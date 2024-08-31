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Авиация нанесла удары по сосредоточению ВСУ в Сумской области
Авиация нанесла удары по сосредоточению ВСУ в Сумской области - РИА Новости, 31.08.2024
Авиация нанесла удары по сосредоточению ВСУ в Сумской области
Российская военная авиация нанесла удары по ВСУ в районах населенных пунктов Белополье, Глухов, Кияница, Ободы, Свесса, Сосновка, Сумы, Шалимовка, Шалыгино и... РИА Новости, 31.08.2024
2024-08-31T13:33
2024-08-31T13:33
2024-08-31T13:45
специальная военная операция на украине
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безопасность
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Российская военная авиация нанесла удары по ВСУ в районах населенных пунктов Белополье, Глухов, Кияница, Ободы, Свесса, Сосновка, Сумы, Шалимовка, Шалыгино и Эсмань Сумской области, сообщило в субботу Минобороны РФ."Оперативно-тактической авиацией нанесены удары в Сумской области по районам сосредоточения личного состава и военной техники резервов 21-й, 22-й и 41-й механизированных, 17-й танковой, 80-й и 95-й десантно-штурмовых бригад ВСУ, 1-й бригады нацгвардии, а также 101-й, 103-й, 107-й, 119-й и 129-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Белополье, Глухов, Кияница, Ободы, Свесса, Сосновка, Сумы, Шалимовка, Шалыгино и Эсмань", - говорится в сообщении.
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РИА Новости
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Специальная военная операция на Украине, Сумская область, Вооруженные силы Украины, Россия, Безопасность
Авиация нанесла удары по сосредоточению ВСУ в Сумской области
Авиация нанесла удары по сосредоточению ВСУ в десяти районах Сумской области