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Погибший при крушении F-16 украинец агитировал за передачу Киеву самолетов - РИА Новости, 31.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
02:39 31.08.2024 (обновлено: 03:33 31.08.2024)
https://ria.ru/20240831/ukraina-1969619372.html
Погибший при крушении F-16 украинец агитировал за передачу Киеву самолетов
Погибший при крушении F-16 украинец агитировал за передачу Киеву самолетов - РИА Новости, 31.08.2024
Погибший при крушении F-16 украинец агитировал за передачу Киеву самолетов
Летчик Алексей Месь, погибший в результате крушения одного из переданных Украине истребителей F-16 на этой неделе, активно агитировал за передачу стране боевой... РИА Новости, 31.08.2024
2024-08-31T02:39
2024-08-31T03:33
специальная военная операция на украине
украина
россия
сша
сергей лавров
нато
вооруженные силы украины
f-16
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ВАШИНГТОН, 31 авг — РИА Новости. Летчик Алексей Месь, погибший в результате крушения одного из переданных Украине истребителей F-16 на этой неделе, активно агитировал за передачу стране боевой авиации от Запада, заявила в соцсети X неправительственная организация Wingmen for Ukraine, участвующая в сборе средств на помощь Киеву. "Месь был не только опытным пилотом, но и сторонником расширения военных возможностей Украины. Вместе со своим коллегой, покойным Андреем Пильщиковым, в 2022 году он посетил США, чтобы лоббировать поставку истребителей F-16 для Украины", — говорится в заявлении организации, опубликованном в ее аккаунте. На фотоснимках, которыми НПО сопроводила свой пост, оба украинца фигурируют стоящими у Капитолийского холма в Вашингтоне, где расположен Конгресс. Из других фотографий следует, что Месь и Пильщиков в прошлом были участниками интервью на американском телеканале CNN. В четверг генштаб ВСУ признал потерю переданного Украине истребителя F-16, причины крушения выясняет специальная комиссия. Газета Wall Street Journal со ссылкой на источники до этого сообщила, что на Украине разбился первый из предоставленных Западом истребителей F-16 из-за ошибки пилота. Издание "Страна.ua" ранее сообщило, что ВВС Украины потеряли боевого летчика, проходившего обучение на F-16. Алексей Месь, согласно некрологу, погиб 26 августа во время выполнения боевого задания. В МИД России неоднократно отмечали, что США и их натовские сателлиты создают риски прямого вооруженного столкновения с Москвой, это чревато катастрофическими последствиями. Факт появления у Киева истребителей F-16, способных нести ядерное оружие, будет рассматриваться Россией как угроза со стороны Запада в ядерной сфере.
https://ria.ru/20240830/kiev-1969588634.html
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украина, россия, сша, сергей лавров, нато, вооруженные силы украины, f-16, в мире, киев
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, США, Сергей Лавров, НАТО, Вооруженные силы Украины, F-16, В мире, Киев
Погибший при крушении F-16 украинец агитировал за передачу Киеву самолетов

НПО: украинский летчик Месь агитировал за передачу Киеву боевых самолетов Запада

© AP Photo / Efrem LukatskyИстребитель F-16 ВВС Украины
Истребитель F-16 ВВС Украины - РИА Новости, 1920, 31.08.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Истребитель F-16 ВВС Украины. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 31 авг — РИА Новости. Летчик Алексей Месь, погибший в результате крушения одного из переданных Украине истребителей F-16 на этой неделе, активно агитировал за передачу стране боевой авиации от Запада, заявила в соцсети X неправительственная организация Wingmen for Ukraine, участвующая в сборе средств на помощь Киеву.
"Месь был не только опытным пилотом, но и сторонником расширения военных возможностей Украины. Вместе со своим коллегой, покойным Андреем Пильщиковым, в 2022 году он посетил США, чтобы лоббировать поставку истребителей F-16 для Украины", — говорится в заявлении организации, опубликованном в ее аккаунте.
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Вчера, 20:05
На фотоснимках, которыми НПО сопроводила свой пост, оба украинца фигурируют стоящими у Капитолийского холма в Вашингтоне, где расположен Конгресс. Из других фотографий следует, что Месь и Пильщиков в прошлом были участниками интервью на американском телеканале CNN.
В четверг генштаб ВСУ признал потерю переданного Украине истребителя F-16, причины крушения выясняет специальная комиссия. Газета Wall Street Journal со ссылкой на источники до этого сообщила, что на Украине разбился первый из предоставленных Западом истребителей F-16 из-за ошибки пилота. Издание "Страна.ua" ранее сообщило, что ВВС Украины потеряли боевого летчика, проходившего обучение на F-16. Алексей Месь, согласно некрологу, погиб 26 августа во время выполнения боевого задания.
В МИД России неоднократно отмечали, что США и их натовские сателлиты создают риски прямого вооруженного столкновения с Москвой, это чревато катастрофическими последствиями. Факт появления у Киева истребителей F-16, способных нести ядерное оружие, будет рассматриваться Россией как угроза со стороны Запада в ядерной сфере.
Истребитель F-16 - РИА Новости, 1920, 30.08.2024
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияСШАСергей ЛавровНАТОВооруженные силы УкраиныF-16В миреКиев
 
 
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