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"Революционный эффект". На Западе указали на важную деталь в ходе СВО
"Революционный эффект". На Западе указали на важную деталь в ходе СВО - РИА Новости, 31.08.2024
"Революционный эффект". На Западе указали на важную деталь в ходе СВО
Взятие российской армией под полный контроль линий снабжения украинских войск в ДНР сыграет ключевую роль в ходе специальной военной операции, заявил британский РИА Новости, 31.08.2024
2024-08-31T02:05
2024-08-31T02:05
2024-08-31T02:47
специальная военная операция на украине
в мире
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МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Взятие российской армией под полный контроль линий снабжения украинских войск в ДНР сыграет ключевую роль в ходе специальной военной операции, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube. Как отметил аналитик, у России благодаря успехам в зоне СВО есть доступ к ключевым дорогам и линиям снабжения. Кроме того, ВСУ постепенно начинают терять контроль над собственной инфраструктурой, которая позволяла вести поставки вооружений в Красноармейск (украинское название — Покровск)."Это окажет, вероятно, революционный эффект на ситуацию (в Донбассе. — Прим. ред.)", — отметил аналитик.В пятницу Минобороны России сообщило об освобождении села Новожеланное в направлении Красноармейска.Также в сводке говорилось об освобождении стратегически важного населенного пункта Константиновка. Это позволит отрезать трассу на Угледар, по которой идет снабжение находящейся там группировки ВСУ, а также обойти противника с флангов и взять город в окружение.
https://ria.ru/20240829/ukraina-1969248616.html
россия
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в мире, россия, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Донецкая Народная Республика
"Революционный эффект". На Западе указали на важную деталь в ходе СВО
Меркурис: РФ перерезает ключевые линии снабжения ВСУ в Донбассе