СМИ предупредили Украину об опасной угрозе из-за операции в Курской области
WP: провал операции ВСУ в Курской области приведет к потере войск и территорий
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие едут на танке с табличкой "Любимовка" недалеко от российско-украинской границы в Сумской области
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие едут на танке с табличкой "Любимовка" недалеко от российско-украинской границы в Сумской области. Архивное фото
МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Провал операции ВСУ в Курской области приведет к потере войск и территорий, сообщает The Washington Post.
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"Если дерзкий план главкома ВСУ Александра Сырского провалится, то Украина может потерять многих хорошо подготовленных солдат и множество западного вооружения, которое она использует в Курской области, а также и земли на востоке своей территории, где российские войска, превосходящие украинские по количеству, упорно продолжают наступление на ключевой транзитный узел Красноармейск", — говорится в материале.
Кроме того, эксперты в статье предупредили, что украинские силы не смогут долго держать подконтрольные территории в Курской области, а потерянные в результате продвижения российской армии земли на востоке Украины ВСУ вернуть не смогут.
В пятницу Минобороны России сообщило об освобождении села Новожеланное в направлении Красноармейска (украинское название — Покровск) в ДНР. Также в сводке отмечалось освобождение стратегически важного населенного пункта Константиновка. Это позволит отрезать трассу на Угледар, по которой идет снабжение находящейся там группировки ВСУ, а также обойти противника с флангов и взять город в окружение.
Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник российского Генштаба Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 30 августа Минобороны, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 7800 военнослужащих, 75 танков.