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В Киеве рассказали, сколько хотят получить на восстановление энергосистемы - РИА Новости, 31.08.2024
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19:59 31.08.2024
https://ria.ru/20240831/ukraina-1969729380.html
В Киеве рассказали, сколько хотят получить на восстановление энергосистемы
В Киеве рассказали, сколько хотят получить на восстановление энергосистемы - РИА Новости, 31.08.2024
В Киеве рассказали, сколько хотят получить на восстановление энергосистемы
Украинские власти передали США список необходимой для восстановления энергетики техники и рассчитывают получить помощь в размере 800 миллионов долларов на... РИА Новости, 31.08.2024
2024-08-31T19:59
2024-08-31T19:59
в мире
украина
сша
берлин (город)
владимир зеленский
денис шмыгаль
герман галущенко
киев
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Украинские власти передали США список необходимой для восстановления энергетики техники и рассчитывают получить помощь в размере 800 миллионов долларов на восстановление поврежденной энергетической инфраструктуры, заявила в субботу министр экономики Украины Юлия Свириденко. "Энергетика была одной из ключевых тем во время нашей поездки в Соединенные Штаты... Во время этого визита мы предоставили список критически важного оборудования, необходимого для немедленного ремонта энергетической системы", - написала Свириденко в соцсети Х, добавив, что от обстрелов на Украине повреждено более 50% энергетической инфраструктуры. Она поблагодарила США за поддержку в строительстве систем пассивной защиты, а также за пакет финансирования в размере 800 миллионов долларов для энергетического сектора. В июне Владимир Зеленский, выступая на форуме в Берлине, заявил, что на Украине уничтожены 9 гигаватт мощностей генерации энергии, это 80% тепловой электрогенерации и треть производства ГЭС. В мае премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что более 800 объектов теплоснабжения в стране повреждены или уничтожены. Министр энергетики Украины Герман Галущенко 15 апреля признал огромные потери генерирующих мощностей, их объем, по его словам, составлял до семи гигаватт.
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в мире, украина, сша, берлин (город), владимир зеленский, денис шмыгаль, герман галущенко, киев
В мире, Украина, США, Берлин (город), Владимир Зеленский, Денис Шмыгаль, Герман Галущенко, Киев
В Киеве рассказали, сколько хотят получить на восстановление энергосистемы

Министр: Украина рассчитывают получить $800 млн на восстановление энергосистемы

© AP Photo / Andrew KravchenkoКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 31.08.2024
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Киев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Украинские власти передали США список необходимой для восстановления энергетики техники и рассчитывают получить помощь в размере 800 миллионов долларов на восстановление поврежденной энергетической инфраструктуры, заявила в субботу министр экономики Украины Юлия Свириденко.
«
"Энергетика была одной из ключевых тем во время нашей поездки в Соединенные Штаты... Во время этого визита мы предоставили список критически важного оборудования, необходимого для немедленного ремонта энергетической системы", - написала Свириденко в соцсети Х, добавив, что от обстрелов на Украине повреждено более 50% энергетической инфраструктуры.
Она поблагодарила США за поддержку в строительстве систем пассивной защиты, а также за пакет финансирования в размере 800 миллионов долларов для энергетического сектора.
В июне Владимир Зеленский, выступая на форуме в Берлине, заявил, что на Украине уничтожены 9 гигаватт мощностей генерации энергии, это 80% тепловой электрогенерации и треть производства ГЭС. В мае премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что более 800 объектов теплоснабжения в стране повреждены или уничтожены. Министр энергетики Украины Герман Галущенко 15 апреля признал огромные потери генерирующих мощностей, их объем, по его словам, составлял до семи гигаватт.
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В миреУкраинаСШАБерлин (город)Владимир ЗеленскийДенис ШмыгальГерман ГалущенкоКиев
 
 
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