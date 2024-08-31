https://ria.ru/20240831/udary-1969567824.html

Боррель ведет Европу на войну с Россией

Боррель ведет Европу на войну с Россией - РИА Новости, 31.08.2024

Боррель ведет Европу на войну с Россией

Неформальная встреча ответственных за международные отношения и за оборону европейских министров напоминала нестройный хор неподготовленных вокалистов,... РИА Новости, 31.08.2024

2024-08-31T08:00

2024-08-31T08:00

2024-08-31T11:17

аналитика

россия

киев

украина

жозеп боррель

евросоюз

нато

госдума рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1e/1969575345_0:14:1455:832_1920x0_80_0_0_64416a1d65654abcff651d17834847ba.jpg

Неформальная встреча ответственных за международные отношения и за оборону европейских министров напоминала нестройный хор неподготовленных вокалистов, неспособных пропеть даже мелодию "Собачьего вальса", чтобы не сфальшивить.Руководил ими Жозеп Боррель — и тоже с истекшим сроком годности. Для понимания: его слова — как сотрясание воздуха, потому что они ничего не весят и не значат. Начинавший как случайно зашедший в коридоры власти общеевропейского блока человек, похожий на прохожего с автобусной остановки, он подбоченился, по возможности приосанился, нашил себе на видные места перья ястреба и на этом основании счел, что у него хватит сил, характера и интеллекта тягаться с нашим МИД и Кремлем.Вот что за два дня сообщил сеньор Боррель.Вначале он призвал полностью снять ограничения на удары Киева по нашей территории. Его заявление совпало с крушением F-16 из-за ошибки пилота — по официальной украинской версии. День, что называется, задался не с той ноты.После чего тот же Боррель сказал, что "никто в ЕС не хочет находиться в состоянии войны с Россией, но удары по ее территории европейским оружием необходимо разрешить". Видимо, сеньор Боррель изобрел новый способ вести баталию: оружие — наше, украинские солдаты, обреченные на смерть, — ваши, а мы — не при делах. Нам, как говорится, ничто не грозит, над нашими головами — исключительно мирное небо, а еще немножко риохи. Тут даже привычные к противоречивости (самое мягкое слово) заявлений главного дипломата Евросоюза профильные министры запели вразнобой. И решения — консенсусного, общего — принято не было.Но был и третий куплет — круче, пожалуй, всех предыдущих, пусть и спетых фальшиво.Жозеп Боррель (мы все время говорим об одном и том же человеке, чтобы у читателей не возникло ощущения, что идет репортаж из палаты номер шесть) высказался в том смысле, что "страны ЕС истощили военные запасы из-за помощи Украине".Уточнение: не загашники, не резервы, которые по правилам всех армий мира держат в арсеналах "про запас", а собственно то, что может или должно быть использовано на поле боя, если и когда НАТО (а Евросоюз, как известно, служит прихожей Североатлантического альянса) решит проводить военную операцию. Или крупные маневры.Часть глав внешнеполитических и оборонных ведомств отказалась от самоубийства хором, поскольку понимала, что ответит Россия.Их ожидания мы не обманули.Глава оборонного комитета Госдумы генерал-полковник Андрей Картаполов сообщил, что "снятие ограничений на применение европейского оружия они (еэсовцы. — Прим. ред.) почувствуют сразу".Собравшиеся в Брюсселе люди обсуждали еще других сферических коней в вакууме. Например, недопоставку одного миллиона снарядов, обещанных Украине еще квартал назад. Для очистки совести подбросили несколько сотен тысяч. Но это все равно не миллион.Еще говорили, что нужно "усилить и расширить" подготовку украинских военных. Качество этой подготовки видно не только по тому, как стремительно была взята под контроль ситуация в Курской области и как методично выдавливают карателей с нашей территории, но и по тем сводкам, что регулярно публикует российское Минобороны о продвижении наших военных в зоне СВО по всей линии боевого соприкосновения.Хор под руководством Борреля на самом деле — крик отчаяния. Вопль проигравших. Истерика тех, кто не знает, за что хвататься, чтобы хоть как-то остановить Россию.Плотность информационного потока многих заставила отложить куда-то далеко в файлы памяти подготовку к контрнаступлению 2023-го. Которое планировалось группой "Рамштайн" (полсотни стран против России), которое началось чуть больше года назад, которое длилось почти полгода и которое имело вообще нулевой эффект в военном смысле.Сейчас Киев, чтобы оправдать новые многомиллиардные вложения, решил ввязаться ровно в ту же авантюру. Чтобы расплатиться за поставки техники и денег кровью и жизнью своих сограждан.Цинизм? Разумеется.Жестокость, которой трудно подобрать определение? Конечно.Но мы должны понимать, знать и осознавать, что те, кто финансировали кровавый проект "Анти-Россия", сидят не только в Киеве. В Киеве сидят его бенефициары. А настоящие идеологи и разработчики заседают в Брюсселе и Вашингтоне.Именно поэтому в столице Бельгии боевой дух Борреля сдулся, как воздушный шарик, когда ему ответил генерал-полковник Картаполов. А из Вашингтона донеслось, что "из-за опасений эскалации с Россией и мутной тактики ведения боевых действий" Украина новой военной и финансовой помощи от США может и не получить.

https://ria.ru/20240829/britaniya-1969041033.html

https://ria.ru/20240827/zelenskiy-1968599998.html

https://ria.ru/20240822/zelenskiy-1967653693.html

россия

киев

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Елена Караева https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/15/1737959079_0:118:1200:1318_100x100_80_0_0_f149358b52815d3ca7bdb5f57ee75430.jpg

Елена Караева https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/15/1737959079_0:118:1200:1318_100x100_80_0_0_f149358b52815d3ca7bdb5f57ee75430.jpg

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Караева https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/15/1737959079_0:118:1200:1318_100x100_80_0_0_f149358b52815d3ca7bdb5f57ee75430.jpg

аналитика, россия, киев, украина, жозеп боррель, евросоюз, нато, госдума рф, f-16