https://ria.ru/20240831/ukraina-1969729380.html

В Киеве рассказали, сколько хотят получить на восстановление энергосистемы

В Киеве рассказали, сколько хотят получить на восстановление энергосистемы - РИА Новости, 31.08.2024

В Киеве рассказали, сколько хотят получить на восстановление энергосистемы

Украинские власти передали США список необходимой для восстановления энергетики техники и рассчитывают получить помощь в размере 800 миллионов долларов на... РИА Новости, 31.08.2024

2024-08-31T19:59

2024-08-31T19:59

2024-08-31T19:59

в мире

украина

сша

берлин (город)

владимир зеленский

денис шмыгаль

герман галущенко

киев

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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Украинские власти передали США список необходимой для восстановления энергетики техники и рассчитывают получить помощь в размере 800 миллионов долларов на восстановление поврежденной энергетической инфраструктуры, заявила в субботу министр экономики Украины Юлия Свириденко. "Энергетика была одной из ключевых тем во время нашей поездки в Соединенные Штаты... Во время этого визита мы предоставили список критически важного оборудования, необходимого для немедленного ремонта энергетической системы", - написала Свириденко в соцсети Х, добавив, что от обстрелов на Украине повреждено более 50% энергетической инфраструктуры. Она поблагодарила США за поддержку в строительстве систем пассивной защиты, а также за пакет финансирования в размере 800 миллионов долларов для энергетического сектора. В июне Владимир Зеленский, выступая на форуме в Берлине, заявил, что на Украине уничтожены 9 гигаватт мощностей генерации энергии, это 80% тепловой электрогенерации и треть производства ГЭС. В мае премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что более 800 объектов теплоснабжения в стране повреждены или уничтожены. Министр энергетики Украины Герман Галущенко 15 апреля признал огромные потери генерирующих мощностей, их объем, по его словам, составлял до семи гигаватт.

https://ria.ru/20240831/vstuplenie-1969692901.html

украина

сша

берлин (город)

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в мире, украина, сша, берлин (город), владимир зеленский, денис шмыгаль, герман галущенко, киев