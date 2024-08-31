https://ria.ru/20240831/vertolet-1969726032.html

Центральный аппарат СК взял на контроль ЧП с вертолетом на Камчатке

Центральный аппарат СК взял на контроль ЧП с вертолетом на Камчатке - РИА Новости, 31.08.2024

Центральный аппарат СК взял на контроль ЧП с вертолетом на Камчатке

Ход расследования уголовного дела по факту происшествия с вертолетом в Камчатском крае поставлен на контроль в центральном аппарате, сообщает следственный... РИА Новости, 31.08.2024

2024-08-31T19:42

2024-08-31T19:42

2024-08-31T19:47

происшествия

камчатка

камчатский край

следственный комитет россии (ск рф)

ми-8 амтш

россия

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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Ход расследования уголовного дела по факту происшествия с вертолетом в Камчатском крае поставлен на контроль в центральном аппарате, сообщает следственный комитет России.В субботу вертолет Ми-8, который следовал с посадочной площадки в районе горного массива Вачкажец в поселок Николаевка Елизовского района, не прибыл в пункт назначения. Связь с экипажем воздушного судна отсутствует. Данные по числу лиц, находившихся на борту воздушного судна, устанавливаются. По предварительным сведениям, на борту могли находиться 19 пассажиров и три члена экипажа.Ранее Камчатским следственным отделом на транспорте Восточного МСУТ СК России было возбуждено уголовное дело по факту утраты связи с вертолетом Ми-8 по статье 263 УК РФ "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта"."Ход расследования уголовного дела по факту происшествия с воздушным судном в Камчатском крае поставлен на контроль в центральном аппарате СК России", - говорится в Telegram-канале ведомства.

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камчатка

камчатский край

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, камчатка, камчатский край, следственный комитет россии (ск рф), ми-8 амтш, россия