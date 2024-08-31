https://ria.ru/20240831/tsitata-1969619772.html

Командующий ВВС Украины неожиданно отреагировал на свое увольнение

Командующий ВВС Украины неожиданно отреагировал на свое увольнение - РИА Новости, 31.08.2024

Командующий ВВС Украины неожиданно отреагировал на свое увольнение

Экс-командующий ВВС Украины Николай Олещук* отреагировал на свое увольнение цитатой бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного. РИА Новости, 31.08.2024

2024-08-31T03:19

2024-08-31T03:19

2024-08-31T07:24

в мире

украина

валерий залужный

владимир зеленский

александр сырский

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1e/1969591984_0:248:1181:912_1920x0_80_0_0_d35ee179d7d68466db828c0b8fd87d6f.jpg

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Экс-командующий ВВС Украины Николай Олещук* отреагировал на свое увольнение цитатой бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного. "Как бы тяжело нам ни было, но уж точно не будет стыдно — Валерий Залужный", — написал офицер в Telegram.В пятницу Владимир Зеленский подписал указ об увольнении командующего Воздушными силами ВСУ Николая Олещука*. Позднее Генштаб ВСУ сообщил, что главком Александр Сырский указом назначил на эту должность генерал-лейтенанта Анатолия Кривоножко.В четверг украинский Генштаб признал потерю переданного Киеву истребителя F-16, причины крушения выясняет специальная комиссия. Газета Wall Street Journal со ссылкой на источники до этого сообщила, что на Украине разбился первый из предоставленных Западом истребителей F-16 из-за ошибки пилота.*Внесен в реестр террористов и экстремистов.

https://ria.ru/20240830/kiev-1969588634.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, валерий залужный, владимир зеленский, александр сырский, вооруженные силы украины