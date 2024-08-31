https://ria.ru/20240831/ubiystvo-1969666235.html

В Ленинградской области задержали женщину по подозрению в убийстве сына

В Ленинградской области задержали женщину по подозрению в убийстве сына - РИА Новости, 31.08.2024

В Ленинградской области задержали женщину по подозрению в убийстве сына

Женщина в Ленинградской области задержана по подозрению в убийстве своего двухлетнего сына, возбуждено уголовное дело, сообщает региональное СУСК РФ. РИА Новости, 31.08.2024

2024-08-31T13:07

2024-08-31T13:07

2024-08-31T13:07

происшествия

ленинградская область

россия

приозерск

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 авг - РИА Новости. Женщина в Ленинградской области задержана по подозрению в убийстве своего двухлетнего сына, возбуждено уголовное дело, сообщает региональное СУСК РФ. "30 августа в квартире в городе Приозерске Ленинградской области обнаружено тело двухлетнего ребенка с признаками удушения при утоплении в воде, а также с термическими ожогами... Следствием установлено, что указанные телесные повреждения причинила мать ребенка - женщина 2003 года рождения", - говорится в сообщении. Следственными органами возбуждено уголовное дело по статье "убийство малолетнего". Подозреваемая задержана, следователем подготовлено ходатайство в суд об избрании ей меры пресечения в виде заключения под стражу.

https://ria.ru/20240815/ubiystvo-1966473072.html

https://ria.ru/20240715/ubiystvo-1959751148.html

ленинградская область

россия

приозерск

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, ленинградская область, россия, приозерск