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"Ситуация тяжелая". В Германии забили тревогу из-за положения ВСУ на фронте - РИА Новости, 31.08.2024
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12:14 31.08.2024
https://ria.ru/20240831/welt-1969658729.html
"Ситуация тяжелая". В Германии забили тревогу из-за положения ВСУ на фронте
"Ситуация тяжелая". В Германии забили тревогу из-за положения ВСУ на фронте - РИА Новости, 31.08.2024
"Ситуация тяжелая". В Германии забили тревогу из-за положения ВСУ на фронте
Обстановка для Вооруженных сил Украины на востоке страны очень тяжелая, заявил журналист Кристоф Ваннер в репортаже для немецкого телеканала Welt. РИА Новости, 31.08.2024
2024-08-31T12:14
2024-08-31T12:14
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МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Обстановка для Вооруженных сил Украины на востоке страны очень тяжелая, заявил журналист Кристоф Ваннер в репортаже для немецкого телеканала Welt."Там идет бой, очень тяжелая обстановка для Украины, особенно в донецком районе, в направлении Красноармейска", — указал он.По его словам, ситуация в этой части фронта для украинцев напряженная из-за наступления российских сил. Он добавил, что ВСУ приходится эвакуироваться из важных позиций украинской линии обороны.В пятницу Минобороны России сообщило об освобождении села Новожеланное в направлении Красноармейска (украинское название — Покровск) в ДНР. Также в сводке отмечалось освобождение стратегически важного населенного пункта Константиновка. Это позволит отрезать трассу на Угледар, по которой идет снабжение находящейся там группировки ВСУ, а также обойти противника с флангов и взять город в окружение.
https://ria.ru/20240831/udar-1969652131.html
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В мире, Украина, Германия, Россия, Вооруженные силы Украины, Welt, Политика
"Ситуация тяжелая". В Германии забили тревогу из-за положения ВСУ на фронте

Welt: обстановка для ВСУ на востоке Украины стала очень тяжелой

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 31.08.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Обстановка для Вооруженных сил Украины на востоке страны очень тяжелая, заявил журналист Кристоф Ваннер в репортаже для немецкого телеканала Welt.
«
"Там идет бой, очень тяжелая обстановка для Украины, особенно в донецком районе, в направлении Красноармейска", — указал он.
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По его словам, ситуация в этой части фронта для украинцев напряженная из-за наступления российских сил. Он добавил, что ВСУ приходится эвакуироваться из важных позиций украинской линии обороны.
В пятницу Минобороны России сообщило об освобождении села Новожеланное в направлении Красноармейска (украинское название — Покровск) в ДНР. Также в сводке отмечалось освобождение стратегически важного населенного пункта Константиновка. Это позволит отрезать трассу на Угледар, по которой идет снабжение находящейся там группировки ВСУ, а также обойти противника с флангов и взять город в окружение.
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