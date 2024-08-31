https://ria.ru/20240831/vsu-1969670189.html

Военные нанесли огневое поражение ВСУ в нескольких районах Курской области

Военные нанесли огневое поражение ВСУ в нескольких районах Курской области - РИА Новости, 31.08.2024

Военные нанесли огневое поражение ВСУ в нескольких районах Курской области

Российские войска нанесли поражение ВСУ в районах населенных пунктов Апанасовка, Борки, Бяхово, Вишневка, Краснооктябрьское, Кругленькое, Любимовка, Мартыновка, РИА Новости, 31.08.2024

2024-08-31T13:36

2024-08-31T13:36

2024-08-31T13:36

специальная военная операция на украине

россия

курская область

вооруженные силы украины

безопасность

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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Российские войска нанесли поражение ВСУ в районах населенных пунктов Апанасовка, Борки, Бяхово, Вишневка, Краснооктябрьское, Кругленькое, Любимовка, Мартыновка, Новоивановка, Новая Сорочина, Плехово, Черкасское Поречное, Русское Поречное, Свердликово и Снагость Курской области, сообщило в субботу Минобороны РФ. "Ударами авиации, огнем артиллерии и действиями войск нанесено поражение выявленным в течение суток скоплениям живой силы и техники 21-й, 22-й, 61-й и 115-й механизированных, 82-й десантно-штурмовой бригад и 1004-й бригады охраны и обеспечения в районах населенных пунктов Апанасовка, Борки, Бяхово, Вишневка, Краснооктябрьское, Кругленькое, Любимовка, Мартыновка, Новоивановка, Новая Сорочина, Плехово, Черкасское Поречное, Русское Поречное, Свердликово и Снагость", - говорится в сообщении.

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Варвара Скокшина

россия, курская область, вооруженные силы украины, безопасность