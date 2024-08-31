https://ria.ru/20240831/vertolety-1969624251.html
Российские вертолеты нанесли удар по ВСУ в Курской области
Российские вертолеты нанесли удар по ВСУ в Курской области - РИА Новости, 31.08.2024
Российские вертолеты нанесли удар по ВСУ в Курской области
Экипажи вертолетов Ка-52М нанесли удар по живой силе и бронированной военной технике подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщило... РИА Новости, 31.08.2024
2024-08-31T05:01
2024-08-31T05:01
2024-08-31T11:48
специальная военная операция на украине
курская область
россия
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1f/1969655181_8:0:1905:1067_1920x0_80_0_0_7e66b5bd154141ed1b378608310b8c20.jpg
МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Экипажи вертолетов Ка-52М нанесли удар по живой силе и бронированной военной технике подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщило Минобороны и показало видео. Удар наносились авиационными ракетами по разведанным целям противника. После применения авиационных средств поражений экипажи выполнили противоракетный маневр, выпустили тепловые ловушки и вернулись на площадку вылета. "По докладам авиановодчика, личный состав и бронированная военная техника ВСУ были уничтожены", — говорится в сообщении министерства.
https://ria.ru/20240831/krakh-1969623804.html
https://ria.ru/20240831/trassa-1969617409.html
курская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1f/1969655181_482:0:1905:1067_1920x0_80_0_0_69311f2538d1dd0e2466b4facc35f58b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
курская область, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность
Российские вертолеты нанесли удар по ВСУ в Курской области
МО: Ка-52М уничтожили личный состав и бронетехнику ВСУ в Курской области