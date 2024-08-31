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Посольство Украины в Гааге может искать наемников, заявил посол России
Посольство Украины в Гааге может искать наемников, заявил посол России - РИА Новости, 31.08.2024
Посольство Украины в Гааге может искать наемников, заявил посол России
Посол России в Нидерландах Владимир Тарабрин в разговоре с РИА Новости не исключил, что посольство Украины в Гааге может продолжать поиск иностранных наемников... РИА Новости, 31.08.2024
2024-08-31T03:41
2024-08-31T03:41
2024-08-31T03:41
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ГААГА, 31 авг - РИА Новости. Посол России в Нидерландах Владимир Тарабрин в разговоре с РИА Новости не исключил, что посольство Украины в Гааге может продолжать поиск иностранных наемников для участия в боевых действиях на стороне ВСУ. "В марте 2022 года украинское посольство в Нидерландах заявляло о "существенном количестве" голландцев, записавшихся добровольцами в созданный киевским режимом "Иностранный легион"... Можно предположить, что посольство в Гааге, как и другие украинские дипмиссии, например, в Аргентине, продолжает эту деятельность и по сей день", - рассказал Тарабрин. По его словам, точных цифр примкнувших к ВСУ голландских наемников не озвучивается, однако, по некоторым данным, речь идет о нескольких десятках человек. "В том, что касается участия в боевых действиях иностранных наемников, особенно из Нидерландов, официальная Гаага предпочитает воздерживаться от комментариев, ссылаясь на отсутствие данных", - отметил посол. Вместе с тем, как добавил дипломат, в СМИ просочились сведения о гибели на Украине с начала СВО как минимум троих подданных Нидерландов. В марте Минобороны РФ сообщало, что с начала российской спецоперации на Украину прибыли 13 387 наемников.
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в мире, нидерланды, украина, гаага, владимир тарабрин, вооруженные силы украины
В мире, Нидерланды, Украина, Гаага, Владимир Тарабрин, Вооруженные силы Украины
Посольство Украины в Гааге может искать наемников, заявил посол России
Посол Тарабрин: посольство Украины в Гааге может продолжать искать наемников
ГААГА, 31 авг - РИА Новости. Посол России в Нидерландах Владимир Тарабрин в разговоре с РИА Новости не исключил, что посольство Украины в Гааге может продолжать поиск иностранных наемников для участия в боевых действиях на стороне ВСУ.
"В марте 2022 года украинское посольство в Нидерландах заявляло о "существенном количестве" голландцев, записавшихся добровольцами в созданный киевским режимом "Иностранный легион"... Можно предположить, что посольство в Гааге, как и другие украинские дипмиссии, например, в Аргентине
, продолжает эту деятельность и по сей день", - рассказал Тарабрин.
По его словам, точных цифр примкнувших к ВСУ голландских наемников не озвучивается, однако, по некоторым данным, речь идет о нескольких десятках человек.
"В том, что касается участия в боевых действиях иностранных наемников, особенно из Нидерландов, официальная Гаага предпочитает воздерживаться от комментариев, ссылаясь на отсутствие данных", - отметил посол.
Вместе с тем, как добавил дипломат, в СМИ просочились сведения о гибели на Украине с начала СВО как минимум троих подданных Нидерландов.
В марте Минобороны РФ сообщало, что с начала российской спецоперации на Украину прибыли 13 387 наемников.