"Потеряет 400 тысяч". На Западе заявили о катастрофе для Украины
Блумберг: из-за отключений электроэнергии Украину покинут еще до 400 тыс человек
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaОбесточенный жилой район в Киеве
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Обесточенный жилой район в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Украина не сможет нарастить требуемые дополнительные энергетические мощности и решить проблему с отключениями света до зимы, из-за чего страну могут покинуть еще около 400 тысяч человек, пишет агентство Bloomberg.
"Достичь этих дополнительных мощностей к концу года практически невозможно", — заявил агентству энергетический аналитик из Киева Денис Саква.
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В статье также уточняется, что по прогнозам Национального банка, Украина потеряет еще 400 тысяч человек, которые покинут страну в 2024 году из-за отключений света и повреждений инфраструктуры.
"Власти усугубили ситуацию, почти вдвое подняв тарифы на электроэнергию в июне, что едва ли могло успокоило общественное негодование. Неспособность обеспечить рост мощностей способна ускорить потерю доверия к правительству", — добавляет Bloomberg.
На Украине из-за дефицита в энергосистеме регулярно применяются графики отключений света во всех регионах. Исключение делается для предприятий критической инфраструктуры, а также тех промышленных предприятий, которые импортируют 80 процентов электроэнергии для своих потребностей.
Российские войска с октября 2022 года наносят удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. Как ранее признали в "Укрэнерго", объем повреждений энергообъектов чрезвычайно велик, электростанции и подстанции работают на пределе возможностей.
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