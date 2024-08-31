https://ria.ru/20240831/vstuplenie-1969692901.html

Речи о вступлении Украины в НАТО быть не может, заявил Лавров

Речи о вступлении Украины в НАТО быть не может, заявил Лавров - РИА Новости, 31.08.2024

Речи о вступлении Украины в НАТО быть не может, заявил Лавров

Никакой речи о вступлении Украины в НАТО быть не может, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. РИА Новости, 31.08.2024

2024-08-31T15:40

2024-08-31T15:40

2024-08-31T15:40

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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Никакой речи о вступлении Украины в НАТО быть не может, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. "Никакой речи о том, чтобы Украина вступала в НАТО, быть не может", - сказал Лавров в интервью телеканалу "RT" для документального фильма "Мосты на Восток".

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в мире, украина, россия, сергей лавров, нато