДНР. Также в сводке отмечалось освобождение стратегически важного населенного пункта Константиновка. Это позволит отрезать трассу на Угледар, по которой идет снабжение находящейся там группировки ВСУ, а также обойти противника с флангов и взять город в окружение.Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник российского Генштаба Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 30 августа Минобороны, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 7800 военнослужащих, 75 танков.

https://ria.ru/20240831/stoltenberg-1969636435.html

https://ria.ru/20240831/welt-1969658729.html

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в мире, курская область, украина, россия, валерий герасимов, александр сырский, вооруженные силы украины, политика