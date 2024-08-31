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Украинские СМИ сообщили о взрывах в двух областях - РИА Новости, 31.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
01:32 31.08.2024 (обновлено: 04:01 31.08.2024)
https://ria.ru/20240831/vzryvy-1969617215.html
Украинские СМИ сообщили о взрывах в двух областях
Украинские СМИ сообщили о взрывах в двух областях - РИА Новости, 31.08.2024
Украинские СМИ сообщили о взрывах в двух областях
Взрывы прозвучали в районе города Бровары в Киевской области и в Кременчуге Полтавской области Украины на фоне объявленной ранее воздушной тревоги, сообщил... РИА Новости, 31.08.2024
2024-08-31T01:32
2024-08-31T04:01
специальная военная операция на украине
в мире
киевская область
кременчуг
полтавская область
дмитрий песков
вооруженные силы украины
украина
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МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Взрывы прозвучали в районе города Бровары в Киевской области и в Кременчуге Полтавской области Украины на фоне объявленной ранее воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал ТСН. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога звучит в Сумской, Харьковской, Черниговской, Полтавской, Киевской, Черкасской, Кировоградской и Днепропетровской областях, а также в Киеве. "Бровары/район (Киевская область) — взрывы. Кременчуг (Полтавская область) — взрывы", — говорится в сообщении в Telegram-канале телеканала. Российская армия начала наносить удары по украинской инфраструктуре десятого октября 2022 года — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20240830/vsu-1969604821.html
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киевская область
кременчуг
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в мире, киевская область, кременчуг, полтавская область, дмитрий песков, вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киевская область, Кременчуг, Полтавская область, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, Украина
Украинские СМИ сообщили о взрывах в двух областях

ТСН: в Броварах и Кременчуге прогремели взрывы, объявлена воздушная тревога

© AP Photo / Leo CorreaУкраинские пожарные
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 31.08.2024
© AP Photo / Leo Correa
Украинские пожарные. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Взрывы прозвучали в районе города Бровары в Киевской области и в Кременчуге Полтавской области Украины на фоне объявленной ранее воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал ТСН.
Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога звучит в Сумской, Харьковской, Черниговской, Полтавской, Киевской, Черкасской, Кировоградской и Днепропетровской областях, а также в Киеве.
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"Бровары/район (Киевская область) — взрывы. Кременчуг (Полтавская область) — взрывы", — говорится в сообщении в Telegram-канале телеканала.
Российская армия начала наносить удары по украинской инфраструктуре десятого октября 2022 года — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.
С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреКиевская областьКременчугПолтавская областьДмитрий ПесковВооруженные силы УкраиныУкраина
 
 
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