https://ria.ru/20240831/trevoga-1969629912.html

В Киеве и шести областях Украины объявили воздушную тревогу

В Киеве и шести областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 31.08.2024

В Киеве и шести областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в Киеве и Киевской области, а также ряде других регионов Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства... РИА Новости, 31.08.2024

2024-08-31T07:41

2024-08-31T07:41

2024-08-31T07:51

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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Киеве и Киевской области, а также ряде других регионов Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.Ранее в ночь на субботу воздушная тревога в Киеве объявлялась три раза. Украинские СМИ сообщали о взрывах в столице.Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации на 07.45, воздушная тревога звучит в Киеве и Киевской области, а также в Черниговской, Черкасской, Полтавской, Кировоградской и Николаевской областях.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20240831/krakh-1969623804.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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киев, украина, в мире, дмитрий песков, вооруженные силы украины, киевская область