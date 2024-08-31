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Россия потребовала от ООН осудить удар ВСУ по Белгороду
Россия потребовала от ООН осудить удар ВСУ по Белгороду - РИА Новости, 31.08.2024
Россия потребовала от ООН осудить удар ВСУ по Белгороду
Москва призвала Секретариат ООН и другие международные институты осудить удар ВСУ по Белгороду и Белгородскому району, сообщили в российской миссии при... РИА Новости, 31.08.2024
2024-08-31T18:58
2024-08-31T18:58
2024-08-31T20:05
специальная военная операция на украине
белгород
белгородский район
россия
вячеслав гладков
оон
вооруженные силы украины
следственный комитет россии (ск рф)
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ООН, 31 авг — РИА Новости. Москва призвала Секретариат ООН и другие международные институты осудить удар ВСУ по Белгороду и Белгородскому району, сообщили в российской миссии при организации. "Требуем от Секретариата ООН и других профильных международных организаций недвусмысленно осудить этот варварский акт, избегая своих малодушных общих формулировок", — говорится в публикации постпредства в Telegram-канале.В российской миссии пообещали и дальше привлекать внимание международного сообщества ко всем кровавым преступлениям, совершаемым киевским режимом, на площадке ООН.В пятницу вечером губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что система ПВО сработала над Белгородом и Белгородским районом, было сбито несколько воздушных целей на подлете к городу. Позднее он добавил, что обстрел велся из РСЗО Vampire. В результате атаки погибли пять человек. Еще 46 мирных жителей, включая семерых детей, получили ранения.Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Теракт".
https://ria.ru/20240831/ssha-1969623143.html
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белгород, белгородский район, россия, вячеслав гладков, оон, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф)
Специальная военная операция на Украине, Белгород, Белгородский район, Россия, Вячеслав Гладков, ООН, Вооруженные силы Украины, Следственный комитет России (СК РФ)
Россия потребовала от ООН осудить удар ВСУ по Белгороду
Россия требует от ООН осудить удар ВСУ по Белгороду и Белгородскому району