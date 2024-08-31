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Речи о вступлении Украины в НАТО быть не может, заявил Лавров
Речи о вступлении Украины в НАТО быть не может, заявил Лавров - РИА Новости, 31.08.2024
Речи о вступлении Украины в НАТО быть не может, заявил Лавров
Никакой речи о вступлении Украины в НАТО быть не может, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. РИА Новости, 31.08.2024
2024-08-31T15:40
2024-08-31T15:40
2024-08-31T15:40
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Никакой речи о вступлении Украины в НАТО быть не может, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. "Никакой речи о том, чтобы Украина вступала в НАТО, быть не может", - сказал Лавров в интервью телеканалу "RT" для документального фильма "Мосты на Восток".
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Сергей Лавров, НАТО
Речи о вступлении Украины в НАТО быть не может, заявил Лавров
Лавров: никакой речи о вступлении Украины в НАТО быть не может