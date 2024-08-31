https://ria.ru/20240831/vsu-1969710578.html
Дания разрешила ВСУ использовать переданные ею F-16 для атак на Россию
Дания разрешила ВСУ использовать переданные ею F-16 для атак на Россию - РИА Новости, 31.08.2024
Дания разрешила ВСУ использовать переданные ею F-16 для атак на Россию
Премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что ВСУ могут использовать переданные им датские истребители F-16 для атак по территории России, в том числе -... РИА Новости, 31.08.2024
2024-08-31T18:05
2024-08-31T18:05
2024-08-31T18:17
специальная военная операция на украине
россия
украина
курская область
метте фредериксен
владимир путин
ларс лёкке расмуссен
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что ВСУ могут использовать переданные им датские истребители F-16 для атак по территории России, в том числе - в Курской области. Ранее глава датского МИД Ларс Лёкке Расмуссен заявил, что ВСУ вправе наносить удары по территории России переданным Украине датским вооружением. "Мы не накладываем ограничений на F-16. Это должно быть в соответствии с международным правом... Мы предоставили эти самолёты без ограничений, то есть в соответствии с международным правом", - заявила Фредериксен на полях международной конференции по безопасности Globsec-2024 в Праге, отвечая на вопрос о том, может ли Украина использовать F-16 на территории Курской области. Трансляция её выступления велась на YouTube-канале Globsec. Фредериксен добавила, что, по ее мнению, нужно прекратить говорить об ограничениях на использование Украиной оружия. Она также призвала европейские страны увеличить расходы на оборону, чтобы Европа могла нести ответственность за свою безопасность самостоятельно. Как заявил ранее помощник президента РФ Николай Патрушев, нападение ВСУ на Курскую область было спланировано при участии НАТО и спецслужб Запада, без их участия и прямой поддержки Киев бы не рискнул зайти на территорию России. Он добавил, что "именно Запад поставил преступную хунту во главе Украины, страны НАТО накачали Киев оружием, военными инструкторами, в постоянном режиме снабжают разведданными и контролируют действия неонацистов". А по словам посла РФ в ФРГ Сергея Нечаева, нападение Украины на Курскую область продемонстрировало, что западное оружие нужно Киеву не для защиты собственных территорий, а для осуществления террора. Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 30 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 7800 военнослужащих, 75 танков. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию и напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Киева, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам.
https://ria.ru/20240831/udary-1969567824.html
https://ria.ru/20240829/ukraina-1969211369.html
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россия, украина, курская область, метте фредериксен, владимир путин, ларс лёкке расмуссен, вооруженные силы украины, нато
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Курская область, Метте Фредериксен, Владимир Путин, Ларс Лёкке Расмуссен, Вооруженные силы Украины, НАТО
Дания разрешила ВСУ использовать переданные ею F-16 для атак на Россию
Премьер Дании разрешила использовать переданные ВСУ F-16 для атак на Россию
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что ВСУ могут использовать переданные им датские истребители F-16 для атак по территории России, в том числе - в Курской области.
Ранее глава датского МИД Ларс Лёкке Расмуссен заявил, что ВСУ вправе наносить удары по территории России переданным Украине датским вооружением.
«
"Мы не накладываем ограничений на F-16. Это должно быть в соответствии с международным правом... Мы предоставили эти самолёты без ограничений, то есть в соответствии с международным правом", - заявила Фредериксен на полях международной конференции по безопасности Globsec-2024 в Праге, отвечая на вопрос о том, может ли Украина использовать F-16 на территории Курской области. Трансляция её выступления велась на YouTube-канале Globsec.
Фредериксен добавила, что, по ее мнению, нужно прекратить говорить об ограничениях на использование Украиной оружия. Она также призвала европейские страны увеличить расходы на оборону, чтобы Европа могла нести ответственность за свою безопасность самостоятельно.
Как заявил ранее помощник президента РФ Николай Патрушев, нападение ВСУ на Курскую область было спланировано при участии НАТО и спецслужб Запада, без их участия и прямой поддержки Киев бы не рискнул зайти на территорию России. Он добавил, что "именно Запад поставил преступную хунту во главе Украины, страны НАТО накачали Киев оружием, военными инструкторами, в постоянном режиме снабжают разведданными и контролируют действия неонацистов". А по словам посла РФ в ФРГ Сергея Нечаева, нападение Украины на Курскую область продемонстрировало, что западное оружие нужно Киеву не для защиты собственных территорий, а для осуществления террора.
Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 30 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 7800 военнослужащих, 75 танков.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию и напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Киева, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам.