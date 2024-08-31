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Планы по трибуналу над киевским режимом не изменились, заявил посол - РИА Новости, 31.08.2024
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07:58 31.08.2024 (обновлено: 12:25 31.08.2024)
https://ria.ru/20240831/tribunal-1969630811.html
Планы по трибуналу над киевским режимом не изменились, заявил посол
Планы по трибуналу над киевским режимом не изменились, заявил посол - РИА Новости, 31.08.2024
Планы по трибуналу над киевским режимом не изменились, заявил посол
Планы по проведению трибунала над киевским режимом не изменились, возможно международное участие в формате наблюдения за порядком процедуры судебного заседания, РИА Новости, 31.08.2024
2024-08-31T07:58
2024-08-31T12:25
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родион мирошник
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Планы по проведению трибунала над киевским режимом не изменились, возможно международное участие в формате наблюдения за порядком процедуры судебного заседания, заявил в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. "Как может измениться позиция страны по отношению к людям, близкие которых погибли, и никто не понес ответственность? Как мать может простить или забыть о том, что убийца ее сына не сел на скамью подсудимых и не понес ответственность? Это невозможно. Ответственность за совершаемые преступления является важнейшим приоритетом, которую отстаивает Россия. Последовательность действий не изменена", - сказал Мирошник. Он добавил, что сроки проведения такого трибунала зависят от "событий на земле". "Когда идет военное противостояние с противником, которого снабжают и поддерживают десятки стран, говорить о том, когда они сядут на скамью подсудимых можно тогда, когда они понесут военное поражение", - указал посол. Мирошник не исключил международный формат проведения трибунала - участие иностранных наблюдателей. "Речь идет о некоем международном наблюдении за соблюдением (порядка – ред.) процедуры судебного заседания. Сейчас идет наработка возможных вариантов. Поверьте, в нужное время, в нужном месте они будут приняты", - заключил он.
https://ria.ru/20240831/krakh-1969623804.html
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Об иностранных наемниках и грабеже мирных жителей Курской области. Полное интервью Родиона Мирошника
Планы по проведению трибунала над киевским режимом не изменились, заявил в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. "Как может измениться позиция страны по отношению к людям, близкие которых погибли, и никто не понес ответственность? ", - сказал Мирошник. О преступлениях киевского режима, жестоком обращении с пленными на Украине, грабеже мирных жителей в Курской области и многом другом – в полной версии интервью РИА Новости с Родионом Мирошником.
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в мире, россия, родион мирошник, вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Родион Мирошник, Вооруженные силы Украины, Украина
Планы по трибуналу над киевским режимом не изменились, заявил посол

Мирошник: трибуналу над ВСУ будет проведен, возможен международный формат

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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Планы по проведению трибунала над киевским режимом не изменились, возможно международное участие в формате наблюдения за порядком процедуры судебного заседания, заявил в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
"Как может измениться позиция страны по отношению к людям, близкие которых погибли, и никто не понес ответственность? Как мать может простить или забыть о том, что убийца ее сына не сел на скамью подсудимых и не понес ответственность? Это невозможно. Ответственность за совершаемые преступления является важнейшим приоритетом, которую отстаивает Россия. Последовательность действий не изменена", - сказал Мирошник.
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Он добавил, что сроки проведения такого трибунала зависят от "событий на земле".
"Когда идет военное противостояние с противником, которого снабжают и поддерживают десятки стран, говорить о том, когда они сядут на скамью подсудимых можно тогда, когда они понесут военное поражение", - указал посол.
Мирошник не исключил международный формат проведения трибунала - участие иностранных наблюдателей.
"Речь идет о некоем международном наблюдении за соблюдением (порядка – ред.) процедуры судебного заседания. Сейчас идет наработка возможных вариантов. Поверьте, в нужное время, в нужном месте они будут приняты", - заключил он.
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