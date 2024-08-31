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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве - РИА Новости, 31.08.2024
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве
Взрывы прогремели в Киеве на фоне третьей за ночь объявленной в городе воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал ТСН. РИА Новости, 31.08.2024
2024-08-31T03:35
2024-08-31T03:35
2024-08-31T03:35
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Взрывы прогремели в Киеве на фоне третьей за ночь объявленной в городе воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал ТСН. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога звучит в Киеве уже третий раз за ночь. Первая воздушная тревога была объявлена в 0.14 по местному времени (совпадает с мск) и завершилась в 0.42, вторая тревога началась в 0.45 и продолжалась до 1.26. Третья тревога была объявлена в 2.37 и продолжается до сих пор. "В Киеве прозвучали взрывы", - говорится в сообщении в Telegram-канале телеканала. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Россия, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, Украина
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве
ТСН: в Киеве прогремели взрывы на фоне третьей за ночь воздушной тревоги