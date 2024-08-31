https://ria.ru/20240831/vertolety-1969624251.html

Российские вертолеты нанесли удар по ВСУ в Курской области

Российские вертолеты нанесли удар по ВСУ в Курской области - РИА Новости, 31.08.2024

Российские вертолеты нанесли удар по ВСУ в Курской области

Экипажи вертолетов Ка-52М нанесли удар по живой силе и бронированной военной технике подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщило... РИА Новости, 31.08.2024

2024-08-31T05:01

2024-08-31T05:01

2024-08-31T11:48

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МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Экипажи вертолетов Ка-52М нанесли удар по живой силе и бронированной военной технике подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщило Минобороны и показало видео. Удар наносились авиационными ракетами по разведанным целям противника. После применения авиационных средств поражений экипажи выполнили противоракетный маневр, выпустили тепловые ловушки и вернулись на площадку вылета. "По докладам авиановодчика, личный состав и бронированная военная техника ВСУ были уничтожены", — говорится в сообщении министерства.

https://ria.ru/20240831/krakh-1969623804.html

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курская область, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность