https://ria.ru/20240831/udar-1969717304.html

Россия потребовала от ООН осудить удар ВСУ по Белгороду

Россия потребовала от ООН осудить удар ВСУ по Белгороду - РИА Новости, 31.08.2024

Россия потребовала от ООН осудить удар ВСУ по Белгороду

Москва призвала Секретариат ООН и другие международные институты осудить удар ВСУ по Белгороду и Белгородскому району, сообщили в российской миссии при... РИА Новости, 31.08.2024

2024-08-31T18:58

2024-08-31T18:58

2024-08-31T20:05

специальная военная операция на украине

белгород

белгородский район

россия

вячеслав гладков

оон

вооруженные силы украины

следственный комитет россии (ск рф)

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ООН, 31 авг — РИА Новости. Москва призвала Секретариат ООН и другие международные институты осудить удар ВСУ по Белгороду и Белгородскому району, сообщили в российской миссии при организации. "Требуем от Секретариата ООН и других профильных международных организаций недвусмысленно осудить этот варварский акт, избегая своих малодушных общих формулировок", — говорится в публикации постпредства в Telegram-канале.В российской миссии пообещали и дальше привлекать внимание международного сообщества ко всем кровавым преступлениям, совершаемым киевским режимом, на площадке ООН.В пятницу вечером губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что система ПВО сработала над Белгородом и Белгородским районом, было сбито несколько воздушных целей на подлете к городу. Позднее он добавил, что обстрел велся из РСЗО Vampire. В результате атаки погибли пять человек. Еще 46 мирных жителей, включая семерых детей, получили ранения.Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Теракт".

https://ria.ru/20240831/ssha-1969623143.html

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белгород

белгородский район

россия

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белгород, белгородский район, россия, вячеслав гладков, оон, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф)