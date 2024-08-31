https://ria.ru/20240831/vzryvy-1969617215.html

Украинские СМИ сообщили о взрывах в двух областях

Украинские СМИ сообщили о взрывах в двух областях - РИА Новости, 31.08.2024

Украинские СМИ сообщили о взрывах в двух областях

Взрывы прозвучали в районе города Бровары в Киевской области и в Кременчуге Полтавской области Украины на фоне объявленной ранее воздушной тревоги, сообщил... РИА Новости, 31.08.2024

2024-08-31T01:32

2024-08-31T01:32

2024-08-31T04:01

специальная военная операция на украине

в мире

киевская область

кременчуг

полтавская область

дмитрий песков

вооруженные силы украины

украина

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МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Взрывы прозвучали в районе города Бровары в Киевской области и в Кременчуге Полтавской области Украины на фоне объявленной ранее воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал ТСН. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога звучит в Сумской, Харьковской, Черниговской, Полтавской, Киевской, Черкасской, Кировоградской и Днепропетровской областях, а также в Киеве. "Бровары/район (Киевская область) — взрывы. Кременчуг (Полтавская область) — взрывы", — говорится в сообщении в Telegram-канале телеканала. Российская армия начала наносить удары по украинской инфраструктуре десятого октября 2022 года — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20240830/vsu-1969604821.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

киевская область

кременчуг

полтавская область

украина

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в мире, киевская область, кременчуг, полтавская область, дмитрий песков, вооруженные силы украины, украина