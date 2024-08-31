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Россия потребовала от ООН осудить удар ВСУ по Белгороду - РИА Новости, 31.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:58 31.08.2024 (обновлено: 20:05 31.08.2024)
https://ria.ru/20240831/udar-1969717304.html
Россия потребовала от ООН осудить удар ВСУ по Белгороду
Россия потребовала от ООН осудить удар ВСУ по Белгороду - РИА Новости, 31.08.2024
Россия потребовала от ООН осудить удар ВСУ по Белгороду
Москва призвала Секретариат ООН и другие международные институты осудить удар ВСУ по Белгороду и Белгородскому району, сообщили в российской миссии при... РИА Новости, 31.08.2024
2024-08-31T18:58
2024-08-31T20:05
специальная военная операция на украине
белгород
белгородский район
россия
вячеслав гладков
оон
вооруженные силы украины
следственный комитет россии (ск рф)
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ООН, 31 авг — РИА Новости. Москва призвала Секретариат ООН и другие международные институты осудить удар ВСУ по Белгороду и Белгородскому району, сообщили в российской миссии при организации. &quot;Требуем от Секретариата ООН и других профильных международных организаций недвусмысленно осудить этот варварский акт, избегая своих малодушных общих формулировок&quot;, — говорится в публикации постпредства в Telegram-канале.В российской миссии пообещали и дальше привлекать внимание международного сообщества ко всем кровавым преступлениям, совершаемым киевским режимом, на площадке ООН.В пятницу вечером губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что система ПВО сработала над Белгородом и Белгородским районом, было сбито несколько воздушных целей на подлете к городу. Позднее он добавил, что обстрел велся из РСЗО Vampire. В результате атаки погибли пять человек. Еще 46 мирных жителей, включая семерых детей, получили ранения.Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Теракт".
https://ria.ru/20240831/ssha-1969623143.html
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белгород, белгородский район, россия, вячеслав гладков, оон, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф)
Специальная военная операция на Украине, Белгород, Белгородский район, Россия, Вячеслав Гладков, ООН, Вооруженные силы Украины, Следственный комитет России (СК РФ)
Россия потребовала от ООН осудить удар ВСУ по Белгороду

Россия требует от ООН осудить удар ВСУ по Белгороду и Белгородскому району

© Фото : ДЕМИДОВ/TelegramПоследствия обстрела со стороны ВСУ в Белгороде
Последствия обстрела со стороны ВСУ в Белгороде - РИА Новости, 1920, 31.08.2024
© Фото : ДЕМИДОВ/Telegram
Последствия обстрела со стороны ВСУ в Белгороде
Читать ria.ru в
ООН, 31 авг — РИА Новости. Москва призвала Секретариат ООН и другие международные институты осудить удар ВСУ по Белгороду и Белгородскому району, сообщили в российской миссии при организации.
«

"Требуем от Секретариата ООН и других профильных международных организаций недвусмысленно осудить этот варварский акт, избегая своих малодушных общих формулировок", — говорится в публикации постпредства в Telegram-канале.

Последствия обстрела со стороны ВСУ в Белгороде. 30 августа 2024 - РИА Новости, 1920, 31.08.2024
СМИ в США проигнорировали очередную атаку ВСУ на Белгород
Вчера, 04:20
В российской миссии пообещали и дальше привлекать внимание международного сообщества ко всем кровавым преступлениям, совершаемым киевским режимом, на площадке ООН.
В пятницу вечером губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что система ПВО сработала над Белгородом и Белгородским районом, было сбито несколько воздушных целей на подлете к городу. Позднее он добавил, что обстрел велся из РСЗО Vampire. В результате атаки погибли пять человек. Еще 46 мирных жителей, включая семерых детей, получили ранения.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Теракт".
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 31.08.2024
Лавров обратился к противникам переговоров между Россией и Украиной
Вчера, 16:00
 
Специальная военная операция на УкраинеБелгородБелгородский районРоссияВячеслав ГладковООНВооруженные силы УкраиныСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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