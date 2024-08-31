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Речи о вступлении Украины в НАТО быть не может, заявил Лавров - РИА Новости, 31.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:40 31.08.2024
https://ria.ru/20240831/vstuplenie-1969692901.html
Речи о вступлении Украины в НАТО быть не может, заявил Лавров
Речи о вступлении Украины в НАТО быть не может, заявил Лавров - РИА Новости, 31.08.2024
Речи о вступлении Украины в НАТО быть не может, заявил Лавров
Никакой речи о вступлении Украины в НАТО быть не может, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. РИА Новости, 31.08.2024
2024-08-31T15:40
2024-08-31T15:40
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
сергей лавров
нато
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Никакой речи о вступлении Украины в НАТО быть не может, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. "Никакой речи о том, чтобы Украина вступала в НАТО, быть не может", - сказал Лавров в интервью телеканалу "RT" для документального фильма "Мосты на Восток".
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в мире, украина, россия, сергей лавров, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Сергей Лавров, НАТО
Речи о вступлении Украины в НАТО быть не может, заявил Лавров

Лавров: никакой речи о вступлении Украины в НАТО быть не может

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 31.08.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров . Архивное фото
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Никакой речи о вступлении Украины в НАТО быть не может, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
«
"Никакой речи о том, чтобы Украина вступала в НАТО, быть не может", - сказал Лавров в интервью телеканалу "RT" для документального фильма "Мосты на Восток".
Украинские военнослужащие едут на танке с табличкой Любимовка недалеко от российско-украинской границы в Сумской области - РИА Новости, 1920, 31.08.2024
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияСергей ЛавровНАТО
 
 
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