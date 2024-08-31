Рейтинг@Mail.ru
В результате взрыва в Йемене погибли три человека, сообщили источники - РИА Новости, 31.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:07 31.08.2024
https://ria.ru/20240831/vzryv-1969628590.html
В результате взрыва в Йемене погибли три человека, сообщили источники
В результате взрыва в Йемене погибли три человека, сообщили источники - РИА Новости, 31.08.2024
В результате взрыва в Йемене погибли три человека, сообщили источники
По меньшей мере три человека погибли, 15 пострадали в результате взрыва на автозаправочной станции в йеменском городе Адене, сообщили РИА Новости местные... РИА Новости, 31.08.2024
2024-08-31T07:07
2024-08-31T07:07
в мире
йемен
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0f/1890114162_0:187:1087:799_1920x0_80_0_0_067b3c91dc6a8fbab1cde5817654d85f.jpg
КАИР, 31 авг - РИА Новости. По меньшей мере три человека погибли, 15 пострадали в результате взрыва на автозаправочной станции в йеменском городе Адене, сообщили РИА Новости местные источники. Как рассказал агентству источник в местных органах здравоохранения, на станции в городе взорвалась емкость для бытового газа, после чего начался пожар, который и привел к человеческим жертвам. "Число погибших при взрыве емкости для газа на станции (в районе - ред.) Аль-Мансура возросло до трех человек, 15 пострадали и были направлены в больницы Аль-Джумхурия, Аль-Амирки, Аль-Бурейхи и Аль-Вали", - сообщил источник в местных органах власти. По данным собеседников агентства, пожарные смогли потушить пожар, но он привел к материальному ущербу, полиция начала расследовать обстоятельства взрыва. Многие раненые при взрыве находятся в тяжелом состоянии, некоторые из них находятся в палатах интенсивной терапии.
https://ria.ru/20240830/smi-1969472407.html
йемен
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0f/1890114162_0:24:1071:827_1920x0_80_0_0_6689a07fa88cdd74f4a28da8778853b8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, йемен
В мире, Йемен
В результате взрыва в Йемене погибли три человека, сообщили источники

Источники: в результате взрыва на АЗС в Йемене погибли три человека

© Фото : ГУ МЧС по РДТушение пожара на АЗС
Тушение пожара на АЗС - РИА Новости, 1920, 31.08.2024
© Фото : ГУ МЧС по РД
Читать ria.ru в
КАИР, 31 авг - РИА Новости. По меньшей мере три человека погибли, 15 пострадали в результате взрыва на автозаправочной станции в йеменском городе Адене, сообщили РИА Новости местные источники.
Как рассказал агентству источник в местных органах здравоохранения, на станции в городе взорвалась емкость для бытового газа, после чего начался пожар, который и привел к человеческим жертвам.
"Число погибших при взрыве емкости для газа на станции (в районе - ред.) Аль-Мансура возросло до трех человек, 15 пострадали и были направлены в больницы Аль-Джумхурия, Аль-Амирки, Аль-Бурейхи и Аль-Вали", - сообщил источник в местных органах власти.
По данным собеседников агентства, пожарные смогли потушить пожар, но он привел к материальному ущербу, полиция начала расследовать обстоятельства взрыва. Многие раненые при взрыве находятся в тяжелом состоянии, некоторые из них находятся в палатах интенсивной терапии.
Немецкий пожарный - РИА Новости, 1920, 30.08.2024
СМИ сообщили о взрыве на оборонном предприятии в Германии
Вчера, 14:04
 
В миреЙемен
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала