https://ria.ru/20240831/ukraina-1969620165.html

Советник Байдена обсудил с Ермаком потребности Киева в оружии

Советник Байдена обсудил с Ермаком потребности Киева в оружии - РИА Новости, 31.08.2024

Советник Байдена обсудил с Ермаком потребности Киева в оружии

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан обсудил с главой офиса Владимира Зеленского Андреем Ермаком и западными союзниками... РИА Новости, 31.08.2024

2024-08-31T03:07

2024-08-31T03:07

2024-08-31T03:07

в мире

украина

сша

россия

джейк салливан

владимир зеленский

андрей ермак

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/07/1914256996_0:38:1101:657_1920x0_80_0_0_bc283123276184784f5d2f592d3873b4.png

ВАШИНГТОН, 31 авг - РИА Новости. Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан обсудил с главой офиса Владимира Зеленского Андреем Ермаком и западными союзниками потребности Киева в оружии и американские инвестиции в украинский военно-промышленный комплекс, заявили в Белом доме. "Они обсудили усилия по дальнейшему укреплению противовоздушной обороны Украины и усилению энергетической сети Украины… а также инвестиции, которые США и союзники делают в оборонно-промышленную базу Украины для поддержки ее долгосрочной безопасности", - говорится в опубликованном сообщении. Как отмечается, во встрече также участвовали дипломатический советник президента Франции Эммануэль Бонне, советник канцлера Германии по иностранным делам и политике безопасности Йенс Плетнер и британский советник по национальной безопасности Тим Барроу. "Партнеры обсудили шаги, которые предпринимаются для укрепления украинских сил на поле боя, в том числе путем предоставления артиллерии, противовоздушной обороны и других критически важных средств", - добавили в американской администрации. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240830/kursk-1969326854.html

https://ria.ru/20240828/nato-1968834299.html

украина

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, сша, россия, джейк салливан, владимир зеленский, андрей ермак, нато