https://ria.ru/20240831/vertolet-1969651786.html
Вертолет Ми-8 на Камчатке пропал с радаров на пятой минуте после вылета
Вертолет Ми-8 на Камчатке пропал с радаров на пятой минуте после вылета - РИА Новости, 31.08.2024
Вертолет Ми-8 на Камчатке пропал с радаров на пятой минуте после вылета
Вертолёт Ми-8 с 19 пассажирами на борту пропал с экранов радаров на пятой минуте после вылета из района вулкана Вачкажец на площадку Николаевка на Камчатке,... РИА Новости, 31.08.2024
2024-08-31T11:07
2024-08-31T11:07
2024-08-31T11:22
происшествия
камчатка
ми-8
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/09/1830230418_0:61:3424:1987_1920x0_80_0_0_bf6576be2080d65f99089cc95be59440.jpg
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Вертолёт Ми-8 с 19 пассажирами на борту пропал с экранов радаров на пятой минуте после вылета из района вулкана Вачкажец на площадку Николаевка на Камчатке, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."По предварительной информации, воздушное судно вылетело на площадку Николаевка в 16.10 по местному времени (7.10 мск)", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что около 16.15 (7.15 мск) вертолёт не вышел на связь.
https://ria.ru/20240722/vertolet-1961128656.html
камчатка
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/09/1830230418_347:0:3078:2048_1920x0_80_0_0_585b63da3ad7f06a45059a8e9cba81c1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, камчатка, ми-8
Происшествия, Камчатка, Ми-8
Вертолет Ми-8 на Камчатке пропал с радаров на пятой минуте после вылета
Ми-8 пропал с радаров на пятой минуте после вылета из района вулкана Вачкажец
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Вертолёт Ми-8 с 19 пассажирами на борту пропал с экранов радаров на пятой минуте после вылета из района вулкана Вачкажец на площадку Николаевка на Камчатке, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
"По предварительной информации, воздушное судно вылетело на площадку Николаевка в 16.10 по местному времени (7.10 мск)", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что около 16.15 (7.15 мск) вертолёт не вышел на связь.