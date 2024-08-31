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Россия поставила Украину перед жестким выбором, заявили на Западе - РИА Новости, 31.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
06:05 31.08.2024 (обновлено: 07:35 31.08.2024)
https://ria.ru/20240831/vybor-1969626398.html
Россия поставила Украину перед жестким выбором, заявили на Западе
Россия поставила Украину перед жестким выбором, заявили на Западе - РИА Новости, 31.08.2024
Россия поставила Украину перед жестким выбором, заявили на Западе
Украина стоит перед тяжелейшим выбором из-за успехов России на поле боя, заявил американский профессор Джон Миршаймер в интервью YouTube-каналу The Spectator. РИА Новости, 31.08.2024
2024-08-31T06:05
2024-08-31T07:35
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
джон миршаймер
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МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Украина стоит перед тяжелейшим выбором из-за успехов России на поле боя, заявил американский профессор Джон Миршаймер в интервью YouTube-каналу The Spectator."У украинцев есть выбор между двумя вариантами: &lt;...&gt; первый — они утрачивают еще больше территорий, чем уже потеряли, и их государство продолжает разваливаться, &lt;...&gt; второй — они ведут переговоры и добиваются урегулирования", — поделился мнением политолог.По его словам, Запад осознает, что Украина ни при каких обстоятельствах не выйдет из конфликта победителем, а постоянным успехам России на поле боя ей нечего противопоставить."Мы прекрасно понимаем, что Украина не может победить, а русские победят", — резюмировал профессор.Шестого августа формирования ВСУ вторглись на территорию Курской области. Продвижение противника удалось остановить. Как заявил начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, операция завершится разгромом противника и выходом на госграницу.Во вторник главком ВСУ Александр Сырский признал, что нападением на Курскую область Киев хотел отвлечь Вооруженные силы России от других направлений — в первую очередь от Красноармейского в ДНР.
https://ria.ru/20240831/trassa-1969617409.html
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в мире, россия, украина, джон миршаймер
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Джон Миршаймер
Россия поставила Украину перед жестким выбором, заявили на Западе

Миршаймер: Украина стоит перед жестким выбором из-за успехов России

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МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Украина стоит перед тяжелейшим выбором из-за успехов России на поле боя, заявил американский профессор Джон Миршаймер в интервью YouTube-каналу The Spectator.
"У украинцев есть выбор между двумя вариантами: <...> первый — они утрачивают еще больше территорий, чем уже потеряли, и их государство продолжает разваливаться, <...> второй — они ведут переговоры и добиваются урегулирования", — поделился мнением политолог.
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По его словам, Запад осознает, что Украина ни при каких обстоятельствах не выйдет из конфликта победителем, а постоянным успехам России на поле боя ей нечего противопоставить.
«
"Мы прекрасно понимаем, что Украина не может победить, а русские победят", — резюмировал профессор.
Шестого августа формирования ВСУ вторглись на территорию Курской области. Продвижение противника удалось остановить. Как заявил начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, операция завершится разгромом противника и выходом на госграницу.
Во вторник главком ВСУ Александр Сырский признал, что нападением на Курскую область Киев хотел отвлечь Вооруженные силы России от других направлений — в первую очередь от Красноармейского в ДНР.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаДжон Миршаймер
 
 
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