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Советник Байдена обсудил с Ермаком потребности Киева в оружии - РИА Новости, 31.08.2024
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03:07 31.08.2024
https://ria.ru/20240831/ukraina-1969620165.html
Советник Байдена обсудил с Ермаком потребности Киева в оружии
Советник Байдена обсудил с Ермаком потребности Киева в оружии - РИА Новости, 31.08.2024
Советник Байдена обсудил с Ермаком потребности Киева в оружии
Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан обсудил с главой офиса Владимира Зеленского Андреем Ермаком и западными союзниками... РИА Новости, 31.08.2024
2024-08-31T03:07
2024-08-31T03:07
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ВАШИНГТОН, 31 авг - РИА Новости. Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан обсудил с главой офиса Владимира Зеленского Андреем Ермаком и западными союзниками потребности Киева в оружии и американские инвестиции в украинский военно-промышленный комплекс, заявили в Белом доме. "Они обсудили усилия по дальнейшему укреплению противовоздушной обороны Украины и усилению энергетической сети Украины… а также инвестиции, которые США и союзники делают в оборонно-промышленную базу Украины для поддержки ее долгосрочной безопасности", - говорится в опубликованном сообщении. Как отмечается, во встрече также участвовали дипломатический советник президента Франции Эммануэль Бонне, советник канцлера Германии по иностранным делам и политике безопасности Йенс Плетнер и британский советник по национальной безопасности Тим Барроу. "Партнеры обсудили шаги, которые предпринимаются для укрепления украинских сил на поле боя, в том числе путем предоставления артиллерии, противовоздушной обороны и других критически важных средств", - добавили в американской администрации. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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в мире, украина, сша, россия, джейк салливан, владимир зеленский, андрей ермак, нато
В мире, Украина, США, Россия, Джейк Салливан, Владимир Зеленский, Андрей Ермак, НАТО
Советник Байдена обсудил с Ермаком потребности Киева в оружии

Белый дом: Салливан и Ермак обсудили потребности Украины в оружии и инвестициях

© Официальный сайт президента УкраиныУкраинская делегация на встрече в Вашингтоне с советником президента США по нацбезопасности Джейком Салливаном
Украинская делегация на встрече в Вашингтоне с советником президента США по нацбезопасности Джейком Салливаном - РИА Новости, 1920, 31.08.2024
© Официальный сайт президента Украины
Украинская делегация на встрече в Вашингтоне с советником президента США по нацбезопасности Джейком Салливаном . Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 31 авг - РИА Новости. Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан обсудил с главой офиса Владимира Зеленского Андреем Ермаком и западными союзниками потребности Киева в оружии и американские инвестиции в украинский военно-промышленный комплекс, заявили в Белом доме.
"Они обсудили усилия по дальнейшему укреплению противовоздушной обороны Украины и усилению энергетической сети Украины… а также инвестиции, которые США и союзники делают в оборонно-промышленную базу Украины для поддержки ее долгосрочной безопасности", - говорится в опубликованном сообщении.
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Как отмечается, во встрече также участвовали дипломатический советник президента Франции Эммануэль Бонне, советник канцлера Германии по иностранным делам и политике безопасности Йенс Плетнер и британский советник по национальной безопасности Тим Барроу.
"Партнеры обсудили шаги, которые предпринимаются для укрепления украинских сил на поле боя, в том числе путем предоставления артиллерии, противовоздушной обороны и других критически важных средств", - добавили в американской администрации.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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В миреУкраинаСШАРоссияДжейк СалливанВладимир ЗеленскийАндрей ЕрмакНАТО
 
 
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