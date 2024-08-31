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"Лучше бежать в Россию". СМИ сообщили о тяжелом ударе, нанесенном Украине

"Лучше бежать в Россию". СМИ сообщили о тяжелом ударе, нанесенном Украине - РИА Новости, 31.08.2024

"Лучше бежать в Россию". СМИ сообщили о тяжелом ударе, нанесенном Украине

Гибель пилота F-16 оказалась для Украины серьезной потерей, написал военный эксперт Драго Боснич в статье для InfoBRICS. РИА Новости, 31.08.2024

2024-08-31T11:12

2024-08-31T11:12

2024-08-31T11:12

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МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Гибель пилота F-16 оказалась для Украины серьезной потерей, написал военный эксперт Драго Боснич в статье для InfoBRICS."Сама потеря пилотов, способных летать на этих истребителях, является серьезным ударом. Требуются годы, чтобы должным образом подготовить летчиков-истребителей, особенно если существует доктринальный и технологический барьер (или даже языковой), как это происходит между украинскими и натовскими пилотами, а также их советскими и западными истребителями", — говорится в материале.Обозреватель также напомнил, что украинские воздушные силы в течение этого года потеряли значительное количество своих пилотов в ходе, как он считает, самоубийственных вылетов."Лучшее, что могут сделать украинские летчики, – это просто бежать и, возможно, даже бежать в Россию, где они смогут добиться того, чего никогда не смогли бы добиться на Западе", — резюмировал Боснич.В четверг генштаб ВСУ признал потерю переданного Украине истребителя F-16, причины крушения выясняет специальная комиссия. Газета Wall Street Journal со ссылкой на источники до этого сообщила, что на Украине разбился первый из предоставленных Западом истребителей F-16 из-за ошибки пилота. Издание "Страна.ua" сообщало, что ВВС Украины потеряли боевого летчика, проходившего обучение на F-16. Алексей Месь, согласно некрологу, погиб 26 августа во время выполнения боевого задания.В МИД России неоднократно отмечали, что США и их натовские сателлиты создают риски прямого вооруженного столкновения с Москвой, это чревато катастрофическими последствиями. Факт появления у Киева истребителей F-16, способных нести ядерное оружие, будет рассматриваться Россией как угроза со стороны Запада в ядерной сфере.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>>

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