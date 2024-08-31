Мэр Харькова сообщил о взрыве в городе
Мэр Харькова Терехов сообщил о взрыве в городе на фоне воздушной тревоги
© iStock.com / Kathrine AndiХарьков
© iStock.com / Kathrine Andi
Харьков. Архивное фото
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Взрыв раздался в субботу в Харькове на фоне ранее объявленной воздушной тревоги, сообщил мэр города Игорь Терехов.
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"Взрыв в городе", - написал Терехов в своем Telegram-канале.
Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов заявил в своем Telegram-канале, что службы производят осмотр повреждений на месте ударов в пригороде Харькова.
Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, по состоянию на 22.50 мск тревога звучит в Харьковской и Сумской областях Украины.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
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