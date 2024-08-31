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"Революционный эффект". На Западе указали на важную деталь в ходе СВО - РИА Новости, 31.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
02:05 31.08.2024 (обновлено: 02:47 31.08.2024)
https://ria.ru/20240831/trassa-1969617409.html
"Революционный эффект". На Западе указали на важную деталь в ходе СВО
"Революционный эффект". На Западе указали на важную деталь в ходе СВО - РИА Новости, 31.08.2024
"Революционный эффект". На Западе указали на важную деталь в ходе СВО
Взятие российской армией под полный контроль линий снабжения украинских войск в ДНР сыграет ключевую роль в ходе специальной военной операции, заявил британский РИА Новости, 31.08.2024
2024-08-31T02:05
2024-08-31T02:47
специальная военная операция на украине
в мире
россия
донецкая народная республика
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МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Взятие российской армией под полный контроль линий снабжения украинских войск в ДНР сыграет ключевую роль в ходе специальной военной операции, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube. Как отметил аналитик, у России благодаря успехам в зоне СВО есть доступ к ключевым дорогам и линиям снабжения. Кроме того, ВСУ постепенно начинают терять контроль над собственной инфраструктурой, которая позволяла вести поставки вооружений в Красноармейск (украинское название — Покровск)."Это окажет, вероятно, революционный эффект на ситуацию (в Донбассе. — Прим. ред.)", — отметил аналитик.В пятницу Минобороны России сообщило об освобождении села Новожеланное в направлении Красноармейска.Также в сводке говорилось об освобождении стратегически важного населенного пункта Константиновка. Это позволит отрезать трассу на Угледар, по которой идет снабжение находящейся там группировки ВСУ, а также обойти противника с флангов и взять город в окружение.
https://ria.ru/20240829/ukraina-1969248616.html
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в мире, россия, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Донецкая Народная Республика
"Революционный эффект". На Западе указали на важную деталь в ходе СВО

Меркурис: РФ перерезает ключевые линии снабжения ВСУ в Донбассе

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкВоеннослужащий артиллерийского расчета самоходной артиллерийской установки
Военнослужащий артиллерийского расчета самоходной артиллерийской установки - РИА Новости, 1920, 31.08.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Военнослужащий артиллерийского расчета самоходной артиллерийской установки. Архивное фото
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МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Взятие российской армией под полный контроль линий снабжения украинских войск в ДНР сыграет ключевую роль в ходе специальной военной операции, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube.
Как отметил аналитик, у России благодаря успехам в зоне СВО есть доступ к ключевым дорогам и линиям снабжения. Кроме того, ВСУ постепенно начинают терять контроль над собственной инфраструктурой, которая позволяла вести поставки вооружений в Красноармейск (украинское название — Покровск).
«
"Это окажет, вероятно, революционный эффект на ситуацию (в Донбассе. — Прим. ред.)", — отметил аналитик.
В пятницу Минобороны России сообщило об освобождении села Новожеланное в направлении Красноармейска.
Также в сводке говорилось об освобождении стратегически важного населенного пункта Константиновка. Это позволит отрезать трассу на Угледар, по которой идет снабжение находящейся там группировки ВСУ, а также обойти противника с флангов и взять город в окружение.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияДонецкая Народная Республика
 
 
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