https://ria.ru/20240831/ukraina-1969733834.html

"Потеряет 400 тысяч". На Западе заявили о катастрофе для Украины

"Потеряет 400 тысяч". На Западе заявили о катастрофе для Украины - РИА Новости, 31.08.2024

"Потеряет 400 тысяч". На Западе заявили о катастрофе для Украины

Украина не сможет нарастить требуемые дополнительные энергетические мощности и решить проблему с отключениями света до зимы, из-за чего страну могут покинуть... РИА Новости, 31.08.2024

2024-08-31T20:40

2024-08-31T20:40

2024-08-31T23:20

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МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Украина не сможет нарастить требуемые дополнительные энергетические мощности и решить проблему с отключениями света до зимы, из-за чего страну могут покинуть еще около 400 тысяч человек, пишет агентство Bloomberg."Достичь этих дополнительных мощностей к концу года практически невозможно", — заявил агентству энергетический аналитик из Киева Денис Саква.В статье также уточняется, что по прогнозам Национального банка, Украина потеряет еще 400 тысяч человек, которые покинут страну в 2024 году из-за отключений света и повреждений инфраструктуры."Власти усугубили ситуацию, почти вдвое подняв тарифы на электроэнергию в июне, что едва ли могло успокоило общественное негодование. Неспособность обеспечить рост мощностей способна ускорить потерю доверия к правительству", — добавляет Bloomberg.На Украине из-за дефицита в энергосистеме регулярно применяются графики отключений света во всех регионах. Исключение делается для предприятий критической инфраструктуры, а также тех промышленных предприятий, которые импортируют 80 процентов электроэнергии для своих потребностей.Российские войска с октября 2022 года наносят удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. Как ранее признали в "Укрэнерго", объем повреждений энергообъектов чрезвычайно велик, электростанции и подстанции работают на пределе возможностей.

https://ria.ru/20240827/ssha-1968681619.html

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в мире, жкх, украина, киев, укрэнерго