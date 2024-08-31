Вучич рассказал, когда последний раз разговаривал с Путиным
Вучич заявил, что не разговаривал с Путиным с начала украинского конфликта
© AP Photo / Darko VojinovicПрезидент Сербии Александр Вучич
© AP Photo / Darko Vojinovic
Президент Сербии Александр Вучич. Архивное фото
ПРАГА, 31 авг – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич на форуме по международной безопасности GLOBSEC в Праге заявил, что не разговаривал с президентом РФ Владимиром Путиным c начала украинского конфликта, в отличие от многих европейских лидеров.
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"Какое взаимодействие у меня есть с Владимиром Путиным? Я не разговаривал с ним 2,5 года с тех пор, как война началась. В отличие от многих европейских лидеров, которые разговаривали с ним по телефону, посещая его и встречаясь с ним по всему миру. И я не имею в виду (премьера Венгрии Виктора) Орбана, я имею в виду многих европейских лидеров. А я этого не делал", - ответил Вучич на вопрос модератора о поддержке отношений с властями России в дискуссии об интеграции стран Западных Балкан в ЕС.
"Нет никаких двух сторон. Мы – на европейском пути. Да, у нас хорошие традиционные связи, и мы не скрываем этого и не стыдимся этого, с Россией. Это всегда было между сербами и русскими. Мы – единственная страна в Европе, которая не ввела санкции против России, я не боюсь открыто об этом говорить", - сказал сербский лидер, добавив, что несколько раз осудили действия РФ в связи с Украиной.
Он отметил, что гуманитарная помощь Украине, оказанная со стороны "всех пяти стран региона, в 20 раз меньше, чем сербская".
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