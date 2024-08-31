Погибший при крушении F-16 украинец агитировал за передачу Киеву самолетов
НПО: украинский летчик Месь агитировал за передачу Киеву боевых самолетов Запада
© AP Photo / Efrem LukatskyИстребитель F-16 ВВС Украины
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Истребитель F-16 ВВС Украины. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 31 авг — РИА Новости. Летчик Алексей Месь, погибший в результате крушения одного из переданных Украине истребителей F-16 на этой неделе, активно агитировал за передачу стране боевой авиации от Запада, заявила в соцсети X неправительственная организация Wingmen for Ukraine, участвующая в сборе средств на помощь Киеву.
"Месь был не только опытным пилотом, но и сторонником расширения военных возможностей Украины. Вместе со своим коллегой, покойным Андреем Пильщиковым, в 2022 году он посетил США, чтобы лоббировать поставку истребителей F-16 для Украины", — говорится в заявлении организации, опубликованном в ее аккаунте.
На фотоснимках, которыми НПО сопроводила свой пост, оба украинца фигурируют стоящими у Капитолийского холма в Вашингтоне, где расположен Конгресс. Из других фотографий следует, что Месь и Пильщиков в прошлом были участниками интервью на американском телеканале CNN.
В четверг генштаб ВСУ признал потерю переданного Украине истребителя F-16, причины крушения выясняет специальная комиссия. Газета Wall Street Journal со ссылкой на источники до этого сообщила, что на Украине разбился первый из предоставленных Западом истребителей F-16 из-за ошибки пилота. Издание "Страна.ua" ранее сообщило, что ВВС Украины потеряли боевого летчика, проходившего обучение на F-16. Алексей Месь, согласно некрологу, погиб 26 августа во время выполнения боевого задания.
В МИД России неоднократно отмечали, что США и их натовские сателлиты создают риски прямого вооруженного столкновения с Москвой, это чревато катастрофическими последствиями. Факт появления у Киева истребителей F-16, способных нести ядерное оружие, будет рассматриваться Россией как угроза со стороны Запада в ядерной сфере.