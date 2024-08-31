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Российские войска ударом "Искандера" уничтожили склад ВСУ под Сумами - РИА Новости, 31.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
06:19 31.08.2024 (обновлено: 08:25 31.08.2024)
https://ria.ru/20240831/udar-1969627075.html
Российские войска ударом "Искандера" уничтожили склад ВСУ под Сумами
Российские войска ударом "Искандера" уничтожили склад ВСУ под Сумами - РИА Новости, 31.08.2024
Российские войска ударом "Искандера" уничтожили склад ВСУ под Сумами
Российские войска ударом "Искандера" уничтожили склад ракетно-артиллерийского вооружения и военного имущества ВСУ в Сумской области, сообщило Минобороны. РИА Новости, 31.08.2024
2024-08-31T06:19
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специальная военная операция на украине
в мире
сумы
россия
вооруженные силы украины
сумская область
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МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Российские войска ударом "Искандера" уничтожили склад ракетно-артиллерийского вооружения и военного имущества ВСУ в Сумской области, сообщило Минобороны."В ходе разведывательных мероприятий в районе населенного пункта Нижняя Сыроватка в пяти километрах южнее города Сумы Вооруженные силы России выявили крупный склад ракетно-артиллерийского вооружения (боеприпасов) и военного имущества ВСУ. После тщательного анализа полученных разведывательных данных и подтверждения активности украинских националистических формирований в данном районе было принято решение по точечному удару по военному объекту ВСУ", — говорится в сообщении.В результате нанесенного расчетом ОТРК "Искандер-М" ракетного удара был уничтожен ангар с артиллерийскими боеприпасами и вооружением противника. Средствами объективного контроля на объекте наблюдалась продолжительная повторная детонация и его последующее полное выгорание, уточнили в ведомстве.
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Уничтожение склада ВСУ в Сумской области
Минобороны опубликовало кадры уничтожения склада ВСУ в Сумской области.
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в мире, сумы, россия, вооруженные силы украины, сумская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Сумы, Россия, Вооруженные силы Украины, Сумская область
Российские войска ударом "Искандера" уничтожили склад ВСУ под Сумами

Российские войска ударом "Искандера" уничтожили склад ВСУ в Сумской области

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МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Российские войска ударом "Искандера" уничтожили склад ракетно-артиллерийского вооружения и военного имущества ВСУ в Сумской области, сообщило Минобороны.
"В ходе разведывательных мероприятий в районе населенного пункта Нижняя Сыроватка в пяти километрах южнее города Сумы Вооруженные силы России выявили крупный склад ракетно-артиллерийского вооружения (боеприпасов) и военного имущества ВСУ. После тщательного анализа полученных разведывательных данных и подтверждения активности украинских националистических формирований в данном районе было принято решение по точечному удару по военному объекту ВСУ", — говорится в сообщении.
В результате нанесенного расчетом ОТРК "Искандер-М" ракетного удара был уничтожен ангар с артиллерийскими боеприпасами и вооружением противника. Средствами объективного контроля на объекте наблюдалась продолжительная повторная детонация и его последующее полное выгорание, уточнили в ведомстве.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреСумыРоссияВооруженные силы УкраиныСумская область
 
 
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