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Вертолет Ми-8 на Камчатке пропал с радаров на пятой минуте после вылета - РИА Новости, 31.08.2024
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11:07 31.08.2024 (обновлено: 11:22 31.08.2024)
https://ria.ru/20240831/vertolet-1969651786.html
Вертолет Ми-8 на Камчатке пропал с радаров на пятой минуте после вылета
Вертолет Ми-8 на Камчатке пропал с радаров на пятой минуте после вылета - РИА Новости, 31.08.2024
Вертолет Ми-8 на Камчатке пропал с радаров на пятой минуте после вылета
Вертолёт Ми-8 с 19 пассажирами на борту пропал с экранов радаров на пятой минуте после вылета из района вулкана Вачкажец на площадку Николаевка на Камчатке,... РИА Новости, 31.08.2024
2024-08-31T11:07
2024-08-31T11:22
происшествия
камчатка
ми-8
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Вертолёт Ми-8 с 19 пассажирами на борту пропал с экранов радаров на пятой минуте после вылета из района вулкана Вачкажец на площадку Николаевка на Камчатке, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."По предварительной информации, воздушное судно вылетело на площадку Николаевка в 16.10 по местному времени (7.10 мск)", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что около 16.15 (7.15 мск) вертолёт не вышел на связь.
https://ria.ru/20240722/vertolet-1961128656.html
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происшествия, камчатка, ми-8
Происшествия, Камчатка, Ми-8
Вертолет Ми-8 на Камчатке пропал с радаров на пятой минуте после вылета

Ми-8 пропал с радаров на пятой минуте после вылета из района вулкана Вачкажец

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкВертолет Ми-8АМТШ
Вертолет Ми-8АМТШ - РИА Новости, 1920, 31.08.2024
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Вертолет Ми-8АМТШ. Архивное фото
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Вертолёт Ми-8 с 19 пассажирами на борту пропал с экранов радаров на пятой минуте после вылета из района вулкана Вачкажец на площадку Николаевка на Камчатке, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
"По предварительной информации, воздушное судно вылетело на площадку Николаевка в 16.10 по местному времени (7.10 мск)", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что около 16.15 (7.15 мск) вертолёт не вышел на связь.
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