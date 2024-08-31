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В результате взрыва в Йемене погибли три человека, сообщили источники
В результате взрыва в Йемене погибли три человека, сообщили источники - РИА Новости, 31.08.2024
В результате взрыва в Йемене погибли три человека, сообщили источники
По меньшей мере три человека погибли, 15 пострадали в результате взрыва на автозаправочной станции в йеменском городе Адене, сообщили РИА Новости местные... РИА Новости, 31.08.2024
2024-08-31T07:07
2024-08-31T07:07
2024-08-31T07:07
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КАИР, 31 авг - РИА Новости. По меньшей мере три человека погибли, 15 пострадали в результате взрыва на автозаправочной станции в йеменском городе Адене, сообщили РИА Новости местные источники. Как рассказал агентству источник в местных органах здравоохранения, на станции в городе взорвалась емкость для бытового газа, после чего начался пожар, который и привел к человеческим жертвам. "Число погибших при взрыве емкости для газа на станции (в районе - ред.) Аль-Мансура возросло до трех человек, 15 пострадали и были направлены в больницы Аль-Джумхурия, Аль-Амирки, Аль-Бурейхи и Аль-Вали", - сообщил источник в местных органах власти. По данным собеседников агентства, пожарные смогли потушить пожар, но он привел к материальному ущербу, полиция начала расследовать обстоятельства взрыва. Многие раненые при взрыве находятся в тяжелом состоянии, некоторые из них находятся в палатах интенсивной терапии.
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в мире, йемен
В результате взрыва в Йемене погибли три человека, сообщили источники
Источники: в результате взрыва на АЗС в Йемене погибли три человека
КАИР, 31 авг - РИА Новости. По меньшей мере три человека погибли, 15 пострадали в результате взрыва на автозаправочной станции в йеменском городе Адене, сообщили РИА Новости местные источники.
Как рассказал агентству источник в местных органах здравоохранения, на станции в городе взорвалась емкость для бытового газа, после чего начался пожар, который и привел к человеческим жертвам.
"Число погибших при взрыве емкости для газа на станции (в районе - ред.) Аль-Мансура возросло до трех человек, 15 пострадали и были направлены в больницы Аль-Джумхурия, Аль-Амирки, Аль-Бурейхи и Аль-Вали", - сообщил источник в местных органах власти.
По данным собеседников агентства, пожарные смогли потушить пожар, но он привел к материальному ущербу, полиция начала расследовать обстоятельства взрыва. Многие раненые при взрыве находятся в тяжелом состоянии, некоторые из них находятся в палатах интенсивной терапии.