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ВСУ потеряли до 455 военнослужащих в зоне действий "Центра"
ВСУ потеряли до 455 военнослужащих в зоне действий "Центра" - РИА Новости, 31.08.2024
ВСУ потеряли до 455 военнослужащих в зоне действий "Центра"
Подразделения группировки российских войск "Центр" за сутки отразили семь контратак ВСУ, противник потерял до 455 военнослужащих и боевую бронированную машину,... РИА Новости, 31.08.2024
2024-08-31T12:20
2024-08-31T12:20
2024-08-31T12:20
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Подразделения группировки российских войск "Центр" за сутки отразили семь контратак ВСУ, противник потерял до 455 военнослужащих и боевую бронированную машину, сообщило в субботу Минобороны РФ. По данным ведомства, силы "Центра" нанесли поражение формированиям 44-й механизированной, 95-й десантно-штурмовой, 142-й пехотной, 71-й егерской бригад ВСУ в районах населенных пунктов Гродовка, Калиново, Михайловка, Розовка и Дружба Донецкой Народной Республики. "Отразили семь контратак штурмовых групп 32-й, 53-й механизированных, 68-й егерской бригад ВСУ и 37-й бригады морской пехоты. Потери противника составили до 455 военнослужащих, боевая бронированная машина, три автомобиля, два 152-мм орудия "Мста-Б", три 122-мм гаубицы Д-30 и 105-мм гаубица М101 производства США", - уточняют в министерстве.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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безопасность, вооруженные силы украины, россия, украина
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Россия, Украина
ВСУ потеряли до 455 военнослужащих в зоне действий "Центра"
ВСУ потеряли до 455 военных и бронированную машину в зоне действий "Центра"