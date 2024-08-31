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Военные нанесли огневое поражение ВСУ в нескольких районах Курской области
Военные нанесли огневое поражение ВСУ в нескольких районах Курской области - РИА Новости, 31.08.2024
Военные нанесли огневое поражение ВСУ в нескольких районах Курской области
Российские войска нанесли поражение ВСУ в районах населенных пунктов Апанасовка, Борки, Бяхово, Вишневка, Краснооктябрьское, Кругленькое, Любимовка, Мартыновка, РИА Новости, 31.08.2024
2024-08-31T13:36
2024-08-31T13:36
2024-08-31T13:36
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вооруженные силы украины
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Российские войска нанесли поражение ВСУ в районах населенных пунктов Апанасовка, Борки, Бяхово, Вишневка, Краснооктябрьское, Кругленькое, Любимовка, Мартыновка, Новоивановка, Новая Сорочина, Плехово, Черкасское Поречное, Русское Поречное, Свердликово и Снагость Курской области, сообщило в субботу Минобороны РФ. "Ударами авиации, огнем артиллерии и действиями войск нанесено поражение выявленным в течение суток скоплениям живой силы и техники 21-й, 22-й, 61-й и 115-й механизированных, 82-й десантно-штурмовой бригад и 1004-й бригады охраны и обеспечения в районах населенных пунктов Апанасовка, Борки, Бяхово, Вишневка, Краснооктябрьское, Кругленькое, Любимовка, Мартыновка, Новоивановка, Новая Сорочина, Плехово, Черкасское Поречное, Русское Поречное, Свердликово и Снагость", - говорится в сообщении.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, курская область, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Военные нанесли огневое поражение ВСУ в нескольких районах Курской области
ВС России нанесли огневое поражение ВСУ у 15 населенных пунктов Курской области
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Российские войска нанесли поражение ВСУ в районах населенных пунктов Апанасовка, Борки, Бяхово, Вишневка, Краснооктябрьское, Кругленькое, Любимовка, Мартыновка, Новоивановка, Новая Сорочина, Плехово, Черкасское Поречное, Русское Поречное, Свердликово и Снагость Курской области, сообщило в субботу Минобороны РФ.
"Ударами авиации, огнем артиллерии и действиями войск нанесено поражение выявленным в течение суток скоплениям живой силы и техники 21-й, 22-й, 61-й и 115-й механизированных, 82-й десантно-штурмовой бригад и 1004-й бригады охраны и обеспечения в районах населенных пунктов Апанасовка, Борки, Бяхово, Вишневка, Краснооктябрьское, Кругленькое, Любимовка, Мартыновка, Новоивановка, Новая Сорочина, Плехово, Черкасское Поречное, Русское Поречное, Свердликово и Снагость", - говорится в сообщении.