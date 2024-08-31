https://ria.ru/20240831/ubiystvo-1969666235.html
В Ленинградской области задержали женщину по подозрению в убийстве сына
В Ленинградской области задержали женщину по подозрению в убийстве сына - РИА Новости, 31.08.2024
В Ленинградской области задержали женщину по подозрению в убийстве сына
Женщина в Ленинградской области задержана по подозрению в убийстве своего двухлетнего сына, возбуждено уголовное дело, сообщает региональное СУСК РФ. РИА Новости, 31.08.2024
2024-08-31T13:07
2024-08-31T13:07
2024-08-31T13:07
происшествия
ленинградская область
россия
приозерск
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 авг - РИА Новости. Женщина в Ленинградской области задержана по подозрению в убийстве своего двухлетнего сына, возбуждено уголовное дело, сообщает региональное СУСК РФ. "30 августа в квартире в городе Приозерске Ленинградской области обнаружено тело двухлетнего ребенка с признаками удушения при утоплении в воде, а также с термическими ожогами... Следствием установлено, что указанные телесные повреждения причинила мать ребенка - женщина 2003 года рождения", - говорится в сообщении. Следственными органами возбуждено уголовное дело по статье "убийство малолетнего". Подозреваемая задержана, следователем подготовлено ходатайство в суд об избрании ей меры пресечения в виде заключения под стражу.
https://ria.ru/20240815/ubiystvo-1966473072.html
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ленинградская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ленинградская область, россия, приозерск
Происшествия, Ленинградская область, Россия, Приозерск
В Ленинградской области задержали женщину по подозрению в убийстве сына
В Ленинградской области задержали подозреваемую в убийстве двухлетнего сына