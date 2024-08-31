https://ria.ru/20240831/udar-1969627075.html

Российские войска ударом "Искандера" уничтожили склад ВСУ под Сумами

Российские войска ударом "Искандера" уничтожили склад ВСУ под Сумами - РИА Новости, 31.08.2024

Российские войска ударом "Искандера" уничтожили склад ВСУ под Сумами

Российские войска ударом "Искандера" уничтожили склад ракетно-артиллерийского вооружения и военного имущества ВСУ в Сумской области, сообщило Минобороны. РИА Новости, 31.08.2024

2024-08-31T06:19

2024-08-31T06:19

2024-08-31T08:25

специальная военная операция на украине

в мире

сумы

россия

вооруженные силы украины

сумская область

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1f/1969631999_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_94c24e7364fbdd24e93039e5f0145f7c.jpg

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Российские войска ударом "Искандера" уничтожили склад ракетно-артиллерийского вооружения и военного имущества ВСУ в Сумской области, сообщило Минобороны."В ходе разведывательных мероприятий в районе населенного пункта Нижняя Сыроватка в пяти километрах южнее города Сумы Вооруженные силы России выявили крупный склад ракетно-артиллерийского вооружения (боеприпасов) и военного имущества ВСУ. После тщательного анализа полученных разведывательных данных и подтверждения активности украинских националистических формирований в данном районе было принято решение по точечному удару по военному объекту ВСУ", — говорится в сообщении.В результате нанесенного расчетом ОТРК "Искандер-М" ракетного удара был уничтожен ангар с артиллерийскими боеприпасами и вооружением противника. Средствами объективного контроля на объекте наблюдалась продолжительная повторная детонация и его последующее полное выгорание, уточнили в ведомстве.

https://ria.ru/20240831/trassa-1969617409.html

сумы

россия

сумская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Уничтожение склада ВСУ в Сумской области Минобороны опубликовало кадры уничтожения склада ВСУ в Сумской области. 2024-08-31T06:19 true PT0M21S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сумы, россия, вооруженные силы украины, сумская область