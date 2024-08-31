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СМИ предупредили Украину об опасной угрозе из-за операции в Курской области - РИА Новости, 31.08.2024
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13:17 31.08.2024 (обновлено: 13:18 31.08.2024)
https://ria.ru/20240831/wp-1969667751.html
СМИ предупредили Украину об опасной угрозе из-за операции в Курской области
СМИ предупредили Украину об опасной угрозе из-за операции в Курской области - РИА Новости, 31.08.2024
СМИ предупредили Украину об опасной угрозе из-за операции в Курской области
Провал операции ВСУ в Курской области приведет к потере войск и территорий, сообщает The Washington Post. РИА Новости, 31.08.2024
2024-08-31T13:17
2024-08-31T13:18
в мире
курская область
украина
россия
валерий герасимов
александр сырский
вооруженные силы украины
политика
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МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Провал операции ВСУ в Курской области приведет к потере войск и территорий, сообщает The Washington Post."Если дерзкий план главкома ВСУ Александра Сырского провалится, то Украина может потерять многих хорошо подготовленных солдат и множество западного вооружения, которое она использует в Курской области, а также и земли на востоке своей территории, где российские войска, превосходящие украинские по количеству, упорно продолжают наступление на ключевой транзитный узел Красноармейск", — говорится в материале.Кроме того, эксперты в статье предупредили, что украинские силы не смогут долго держать подконтрольные территории в Курской области, а потерянные в результате продвижения российской армии земли на востоке Украины ВСУ вернуть не смогут.В пятницу Минобороны России сообщило об освобождении села Новожеланное в направлении Красноармейска (украинское название — Покровск) в ДНР. Также в сводке отмечалось освобождение стратегически важного населенного пункта Константиновка. Это позволит отрезать трассу на Угледар, по которой идет снабжение находящейся там группировки ВСУ, а также обойти противника с флангов и взять город в окружение.Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник российского Генштаба Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 30 августа Минобороны, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 7800 военнослужащих, 75 танков.
https://ria.ru/20240831/stoltenberg-1969636435.html
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в мире, курская область, украина, россия, валерий герасимов, александр сырский, вооруженные силы украины, политика
В мире, Курская область, Украина, Россия, Валерий Герасимов, Александр Сырский, Вооруженные силы Украины, Политика
СМИ предупредили Украину об опасной угрозе из-за операции в Курской области

WP: провал операции ВСУ в Курской области приведет к потере войск и территорий

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие едут на танке с табличкой "Любимовка" недалеко от российско-украинской границы в Сумской области
Украинские военнослужащие едут на танке с табличкой Любимовка недалеко от российско-украинской границы в Сумской области - РИА Новости, 1920, 31.08.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие едут на танке с табличкой "Любимовка" недалеко от российско-украинской границы в Сумской области. Архивное фото
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МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Провал операции ВСУ в Курской области приведет к потере войск и территорий, сообщает The Washington Post.
«
"Если дерзкий план главкома ВСУ Александра Сырского провалится, то Украина может потерять многих хорошо подготовленных солдат и множество западного вооружения, которое она использует в Курской области, а также и земли на востоке своей территории, где российские войска, превосходящие украинские по количеству, упорно продолжают наступление на ключевой транзитный узел Красноармейск", — говорится в материале.
Йенс Столтенберг на саммите НАТО в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 31.08.2024
Генсек НАТО сделал дерзкое заявление об операции ВСУ в Курской области
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Кроме того, эксперты в статье предупредили, что украинские силы не смогут долго держать подконтрольные территории в Курской области, а потерянные в результате продвижения российской армии земли на востоке Украины ВСУ вернуть не смогут.
В пятницу Минобороны России сообщило об освобождении села Новожеланное в направлении Красноармейска (украинское название — Покровск) в ДНР. Также в сводке отмечалось освобождение стратегически важного населенного пункта Константиновка. Это позволит отрезать трассу на Угледар, по которой идет снабжение находящейся там группировки ВСУ, а также обойти противника с флангов и взять город в окружение.
Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник российского Генштаба Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 30 августа Минобороны, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 7800 военнослужащих, 75 танков.
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В миреКурская областьУкраинаРоссияВалерий ГерасимовАлександр СырскийВооруженные силы УкраиныПолитика
 
 
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