https://ria.ru/20240831/ukraina-1969619372.html

Погибший при крушении F-16 украинец агитировал за передачу Киеву самолетов

Погибший при крушении F-16 украинец агитировал за передачу Киеву самолетов - РИА Новости, 31.08.2024

Погибший при крушении F-16 украинец агитировал за передачу Киеву самолетов

Летчик Алексей Месь, погибший в результате крушения одного из переданных Украине истребителей F-16 на этой неделе, активно агитировал за передачу стране боевой... РИА Новости, 31.08.2024

2024-08-31T02:39

2024-08-31T02:39

2024-08-31T03:33

специальная военная операция на украине

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вооруженные силы украины

f-16

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ВАШИНГТОН, 31 авг — РИА Новости. Летчик Алексей Месь, погибший в результате крушения одного из переданных Украине истребителей F-16 на этой неделе, активно агитировал за передачу стране боевой авиации от Запада, заявила в соцсети X неправительственная организация Wingmen for Ukraine, участвующая в сборе средств на помощь Киеву. "Месь был не только опытным пилотом, но и сторонником расширения военных возможностей Украины. Вместе со своим коллегой, покойным Андреем Пильщиковым, в 2022 году он посетил США, чтобы лоббировать поставку истребителей F-16 для Украины", — говорится в заявлении организации, опубликованном в ее аккаунте. На фотоснимках, которыми НПО сопроводила свой пост, оба украинца фигурируют стоящими у Капитолийского холма в Вашингтоне, где расположен Конгресс. Из других фотографий следует, что Месь и Пильщиков в прошлом были участниками интервью на американском телеканале CNN. В четверг генштаб ВСУ признал потерю переданного Украине истребителя F-16, причины крушения выясняет специальная комиссия. Газета Wall Street Journal со ссылкой на источники до этого сообщила, что на Украине разбился первый из предоставленных Западом истребителей F-16 из-за ошибки пилота. Издание "Страна.ua" ранее сообщило, что ВВС Украины потеряли боевого летчика, проходившего обучение на F-16. Алексей Месь, согласно некрологу, погиб 26 августа во время выполнения боевого задания. В МИД России неоднократно отмечали, что США и их натовские сателлиты создают риски прямого вооруженного столкновения с Москвой, это чревато катастрофическими последствиями. Факт появления у Киева истребителей F-16, способных нести ядерное оружие, будет рассматриваться Россией как угроза со стороны Запада в ядерной сфере.

https://ria.ru/20240830/kiev-1969588634.html

https://ria.ru/20240830/bezuglaya-1969447150.html

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украина, россия, сша, сергей лавров, нато, вооруженные силы украины, f-16, в мире, киев