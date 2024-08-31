https://ria.ru/20240831/vertolet-1969651786.html

Вертолет Ми-8 на Камчатке пропал с радаров на пятой минуте после вылета

Вертолет Ми-8 на Камчатке пропал с радаров на пятой минуте после вылета - РИА Новости, 31.08.2024

Вертолет Ми-8 на Камчатке пропал с радаров на пятой минуте после вылета

Вертолёт Ми-8 с 19 пассажирами на борту пропал с экранов радаров на пятой минуте после вылета из района вулкана Вачкажец на площадку Николаевка на Камчатке,... РИА Новости, 31.08.2024

2024-08-31T11:07

2024-08-31T11:07

2024-08-31T11:22

происшествия

камчатка

ми-8

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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Вертолёт Ми-8 с 19 пассажирами на борту пропал с экранов радаров на пятой минуте после вылета из района вулкана Вачкажец на площадку Николаевка на Камчатке, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."По предварительной информации, воздушное судно вылетело на площадку Николаевка в 16.10 по местному времени (7.10 мск)", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что около 16.15 (7.15 мск) вертолёт не вышел на связь.

https://ria.ru/20240722/vertolet-1961128656.html

камчатка

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, камчатка, ми-8