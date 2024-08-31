https://ria.ru/20240831/trassa-1969617409.html

"Революционный эффект". На Западе указали на важную деталь в ходе СВО

"Революционный эффект". На Западе указали на важную деталь в ходе СВО - РИА Новости, 31.08.2024

"Революционный эффект". На Западе указали на важную деталь в ходе СВО

Взятие российской армией под полный контроль линий снабжения украинских войск в ДНР сыграет ключевую роль в ходе специальной военной операции, заявил британский РИА Новости, 31.08.2024

2024-08-31T02:05

2024-08-31T02:05

2024-08-31T02:47

специальная военная операция на украине

в мире

россия

донецкая народная республика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1a/1968586097_0:38:3070:1765_1920x0_80_0_0_1f9a7ca943d8dfd5a46a3741b5c29359.jpg

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Взятие российской армией под полный контроль линий снабжения украинских войск в ДНР сыграет ключевую роль в ходе специальной военной операции, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube. Как отметил аналитик, у России благодаря успехам в зоне СВО есть доступ к ключевым дорогам и линиям снабжения. Кроме того, ВСУ постепенно начинают терять контроль над собственной инфраструктурой, которая позволяла вести поставки вооружений в Красноармейск (украинское название — Покровск)."Это окажет, вероятно, революционный эффект на ситуацию (в Донбассе. — Прим. ред.)", — отметил аналитик.В пятницу Минобороны России сообщило об освобождении села Новожеланное в направлении Красноармейска.Также в сводке говорилось об освобождении стратегически важного населенного пункта Константиновка. Это позволит отрезать трассу на Угледар, по которой идет снабжение находящейся там группировки ВСУ, а также обойти противника с флангов и взять город в окружение.

https://ria.ru/20240829/ukraina-1969248616.html

россия

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, донецкая народная республика