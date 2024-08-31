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"Ситуация тяжелая". В Германии забили тревогу из-за положения ВСУ на фронте
"Ситуация тяжелая". В Германии забили тревогу из-за положения ВСУ на фронте - РИА Новости, 31.08.2024
"Ситуация тяжелая". В Германии забили тревогу из-за положения ВСУ на фронте
Обстановка для Вооруженных сил Украины на востоке страны очень тяжелая, заявил журналист Кристоф Ваннер в репортаже для немецкого телеканала Welt. РИА Новости, 31.08.2024
2024-08-31T12:14
2024-08-31T12:14
2024-08-31T12:14
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МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Обстановка для Вооруженных сил Украины на востоке страны очень тяжелая, заявил журналист Кристоф Ваннер в репортаже для немецкого телеканала Welt."Там идет бой, очень тяжелая обстановка для Украины, особенно в донецком районе, в направлении Красноармейска", — указал он.По его словам, ситуация в этой части фронта для украинцев напряженная из-за наступления российских сил. Он добавил, что ВСУ приходится эвакуироваться из важных позиций украинской линии обороны.В пятницу Минобороны России сообщило об освобождении села Новожеланное в направлении Красноармейска (украинское название — Покровск) в ДНР. Также в сводке отмечалось освобождение стратегически важного населенного пункта Константиновка. Это позволит отрезать трассу на Угледар, по которой идет снабжение находящейся там группировки ВСУ, а также обойти противника с флангов и взять город в окружение.
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в мире, украина, германия, россия, вооруженные силы украины, welt, политика
В мире, Украина, Германия, Россия, Вооруженные силы Украины, Welt, Политика
"Ситуация тяжелая". В Германии забили тревогу из-за положения ВСУ на фронте
Welt: обстановка для ВСУ на востоке Украины стала очень тяжелой