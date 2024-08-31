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Центральный аппарат СК взял на контроль ЧП с вертолетом на Камчатке - РИА Новости, 31.08.2024
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19:42 31.08.2024 (обновлено: 19:47 31.08.2024)
https://ria.ru/20240831/vertolet-1969726032.html
Центральный аппарат СК взял на контроль ЧП с вертолетом на Камчатке
Центральный аппарат СК взял на контроль ЧП с вертолетом на Камчатке - РИА Новости, 31.08.2024
Центральный аппарат СК взял на контроль ЧП с вертолетом на Камчатке
Ход расследования уголовного дела по факту происшествия с вертолетом в Камчатском крае поставлен на контроль в центральном аппарате, сообщает следственный... РИА Новости, 31.08.2024
2024-08-31T19:42
2024-08-31T19:47
происшествия
камчатка
камчатский край
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Ход расследования уголовного дела по факту происшествия с вертолетом в Камчатском крае поставлен на контроль в центральном аппарате, сообщает следственный комитет России.В субботу вертолет Ми-8, который следовал с посадочной площадки в районе горного массива Вачкажец в поселок Николаевка Елизовского района, не прибыл в пункт назначения. Связь с экипажем воздушного судна отсутствует. Данные по числу лиц, находившихся на борту воздушного судна, устанавливаются. По предварительным сведениям, на борту могли находиться 19 пассажиров и три члена экипажа.Ранее Камчатским следственным отделом на транспорте Восточного МСУТ СК России было возбуждено уголовное дело по факту утраты связи с вертолетом Ми-8 по статье 263 УК РФ "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта"."Ход расследования уголовного дела по факту происшествия с воздушным судном в Камчатском крае поставлен на контроль в центральном аппарате СК России", - говорится в Telegram-канале ведомства.
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происшествия, камчатка, камчатский край, следственный комитет россии (ск рф), ми-8 амтш, россия
Происшествия, Камчатка, Камчатский край, Следственный комитет России (СК РФ), Ми-8 АМТШ, Россия
Центральный аппарат СК взял на контроль ЧП с вертолетом на Камчатке

Центральный аппарат СК проконтролирует расследование ЧП с вертолетом на Камчатке

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 31.08.2024
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Ход расследования уголовного дела по факту происшествия с вертолетом в Камчатском крае поставлен на контроль в центральном аппарате, сообщает следственный комитет России.
В субботу вертолет Ми-8, который следовал с посадочной площадки в районе горного массива Вачкажец в поселок Николаевка Елизовского района, не прибыл в пункт назначения. Связь с экипажем воздушного судна отсутствует. Данные по числу лиц, находившихся на борту воздушного судна, устанавливаются. По предварительным сведениям, на борту могли находиться 19 пассажиров и три члена экипажа.
Ранее Камчатским следственным отделом на транспорте Восточного МСУТ СК России было возбуждено уголовное дело по факту утраты связи с вертолетом Ми-8 по статье 263 УК РФ "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта".
«
"Ход расследования уголовного дела по факту происшествия с воздушным судном в Камчатском крае поставлен на контроль в центральном аппарате СК России", - говорится в Telegram-канале ведомства.
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ПроисшествияКамчаткаКамчатский крайСледственный комитет России (СК РФ)Ми-8 АМТШРоссия
 
 
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