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Вучич рассказал, когда последний раз разговаривал с Путиным - РИА Новости, 31.08.2024
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14:42 31.08.2024
https://ria.ru/20240831/vuchich-1969680603.html
Вучич рассказал, когда последний раз разговаривал с Путиным
Вучич рассказал, когда последний раз разговаривал с Путиным - РИА Новости, 31.08.2024
Вучич рассказал, когда последний раз разговаривал с Путиным
Президент Сербии Александр Вучич на форуме по международной безопасности GLOBSEC в Праге заявил, что не разговаривал с президентом РФ Владимиром Путиным c... РИА Новости, 31.08.2024
2024-08-31T14:42
2024-08-31T14:42
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ПРАГА, 31 авг – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич на форуме по международной безопасности GLOBSEC в Праге заявил, что не разговаривал с президентом РФ Владимиром Путиным c начала украинского конфликта, в отличие от многих европейских лидеров. "Какое взаимодействие у меня есть с Владимиром Путиным? Я не разговаривал с ним 2,5 года с тех пор, как война началась. В отличие от многих европейских лидеров, которые разговаривали с ним по телефону, посещая его и встречаясь с ним по всему миру. И я не имею в виду (премьера Венгрии Виктора) Орбана, я имею в виду многих европейских лидеров. А я этого не делал", - ответил Вучич на вопрос модератора о поддержке отношений с властями России в дискуссии об интеграции стран Западных Балкан в ЕС. "Нет никаких двух сторон. Мы – на европейском пути. Да, у нас хорошие традиционные связи, и мы не скрываем этого и не стыдимся этого, с Россией. Это всегда было между сербами и русскими. Мы – единственная страна в Европе, которая не ввела санкции против России, я не боюсь открыто об этом говорить", - сказал сербский лидер, добавив, что несколько раз осудили действия РФ в связи с Украиной. Он отметил, что гуманитарная помощь Украине, оказанная со стороны "всех пяти стран региона, в 20 раз меньше, чем сербская".
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в мире, россия, украина, сербия, александр вучич, владимир путин, евросоюз
В мире, Россия, Украина, Сербия, Александр Вучич, Владимир Путин, Евросоюз
Вучич рассказал, когда последний раз разговаривал с Путиным

Вучич заявил, что не разговаривал с Путиным с начала украинского конфликта

© AP Photo / Darko VojinovicПрезидент Сербии Александр Вучич
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 31.08.2024
© AP Photo / Darko Vojinovic
Президент Сербии Александр Вучич. Архивное фото
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ПРАГА, 31 авг – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич на форуме по международной безопасности GLOBSEC в Праге заявил, что не разговаривал с президентом РФ Владимиром Путиным c начала украинского конфликта, в отличие от многих европейских лидеров.
«
"Какое взаимодействие у меня есть с Владимиром Путиным? Я не разговаривал с ним 2,5 года с тех пор, как война началась. В отличие от многих европейских лидеров, которые разговаривали с ним по телефону, посещая его и встречаясь с ним по всему миру. И я не имею в виду (премьера Венгрии Виктора) Орбана, я имею в виду многих европейских лидеров. А я этого не делал", - ответил Вучич на вопрос модератора о поддержке отношений с властями России в дискуссии об интеграции стран Западных Балкан в ЕС.
"Нет никаких двух сторон. Мы – на европейском пути. Да, у нас хорошие традиционные связи, и мы не скрываем этого и не стыдимся этого, с Россией. Это всегда было между сербами и русскими. Мы – единственная страна в Европе, которая не ввела санкции против России, я не боюсь открыто об этом говорить", - сказал сербский лидер, добавив, что несколько раз осудили действия РФ в связи с Украиной.
Он отметил, что гуманитарная помощь Украине, оказанная со стороны "всех пяти стран региона, в 20 раз меньше, чем сербская".
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