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Военные нанесли огневое поражение ВСУ в нескольких районах Курской области - РИА Новости, 31.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
13:36 31.08.2024
https://ria.ru/20240831/vsu-1969670189.html
Военные нанесли огневое поражение ВСУ в нескольких районах Курской области
Военные нанесли огневое поражение ВСУ в нескольких районах Курской области - РИА Новости, 31.08.2024
Военные нанесли огневое поражение ВСУ в нескольких районах Курской области
Российские войска нанесли поражение ВСУ в районах населенных пунктов Апанасовка, Борки, Бяхово, Вишневка, Краснооктябрьское, Кругленькое, Любимовка, Мартыновка, РИА Новости, 31.08.2024
2024-08-31T13:36
2024-08-31T13:36
специальная военная операция на украине
россия
курская область
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Российские войска нанесли поражение ВСУ в районах населенных пунктов Апанасовка, Борки, Бяхово, Вишневка, Краснооктябрьское, Кругленькое, Любимовка, Мартыновка, Новоивановка, Новая Сорочина, Плехово, Черкасское Поречное, Русское Поречное, Свердликово и Снагость Курской области, сообщило в субботу Минобороны РФ. "Ударами авиации, огнем артиллерии и действиями войск нанесено поражение выявленным в течение суток скоплениям живой силы и техники 21-й, 22-й, 61-й и 115-й механизированных, 82-й десантно-штурмовой бригад и 1004-й бригады охраны и обеспечения в районах населенных пунктов Апанасовка, Борки, Бяхово, Вишневка, Краснооктябрьское, Кругленькое, Любимовка, Мартыновка, Новоивановка, Новая Сорочина, Плехово, Черкасское Поречное, Русское Поречное, Свердликово и Снагость", - говорится в сообщении.
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россия, курская область, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Военные нанесли огневое поражение ВСУ в нескольких районах Курской области

ВС России нанесли огневое поражение ВСУ у 15 населенных пунктов Курской области

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в зоне проведения спецоперации
Российские военнослужащие в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 31.08.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российские военнослужащие в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Российские войска нанесли поражение ВСУ в районах населенных пунктов Апанасовка, Борки, Бяхово, Вишневка, Краснооктябрьское, Кругленькое, Любимовка, Мартыновка, Новоивановка, Новая Сорочина, Плехово, Черкасское Поречное, Русское Поречное, Свердликово и Снагость Курской области, сообщило в субботу Минобороны РФ.
"Ударами авиации, огнем артиллерии и действиями войск нанесено поражение выявленным в течение суток скоплениям живой силы и техники 21-й, 22-й, 61-й и 115-й механизированных, 82-й десантно-штурмовой бригад и 1004-й бригады охраны и обеспечения в районах населенных пунктов Апанасовка, Борки, Бяхово, Вишневка, Краснооктябрьское, Кругленькое, Любимовка, Мартыновка, Новоивановка, Новая Сорочина, Плехово, Черкасское Поречное, Русское Поречное, Свердликово и Снагость", - говорится в сообщении.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 31.08.2024
Минобороны рассказало о потерях ВСУ с начала боев на Курском направлении
Вчера, 13:30
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияКурская областьВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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