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Командующий ВВС Украины неожиданно отреагировал на свое увольнение
Командующий ВВС Украины неожиданно отреагировал на свое увольнение - РИА Новости, 31.08.2024
Командующий ВВС Украины неожиданно отреагировал на свое увольнение
Экс-командующий ВВС Украины Николай Олещук* отреагировал на свое увольнение цитатой бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного. РИА Новости, 31.08.2024
2024-08-31T03:19
2024-08-31T03:19
2024-08-31T07:24
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МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Экс-командующий ВВС Украины Николай Олещук* отреагировал на свое увольнение цитатой бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного. "Как бы тяжело нам ни было, но уж точно не будет стыдно — Валерий Залужный", — написал офицер в Telegram.В пятницу Владимир Зеленский подписал указ об увольнении командующего Воздушными силами ВСУ Николая Олещука*. Позднее Генштаб ВСУ сообщил, что главком Александр Сырский указом назначил на эту должность генерал-лейтенанта Анатолия Кривоножко.В четверг украинский Генштаб признал потерю переданного Киеву истребителя F-16, причины крушения выясняет специальная комиссия. Газета Wall Street Journal со ссылкой на источники до этого сообщила, что на Украине разбился первый из предоставленных Западом истребителей F-16 из-за ошибки пилота.*Внесен в реестр террористов и экстремистов.
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в мире, украина, валерий залужный, владимир зеленский, александр сырский, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Валерий Залужный, Владимир Зеленский, Александр Сырский, Вооруженные силы Украины
Командующий ВВС Украины неожиданно отреагировал на свое увольнение
Командующий ВВС Украины Олещук отреагировал на свое увольнение цитатой Залужного